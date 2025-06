Tối 28/6, Em Xinh Say Hi tập 5 lên sóng, tiếp tục phần 2 của Live Stage 2. Trong tập trước, các Em Xinh đã biểu diễn 4 tiết mục, kết hợp với các Anh Trai Say Hi. Tập 5 lên sóng 4 tiết mục còn lại gồm Điều Em Luôn Mong Muốn (Tiên Tiên, Vũ Thảo My, Đào Tử A1J ft. Hùng Huỳnh), Gã Săn Cá (Quỳnh Anh Shyn, Saabirose, Lâm Bảo Ngọc, MAIQUIIN ft. Quang Hùng MasterD), Perfect (Ánh Sáng Aza, Liu Grace, Bảo Anh ft. Negav) và Em Chỉ Là (Bích Phương, Hoàng Duyên, Lyhan, Muộii ft. Tăng Duy Tân).

Em Chỉ Là - Bích Phương, Hoàng Duyên, Lyhan, Muộii ft. Tăng Duy Tân

Tiết mục gây chú ý nhất tập 5 Em Xinh Say Hi chính là Em Chỉ Là của bộ 4 Bích Phương, Hoàng Duyên, Lyhan, Muộii và Tăng Duy Tân. Thành phẩm cuối nhận được nhiều lời khen. Với demo Em Chỉ Là của REDT có màu sắc khá “suy” hơi hướng ballad, Bích Phương đã để Tăng Duy Tân hoàn thiện phần sáng tác. Set diễn được đầu tư chỉn chu, hoành tráng tái hiện 1 khu vườn cổ tích lung linh. Bích Phương - Tăng Duy Tân diễn đôi với nhau, ánh mắt cử chỉ vừa suy tư vừa tình tứ.

Hậu trường luyện tập của team Bích Phương

Ở bài hát này, nhóm Bích Phương không dựng vũ đạo mà học múa đương đại. 4 cô gái rất lăn xả. Bích Phương và Muộii còn thực hiện các động tác nguy hiểm, ngã tự do trên cao xuống, có người đỡ phía dưới. Khoảnh khắc này khiến Muộii bị ngã vì sơ suất trong quá trình luyện tập. Muộii gặp chấn thương ngay trước thềm quay hình, khiến cô phải gia giảm động tác của mình trong phần trình diễn cuối cùng.

Muộii gặp sự cố khi tập

Bị chấn thương chân

Bích Phương thì ám ảnh, sợ độ cao. Cô thực hiện động tác ngã khá khó khăn ở thời điểm mới tập. Trong quá trình này, luôn có sự đồng hành của Tăng Duy Tân. Nam ca sĩ ở bên bạn gái tin đồn, lộ rõ vẻ lo lắng và trấn an mỗi khi Bích Phương phải tập động tác nguy hiểm. Trên sóng Em Xinh, Bích Phương và Tăng Duy Tân như hình với bóng. Tương tác khiến fan phát cuồng, đẩy thuyền nhiệt liệt.

Bích Phương áp lực và hoảng sợ vì động tác nguy hiểm

Thái độ Tăng Duy Tân gây chú ý

Chuyện tình “ở trong như đã mặt ngoài còn e” của Bích Phương và Tăng Duy Tân được NSX khai thác triệt để. Cặp đôi tương tác tự nhiên trên sóng, không ngại dành lời cám ơn cho nhau. Dù không công khai hay nhắc trực tiếp đối phương, nhưng mọi ánh mắt, cử chỉ và phát biểu của Tăng Duy Tân đều hướng đến bạn gái tin đồn.

Chuyện tình “ở trong như đã mặt ngoài còn e” của Bích Phương và Tăng Duy Tân được NSX khai thác triệt để

Sau 4 tiết mục, Em Xinh Say Hi công bố danh sách nghệ sĩ bị loại sau Live Stage 2. Các Em Xinh khóc hết nước mắt khi phải nói lời chia tay với LyLy, Ngô Lan Hương, DANMY, Chi Xê, Hoàng Duyên và Yeolan. Team Bích Phương dù điểm đội cao nhưng không thể cứu được 2 thành viên của tiết mục Red Flag (Ngô Lan Hương, Yeolan) và Hoàng Duyên của Em Chỉ Là.