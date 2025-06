Mega concert hôm 21/6 vừa qua tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội) đã chính thức khép lại, tuy nhiên, dư âm của nó vẫn chưa kết thúc. Cơn mưa như trút nước cứ ngỡ sẽ gây khó dễ cho lịch trình đêm nhạc nhưng dàn nghệ sĩ và hàng chục nghìn fan càng khí thế hơn, tạo nên những kỷ niệm khó quên.

Vedette của chương trình - G-Dragon nghiệm nhiễn là cái tên được mong đợi nhất. Sau 13 năm, ông hoàng Kpop đã đem đến phần trình diễn xứng đáng với khoảng thời gian fan Việt ngóng trông. Ngoài ra, DPR IAN cũng là nhân tố gây bất ngờ, khiến MXH đổ xô truy tìm “in tư” vì ngoại hình lẫn thần thái quá cuốn hút. Giữa lúc còn đang tương tư, dân tình đã phát hiện 2 fan nữ thắng đời nhờ màn tương tác với 2 nam nghệ sĩ.





Tiktoker Việt được G-Dragon thả tim

Mới đây, TikToker Uyên Ni đã flex khoảnh khắc được G-Dragon thả story, ghi lại 1 phân đoạn trong set diễn của nam nghệ sĩ. Được biết, cô nàng đã livestream đêm nhạc từ đầu tới cuối, mặc trời mưa xối xả như trút nước để người theo dõi có thể cùng xem qua màn hình.

Khoảnh khắc cô nàng nhận ra idol thả tim story mình đang viral trên MXH. Uyên Ni nhảy cẫng lên, đứng ngồi không yên. Người hâm mộ trêu cô nàng là có thể sĩ hết cuộc đời vì không phải ai cũng được G-Dragon tương tác như vậy, đặc biệt là 1 fan Việt sau đêm nhạc ở Mỹ Đình thì lại càng hiếm.

Uyên Ni được G-Dragon thả tim story khiến cõi mạng không khỏi ghen tỵ

Uyên Ni, tên thật là Đỗ Thu Uyên, sinh năm 2000, là 1 TikToker khá có tiếng. Cô nàng sở hữu nhan sắc xinh xắn, ngọt ngào, dễ chiếm được cảm tình từ netizen. Trái ngược với khuôn mặt nàng thơ, body của Uyên Ni săn chắc, bốc lửa. Với lợi thế hình thể, cô nàng dễ dàng cân đẹp nhiều phong cách thời trang, từ nhẹ nhàng đến cool ngầu, cá tinh.

Không chỉ Uyên Ni, 1 bạn fan may mắn còn nhanh tay thành công tặng nón Việt Nam cho G-Dragon khi anh chàng đang trên đường trở về tại sân bay Mỹ Đình.

Một bạn fan may mắn đã kịp tặng nón cho G-Dragon trước khi anh chàng rời Việt Nam

Fan được DPR IAN airdrop ảnh selfie

Trước cơn sốt mang tên DPR IAN, dân tình vừa ráo riết truy lùng danh tính, vừa đào lại quá khứ của anh chàng. Khác với ngoại hình quyến rũ và “chiến”, DPR IAN được nhận xét là thân thiện và là 1 “soft boy” chính hiệu.

Ngay giữa lúc netizen Việt đang “mê mẩn” anh chàng, 1 đoạn video từ năm 2022 bất ngờ xuất hiện trở lại trên các trang mạng, quay lại khoảnh khắc DPR IAN thực hiện “fan service” cực đỉnh. Anh chàng đối xử với fan như người yêu, cập nhật hoạt động cho fan bằng cách… airdrop ảnh thẳng vào điện thoại!

Cụ thể, cô nàng cùng nhóm bạn đang đứng đợi ở sân bay thì phát hiện ra điện thoại mình được nam ca sĩ airdrop ảnh selfie cùng đồng nghiệp khi đã ngồi trên máy bay. Tại một số sự kiện khác, anh chàng thường sẽ nán lại để chụp ảnh, ký tặng và tâm sự với fan, thể hiện rõ sự chân thành. Anh còn từng tặng hoa cho từng fan nữ tại những buổi concert cũ.

Chưa hết, điểm nhấn lớn nhất của DPR IAN tại Việt Nam chính là khoảnh khắc một fan nữ tại Việt được DPR Ian đích thân xuống giao lưu, còn chủ động nắm tay, hôn tay. Cô bạn có tên Minh An (SN 1996, tại Hà Nội) đã kịp thời tung clip sắc nét cảnh mình được idol chủ động nắm và hôn tay khi anh đang hát bài Nerves kèm chia sẻ: “Ôi sĩ hết đời, DPR Ian đi xuống hôn tay tôi, còn hỏi ‘How are you doing, babe?’ (tạm dịch: Em yêu khỏe không?). Lúc đấy tôi siêu mếu máo”.

DPR IAN đích thân xuống giao lưu, còn chủ động nắm tay, hôn tay của Minh An

Minh An

Sáng sớm 22/6, nam ca sĩ đăng tải 1 loạt story, gửi lời cảm ơn tới khán giả, người hâm mộ Việt và ekip đã ủng hộ, hỗ trợ cho màn trình diễn vừa qua. Anh dặn mọi người giữ ấm, uống nước ấm trước khi đi ngủ để tránh bị ốm.

Anh dặn mọi người giữ ấm, uống nước ấm trước khi đi ngủ để tránh bị ốm

DPR IAN vừa đăng tải bài viết đầu tiên trên Facebook sau nhiều năm đóng băng vì tình cảm to lớn từ fan Việt. Anh chàng nói: “Cảm ơn Việt Nam. Tôi nôn nóng được gặp lại” , kèm loạt ảnh chụp ở Việt Nam. Có thể thấy, sau chuyến công tác này, DPR IAN chính là nam nghệ sĩ “lãi” nhất khi “thu nạp” thêm được rất đông fan Việt nhờ vào ngoại hình, tài năng và tính cách của mình. Sau sự nổi tiếng bất ngờ những ngày qua, fan hy vọng 1 ngày nào đó, DPR IAN sẽ trở lại Việt Nam với 1 concert riêng.