Tối 28/6, Em Xinh Say Hi tập 5 lên sóng. Tập 5 tiếp tục phần 2 của Live Stage 2, các Em Xinh trình diễn tiết mục còn lại gồm Điều Em Luôn Mong Muốn (Tiên Tiên, Vũ Thảo My, Đào Tử A1J ft. Hùng Huỳnh), Gã Săn Cá (Quỳnh Anh Shyn, Saabirose, Lâm Bảo Ngọc, MAIQUIIN ft. Quang Hùng MasterD), Perfect (Ánh Sáng Aza, Liu Grace, Bảo Anh ft. Negav) và Em Chỉ Là (Bích Phương, Hoàng Duyên, Lyhan, Muộii ft. Tăng Duy Tân).

LyLy ở khoảnh khắc bị loại

Sau 4 tiết mục, Em Xinh Say Hi công bố danh sách nghệ sĩ bị loại sau Live Stage 2. Các Em Xinh khóc hết nước mắt khi phải nói lời chia tay với LyLy, Ngô Lan Hương, DANMY, Chi Xê, Hoàng Duyên và Yeolan. Kết quả này khiến nhiều fan tiếc nuối nhưng không bàng hoàng, bởi danh sách các Em Xinh bị loại ở vòng này vốn được cư dân mạng đồn đoán từ trước.

LyLy trình diễn tiết mục We Belong Together cùng đội Miu Lê ở Live Stage 2

Trong đó, LyLy - người từng đảm nhận vai trò Đội trưởng ở Live Stage 1 khiến nhiều người đặt dấu chấm hỏi. Bởi ngoài tài ca hát, trình diễn, LyLy còn là nhạc sĩ đứng sau loạt hit chục - trăm triệu view. Việc mất đi 1 người có khả năng sáng tác tốt làm khán giả hụt hẫng. Ngay sau khi có kết quả loại trừ, LyLy cập nhật broadcast, cô đăng ảnh chụp bức thư viết tay kèm lời dặn fan “Đừng buồn nhá” .

LyLy gây hoang mang khi tiết lộ tình trạng của mình

Đáng chú ý, nội dung trong thư khá cực đoan. LyLy gây hoang mang khi tiết lộ tình trạng của mình. Cụ thể, nữ ca sĩ viết “Em mệt rồi. Điều gì đến rồi sẽ đến thôi. Thời gian qua nặng nề quá. Ở đây ngột ngạt quá. Em muốn đi đâu đó thật xa…”

Ngoài tâm thư trong broadcast, LyLy còn đăng công khai 1 bức thư tay tạm biệt Em Xinh Say Hi , cám ơn và gửi lời chúc đến các chị em. Ở bức thư này, mọi thứ được diễn giải nhẹ nhàng hơn, thể hiện tình cảm chân thành và đầy lòng biết ơn của LyLy.

LyLy còn đăng công khai 1 bức thư tay tạm biệt Em Xinh Say Hi, cám ơn và gửi lời chúc đến các chị em

Tâm thư gửi fan ngay sau khi bị loại có nội dung tiêu cực khiến khán giả xôn xao về việc LyLy đã áp lực đến mức độ nào qua 3 vòng đấu ở Em Xinh. Từ Liên quân đến Live Stage 2, LyLy toàn ở đội thua, điểm cá nhân thấp. Cô cũng đối mặt với nhiều tranh cãi trái chiều xoay quanh màu sắc của mình trong chương trình. Người hâm mộ xót xa cho nữ ca sĩ, tiếc cho 1 nghệ sĩ tài năng nhưng sự nghiệp thi thố lận đận.