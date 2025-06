Tối 21/6, tập 4 của Em Xinh Say Hi đã kết thúc với 4 bài hát đầu tiên của Live Stage 2 được lộ diện, các Em Xinh đã mang đến những màn trình diễn mãn nhãn cho khán giả với đa dạng các thể loại khác nhau. Tuy nhiên, có một ca khúc lại bị khán giả cho rằng quá mờ nhạt, chưa đủ “wow” so với 3 ca khúc còn lại và thậm chí là đổ lỗi tất cả tại một anh trai.

Red Flag của Yeolan, Ngô Lan Hương, Han Sara, Lamoon với sự hỗ trợ của Anh Trai JSOL

Red Flag là 1 ca khúc của đội Bích Phương với các thành viên: Yeolan, Ngô Lan Hương, Han Sara, Lamoon với sự hỗ trợ của Anh Trai JSOL. Ca khúc này mang tới thông điệp mạnh mẽ, thể hiện thái độ tự tin của người phụ nữ hiện đại và truyền tải thông điệp giá trị bản thân, yêu thương chính mình. Như đoạn điệp khúc "Chẳng nên tin một red flag hư danh... Red flag như anh... Red flag yêu ai cũng không thành", tiết mục khuyến khích phái nữ không để bị lừa dối bởi những lời ngọt ngào, rỗng tuếch từ những "red flag" trong tình yêu. Được biết, bản demo của ca khúc này có nhịp chậm hơn và chưa đủ sôi động. Trước khi có phiên bản hoàn chỉnh, các Em Xinh đã nhiều lần “đập đi xây lại” và chỉ có 2 ngày để luyện tập vũ đạo trước khi trình diễn.

Red Flag bị nhiều khán giả chê nhạt

Cả Em Xinh và JSOL đều đã thể hiện tròn trịa phần trình diễn của mình. Tuy nhiên, sau khi theo dõi cả bốn tiết mục trong tập 4, một bộ phận khán giả vẫn cho rằng Red Flag là ca khúc thiếu điểm nhấn nhất, không tạo được sự bùng nổ như ba ca khúc còn lại. Đây cũng được xem là một trong những lý do khiến Red Flag rơi vào nhóm hai tiết mục có thứ hạng thấp nhất ở vòng đầu tiên của Live Stage 2.

Thậm chí, có ý kiến cho rằng sự xuất hiện của JSOL trong phần trình diễn này lại càng khiến ca khúc trở nên mờ nhạt hơn. Cho đến hiện tại, ca khúc Red Flag là ca khúc có view thấp nhất chỉ có gần 400 nghìn view trong vòng đầu tiên của Live Stage 2, trong khi Không Đau Nữa Rồi đã vượt mốc hơn 1,4 triệu lượt xem.

Ca khúc Red Flag có view thấp nhất so với các ca khúc khác

Không bàn cãi về kỹ năng ca hát và nhảy như idol Kpop của JSOL, nhưng khi so với các Anh Trai khác cũng là ca sĩ hỗ trợ trong vòng thi này như: Dương Domic, WEAN, Quang Hùng MasterD hay Pháp Kiều thì tên tuổi của JSOL lại có phần “kém nổi” hơn. Chính điều đó đã góp phần khiến khán giả đánh giá Red Flag là một tiết mục thiếu điểm nhấn. Một số cư dân mạng đã đánh giá Red Flag rằng:

- Red flag: team gáy rất nhiều nhưng nhạc nhạt.

- Bài vừa dở nhất thêm quả JSOL :))) JSOL ra bài nào flop bài đó.

- Ê bài Red Flag nó cứ bị ngang phè phè sao á... cá nhân thấy không hay nha…

Không chỉ phần trình diễn bị nhiều khán giả chê nhạt, trong phần giao lưu kêu gọi bình chọn từ khán giả, các Em Xinh cũng liên tục “rớt miếng”, cố gieo vần nhưng vẫn lạc quẻ và ngay cả MC Trấn Thành cũng khó để bắt được những mảng miếng của các Em Xinh. Cộng thêm những yếu tố này lại càng khiến cho màn trình diễn của đội Bích Phương trở nên nhạt hơn.

Các Em Xinh liên tục "rớt miếng"

Bên cạnh những phản ứng trái chiều thì vẫn có nhiều bộ phận khán giả cho rằng Red Flag là một ca khúc hay vì có giai điệu bắt tai, rất Kpop. Hơn nữa, concept của màn trình diễn và vũ đạo của các Em Xinh lẫn JSOL đều rất “cháy” và rất ấn tượng. Một số khán giả còn bình luận, có thể công chúng lần đầu nghe thì ca khúc này sẽ không có nhiều điểm đủ đặc biệt để ghi nhớ nhưng khi nghe thêm vài lần thì chỉ có nghiện mà thôi.

Nhiều khán giả cho rằng Red Flag nghe càng nhiều thì càng nghiện

Tuy bị nhiều khán giả cho rằng JSOL là một phần khiến ca khúc trở nên nhạt nhẽo nhưng JSOL lại chính là người đóng vai trò quan trọng nhất trong việc định hình concept của ca khúc Red Flag. Trong phân đoạn ghi lại hành trình hoàn thiện ca khúc Red Flag, JSOL đã thức dậy lúc 4 giờ sáng để đi tìm mẫu concept cho nhóm và liên tục làm việc chăm chỉ để có thể trình bày concept một cách rõ nét nhất.

JSOL chuẩn bị file concept từ 4h giờ sáng

Chính các Em Xinh cũng bất ngờ trước sự nhiệt tình của JSOL vì anh chỉ là một ca sĩ hỗ trợ nhưng lại rất tâm huyết như một thí sinh chính thức. Trong file concept của Red Flag, JSOL đã ghi chú rất kỹ càng về hình ảnh, màu sắc,... mọi thứ điều rất chỉn chu và sân khấu khi được hoàn thiện rất ấn tượng và khác biệt nhất so với 3 ca khúc còn lại.

JSOL thuyết trình concept cho team Red Flag

JSOL là một ca sĩ tài năng của làng nhạc Việt nhưng mãi vẫn chưa thể bật lên giữa nhiều ca sĩ Gen Z khác. Với các ca khúc Giá Như Em Nhìn Lại, Còn Yêu Sao Nói Không Hợp cho đến Mùa Thu Đi Qua, JSOL vẫn chưa thể bật lên và vẫn chưa đủ để thuyết phục công chúng nhớ đến nam ca sĩ nhiều hơn.

Tuy nhiên, sau khi tham gia chương trình Anh Trai Say Hi, JSOL được nhiều khán giả biết đến hơn với các bản hit trong chương trình như Love Sand, Sao Hạng A nhưng vẫn chưa bùng nổ bằng những Anh Trai khác như HIEUTHUHAI, HURRYKNG, WEAN,... Theo nhiều thông tin, JSOL hiện đang chuẩn bị để ra mắt sản phẩm âm nhạc mới sau màn hợp tác với Chị Đẹp Trang Pháp với ca khúc Gửi Chồng Tương Lai.