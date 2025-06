Tối ngày 21/6, đêm Chung kết Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam - Miss Cosmo Vietnam 2025 đã diễn ra tại đảo Trí Nguyên, Khánh Hoà (Nha Trang). Dưới sự chứng kiến của hơn 3 nghìn khán giả theo dõi trực tiếp, cuộc thi sắc đẹp thường niên đã tìm ra người chiến thắng chung cuộc - Nguyễn Hoàng Phương Linh đến từ TP.HCM

Bên cạnh phần thể hiện của 43 người đẹp, sự kiện còn đón chào dàn khách mời trình diễn toàn ca sĩ Vpop đình đám gồm Đông Nhi, Như Quỳnh và Bùi Lan Hương. Tại đây, Bùi Lan Hương chiếm phần spotlight nhiều hơn với sân khấu Carmen.

Carmen - Bùi Lan Hương x Hà Trà Đá - Miss Cosmo Vietnam 2025

Nữ ca sĩ diện lên mình bộ đầm cổ chéo lệch vai óng ánh vàng, góp phần giúp cô trở nên toả sáng hơn. Ăn rơ với chất cổ điển của ca khúc, nét đẹp sắc sảo, rõ nét như minh tinh điện ảnh của Bùi Lan Hương khiến người xem không thể rời mắt. Nhiều bình luận khuyến khích cô nên bỏ mic xuống và đi thi Hoa hậu luôn và ngay.

Sắc vóc diễm lệ của Bùi Lan Hương khiến người xem không thể rời mắt

Carmen là vở opera Pháp của nhà soạn nhạc Georges Bizet, đã được biên lại thành lời Việt bởi Bùi Lan Hương. Dù câu hát đã được chuyển đổi sang ngôn ngữ khác nhưng Bùi Lan Hương vẫn giữ được tinh thần opera hào sảng, tráng lệ của bản nhạc gốc.

Bùi Lan Hương được đào tạo bài bản tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (chuyên ngành Thính phòng/Opera) và Lasalle College of the Arts, Singapore (chuyên ngành thanh nhạc và biểu diễn Jazz). Bề dày kinh nghiệm giúp cô có nền tảng kỹ thuật tốt, cộng hưởng với phong cách hát chịu ảnh hưởng lớn từ dòng nhạc nước ngoài, có thể nói Carmen là vùng an toàn mà nữ ca sĩ thoải mái thể hiện được tính nghệ sĩ của mình.

Carmen là vùng an toàn mà nữ ca sĩ thoải mái thể hiện được tính nghệ sĩ của mình

Người hâm mộ cảm thán trước giọng hát linh hoạt của Bùi Lan Hương, tấm tắc khen ngợi lần hiếm hoi nữ ca sĩ hát dòng nhạc opera kể từ khi trở về Việt Nam theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật. Ngoài ra, sắc vóc ngày càng thăng hạng giúp Bùi Lan Hương nhận về nhiều lời tán dương. Một số ý kiến cho rằng visual của cô đã chạm mức “phong thần”, không đi thi Hoa hậu là phí phạm.

Một số ý kiến cho rằng visual của cô đã chạm mức “phong thần”

Bên dưới phần bình luận, 1 người dùng mạng hóm hỉnh trêu rằng: "Bà đáng ra đi thi Miss International Queen rồi đó mà quá tuổi. May có bà Hương Giang đồng cảm, bà hay mai mối show cho mới đi hát nhiều Chung kết Hoa hậu vậy đó”. Bùi Lan Hương tung hứng lại: “Nhỏ này! Anh mới làm bên trên thôi, giờ đang chạy show để làm hết, mai mốt anh thi”.

Miss International Queen là cuộc thi sắc đẹp cho người chuyển giới nữ, do Hương Giang chủ trì. Từ khi tham gia Chị Đẹp Đạp Gió 2024, fan rầm rộ trò đùa Bùi Lan Hương có bản ngã là anh Lâm Hùng, thường xưng hô là anh - em với Gió Em. Vì thế, không ít fan nhân cơ hội này nói vui Bùi Lan Hương nói vui cô là người đẹp chuyển giới từ Lâm Hùng thành Bùi Lan Hương.

Không ít fan nhân cơ hội này nói vui Bùi Lan Hương nói vui cô là người đẹp chuyển giới từ Lâm Hùng thành Bùi Lan Hương

Hậu Chị Đẹp Đạp Gió, Bùi Lan Hương nhận về sự quan tâm lớn, cũng như được ghi nhận nhiều hơn với tư cách ca sĩ mainstream. Sở trường là dream Pop - một nhánh nhạc không quá phổ biến trong làng nhạc Việt nói chung, những sản phẩm trước đó của Bùi Lan Hương không có lấy được lòng gu nghe nhạc từ đại chúng. Giờ đây, vị thế nữ ca sĩ đã lên một tầm cao mới, trở thành nghệ sĩ được khán giả đón nhận rộng rãi.