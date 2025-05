Trong bầu không khí hân hoan đại lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), những tiết mục biểu diễn nghệ thuật lấy đề tài cách mạng, hòa bình đang “lội ngược dòng”, được đông đảo thính giả đón nhận. Nhờ làn sóng hướng về Tổ quốc dâng cao, một đoạn video ghi lại phần thể hiện nhạc Trịnh của 1 Chị Đẹp bất ngờ được “đào” lại.

Được biết, Bùi Lan Hương đã góp mặt trong 1 chương trình mừng Ngày Quốc Khánh 2/9 vào năm 2022. Cô đã đem đến ca khúc Ta Đã Thấy Gì Đêm Nay tới khán giả. Đây cũng là ca khúc được nữ ca sĩ thể hiện trong siêu phẩm Em Và Trịnh (2022). Bùi Lan Hương thủ vai thời trẻ của danh ca Khánh Ly - cũng là người được Trịnh Công Sơn “chọn mặt gửi vàng” để hát Ta Đã Thấy Gì Trong Đêm Nay, và là phiên bản thành công nhất.

Ta Đã Thấy Gì Đêm Nay - Bùi Lan Hương

Bùi Lan Hương diện lên mình bộ áo dài đỏ thẫm, tóc bùi cao khoe trọn nhan sắc cổ điển, hút hồn như minh tinh điện ảnh thời xưa. Cô cất giọng ca mang màu sắc liêu trai: u hoài, ma mị, nhẹ nhàng nhưng vẫn có chất tự sự trong đó. Dù vẫn giữ thói quen không mở rộng khẩu hình nhưng Bùi Lan Hương vẫn phát âm “tròn vành rõ chữ”, câu từ “chắc” - phù hợp với chất thơ và trữ tình của nhạc Trịnh.

Bùi Lan Hương cất giọng hát liêu trai, phiêu diêu mà vẫn có độ chắc trong đó, phù hợp với chất nhạc tình của Trịnh Công Sơn

Bùi Lan Hương được đào tạo bài bản tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (chuyên ngành Thính phòng/Opera) và Lasalle College of the Arts, Singapore (chuyên ngành thanh nhạc và biểu diễn Jazz). Bề dày kinh nghiệm giúp cô có nền tảng kỹ thuật tốt, cộng hưởng với phong cách hát chịu ảnh hưởng lớn từ dòng nhạc Dream Pop. Âm sắc mộng mị, phiêu diêu vừa giữ được cái chất điện ảnh, hoài cổ của nhạc Trịnh, mà vừa tạo nên sự khác biệt so với các “nàng thơ” của Trịnh Công Sơn như Khánh Ly hay Hồng Nhung.

MV Mashup Da Vàng - Bùi Lan Hương (Em Và Trịnh)

Người hâm mộ bày tỏ sự xúc động, rung cảm trước Bùi Lan Hương và giọng hát gợi nhớ tới những ca sĩ thế hệ trước, tới nét riêng của nhạc Trịnh. Số đông khán giả khen ngợi nữ ca sĩ hát hay không kém Khánh ly, nghe mà “nổi da gà”. Một bình luận còn hóm hỉnh trêu vui: “Bà Hương mà xuyên không về 50 năm trước vẫn hoạt động ngon ơ”.

Hậu Chị Đẹp Đạp Gió, Bùi Lan Hương nhận về sự quan tâm lớn, cũng như được ghi nhận nhiều hơn với tư cách ca sĩ mainstream. Sở trường là dream Pop - một nhánh nhạc không quá phổ biến trong làng nhạc Việt nói chung, những sản phẩm trước đó của Bùi Lan Hương không có lấy được lòng gu nghe nhạc từ đại chúng. Giờ đây, vị thế nữ ca sĩ đã lên một tầm cao mới, trở thành nghệ sĩ được khán giả đón nhận rộng rãi.