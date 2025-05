Quá nhiều lỗi trong concert của Noo Phước Thịnh

Tái xuất làng nhạc sau 1 năm khắp nơi “réo gọi” đi thi Anh Trai, Noo Phước Thịnh chứng minh khả năng bán vé bằng 1 liveshow kín người ngồi diễn ra tối 1/5. Hàng nghìn khán giả hoà vào không khí lãng mạn của Đà Lạt, cùng Noo Phước Thịnh điểm lại toàn bộ sự nghiệp thông qua NOO’s Chill Night The Concert. Show diễn đảm bảo được độ chỉn chu về mặt năng lượng biểu diễn, đầu tư cho bản phối mới và dàn khách mời khủng. Nhưng để nói là có thực sự đạt đến mức độ bùng nổ hay không, thì chưa đủ.

Điểm sáng của NOO’s Chill Night

Đầu tiên, cần phải khen Noo Phước Thịnh với nỗ lực phối mới, chơi liveband toàn bộ setlist có hơn 30 bài hát. Dưới sự chỉ đạo của Giám đốc âm nhạc Hồ Hoài Anh, Noo Phước Thịnh đã được xây dựng không gian âm nhạc hợp lý, vừa đủ để bản thân thăng hoa và 3 khách mời đặc biệt để lại dấu ấn. Loạt ca khúc từ hit nổi tiếng cho đến những bài hát chỉ thân thuộc với fan đều được Noo Phước Thịnh cùng ekip âm nhạc dày công tạo bản phối mới. Điển hình như Chợt Nghe Em Khóc - bản ballad bi luỵ của Mr.Siro đã có nhịp điệp hơn, kích người ta nhún nhảy, hay mashup mở màn loạt hit Mất Em + I Don’t Believe In You + Really Love You.

Quân A.P là màu sắc âm nhạc khá “hợp rơ” với Noo

Mỗi set nhạc đều được chia thời lượng vừa đủ, phối hợp ăn ý cùng khách mời. Đầu tiên là Quân A.P bất ngờ xuất hiện trong ca khúc Em Đã Thương Người Ta Hơn Anh, ghép nối mượt mà sang Bông Hoa Đẹp Nhất. Hồ Ngọc Hà đưa cả bầu trời hoài niệm về cùng Nỗi Nhớ Đầy Vơi song ca Noo Phước Thịnh.

Hồ Ngọc Hà đưa cả bầu trời hoài niệm về cùng Nỗi Nhớ Đầy Vơi song ca Noo Phước Thịnh

Khả năng hát live của Noo Phước Thịnh cũng được bảo chứng qua liveshow lần này. Anh không chỉ đứng hát mà còn dàn dựng, nhảy và diễn xuất cho từng concept set diễn. Sân khấu được thiết kế ấn tượng theo hình ảnh chữ “NOO” cách điệu phô diễn được độ đầu tư của bản thân nam ca sĩ và ekip sản xuất. Mọi diễn biến suốt buổi concert đều tập trung vào chủ thể là Noo Phước Thịnh, anh không đặt concept đặc trưng cho chính mình mà liên tục biến hoá, linh động từ âm nhạc cho đến hình ảnh.

MONO gây bất ngờ bởi khả năng hát ballad

Dàn nghệ sĩ khách mời từ Quân A.P, MONO cho đến Hồ Ngọc Hà đều tròn vai, thậm chí là xuất sắc trong khâu hâm nóng không khí đêm diễn. Quân A.P là màu sắc âm nhạc khá “hợp rơ” với Noo. Trong khi đó, MONO gây bất ngờ bởi khả năng hát ballad. Lần đầu hoà giọng cùng đàn anh hơn 1 con giáp trong bản hit quốc dân Chạm Khẽ Tim Em Một Chút Thôi, MONO đã thể hiện tiềm năng vocal của mình. Vốn có thế mạnh perform sôi động, lấy vũ đạo làm điểm nhấn, ít ai ngờ MONO hát nhạc tình cũng rất ra gì và này nọ. Bài hát mới Ôm Em Thật Lâu kiếm thêm nhiều khán giả mới vì được nghe MONO trình diễn live. Bản hit đầu tay Waiting For You vang lên, với bản phối gốc bất bại của onionn thực sự “đốt cháy” sân khấu theo đúng nghĩa đen.

Màn trình diễn bất ngờ nhất NOO's Chill Night: Noo Phước Thịnh và Hồ Ngọc Hà trình diễn mashup Catch Me If You Can + Tình Đầu Quá Chén

Bùng nổ nhất chính là set diễn cùng đàn chị Hồ Ngọc Hà. Nữ hoàng giải trí xuất hiện khiến khán đài nóng hơn bao giờ hết. Hồ Ngọc Hà hoàn toàn chiếm trọn spotlight, từ màn song ca Nỗi Nhớ Đầy Vơi cho đến “túi mù” mashup Catch Me If You Can + Tình Đầu Quá Chén. Cô biết cách khuấy động sân khấu, cả khán đài đứng lên nhún nhảy giúp Noo khởi động set diễn cuối nhiệt hơn bao giờ hết.

Hồ Ngọc Hà luôn biết cách khiến mình đặc biệt, khuấy động sân khấu cực sung

2 ngôi sao hạng A trình diễn 2 bản hit từ Anh Trai Say Hi đang gây chú ý diện rộng. Không ngại lăn xả, thử nghiệm cùng cái mới, Noo Phước Thịnh và Hà Hồ đã thổi hơi thở mới cho 2 bản hit của Anh Trai Say Hi. Cách hát đậm tâm tình, vocal vững của 2 giọng ca thực lực đã biến Catch Me If You Can và Tình Đầu Quá Chén trở nên trưởng thành hơn, dự kiến sẽ gây bão lượt nghe nếu ekip Noo Phước Thịnh quyết định đưa video sân khấu này lên các nền tảng.

Năng lượng trình diễn, năng lực của các nghệ sĩ và bản thân Noo Phước Thịnh chính là điểm sáng nhất của liveshow lần này. Noo Phước Thịnh vẫn phát huy được phong độ của mình, các phần giao lưu cực duyên dáng mà không dông dài. Mọi thứ được anh tính toán kỹ lưỡng, cốt mang đến trải nghiệm tối ưu nhất cho khán giả.

Nhưng vẫn còn điểm hạn chế

Tuy đầu tư khủng cho sân khấu biểu diễn, dàn dựng công phu nhưng NOO’s Chill Night của Noo Phước Thịnh bị “phá mood” vì lỗi âm thanh, ánh sáng liên tục từ đầu tới cuối. Noo Phước Thịnh vừa bước ra sân khấu, hiệu ứng khói sân khấu đã bốc lên mù mịt. Suốt mấy tiếng đồng hồ, Noo Phước Thịnh mơ mơ ảo ảo trong lớp khói dày. Lạm dụng hiệu ứng khói khiến khán giả khó theo dõi hoạt động của ca sĩ biểu diễn, không tập trung được vào chủ thể chính. Kể cả lên màn hình LED, khói cũng làm tầm nhìn bị hạn chế. Điều này thể hiện rất rõ qua những video quay chụp trực tiếp ở sự kiện. Xem bằng mắt thường đã khó, khi thu hình qua điện thoại lại càng mờ ảo hơn.

Sân khấu chìm trong hiệu ứng khói

Trong loạt stage Noo Phước Thịnh kết hợp với vũ đoàn, đèn không theo kịp nghệ sĩ, khiến hình ảnh sân khấu chìm trong khói mù mịt

Cộng hưởng với lối đánh đèn chưa mấy mượt mà của BTC show, phần nhìn concert thực sự là một điểm trừ. Dàn ánh sáng hoành tráng nhưng không tập trung được vào nghệ sĩ, lúc quá tối, lúc quá sáng làm nghệ sĩ lên hình kém hiệu quả, “source” hình ghi lại ở show diễn phản ánh rõ vấn đề này. Đáng chú ý, trong loạt stage Noo Phước Thịnh kết hợp với vũ đoàn, đèn không theo kịp nghệ sĩ, khiến hình ảnh sân khấu chìm trong khói mù mịt, trong khi đây phải là lúc làm rõ được bước chân, chuyển động của nghệ sĩ trình diễn. Đường dây đánh đèn của NOO’s Chill Night là 1 điểm trừ cần lưu tâm.

Và hạn chế lớn nhất nằm ở phần âm thanh. Là liveshow cá nhân của Noo Phước Thịnh - 1 ca sĩ được đánh giá cao về mặt vocal, chất lượng âm thanh được kỳ vọng ở mức độ cao hơn. Dàn âm thanh phải hay, mới làm bật được điểm mạnh của các stage ballad và cách giọng ca Chạm Khẽ Tim Anh Một Chút Thôi tự sự qua âm nhạc. Với bản lĩnh sao hạng A, Noo Phước Thịnh vẫn live mượt, một mình chinh phục cả setlist hơn 30 ca khúc. Nhưng đáng lẽ, trải nghiệm nghe sẽ hoàn thiện hơn nếu dàn âm thanh ổn định, không liên tục gặp sự cố đáng tiếc.

Noo Phước Thịnh song ca cùng Quân A.P, màn trình diễn có đôi chỗ bị off mic khiến âm thanh thiếu trọn vẹn

Âm lượng micro không đều, nhiều khoảnh khắc Noo Phước Thịnh bị off mic. Nếu để ý kỹ, ngay từ tiết mục mashup đầu show, hay màn song ca với Quân A.P đều vướng lỗi này. MONO là “nạn nhân” đặc biệt nhất của âm thanh. Set diễn chỉ có 3 bài đã đến 2 bài gặp vấn đề. Ôm Em Thật Lâu bị bật nhầm beat nhạc đến 2 lần, khiến nam ca sĩ gốc Thái Bình lúng túng, phải vào tận band nhạc hiệu chỉnh. Đến Waiting For You, thì in-ear của MONO bị hư. MONO biểu diễn hoàn toàn không có in-ear, rất may là anh chàng vẫn xử lý mượt mà sự cố này, cũng coi như là cơ hội để va chạm, có thêm kinh nghiệm “thực chiến”.

MONO bị bật nhầm nhạc tận 2 lần, mất 5 phút "chết sân khấu" để xử lý

In-ear của nam ca sĩ cũng bị hư, rất may MONO đã xử lý mượt mà

Và đến cuối, khi Noo Phước Thịnh cùng Hà Hồ giao lưu với khán giả thì kiếp nạn vẫn chưa dừng lại. Âm thanh từ bộ đàm nội bộ của ekip chương trình không biết vì lý do gì, phát ra loa trên sân khấu khiến 2 nghệ sĩ đang nói chuyện “xịt keo”. Lỗi này diễn ra liên tục tận 2 lần, đến mức Noo Phước Thịnh phải nhắc nhở ekip. Cặp đôi chị em nhanh chóng hoá giải khoảnh khắc “sượng trân”, show diễn bỗng dưng có thêm content thú vị. Nhưng tựu chung, những sự cố trên hoàn toàn không nên xảy ra làm ảnh hưởng đến chất lượng show.

Noo Phước Thịnh - Hồ Ngọc Hà "xịt keo" vì âm thanh bộ đàm vang lên giữa lúc đang giao lưu

Lỗi này diễn ra liên tục tận 2 lần, đến mức Noo Phước Thịnh phải nhắc nhở ekip

Đội ngũ sân khấu - Mây Lang Thang là đơn vị có kinh nghiệm tổ chức hàng trăm sự kiện âm nhạc lớn nhỏ suốt 3 năm qua. Với bề dày này, quy trình chạy sự kiện càng phải được đảm bảo.

“Đây không phải show diễn quy mô nhất của tôi”, Noo khẳng định sau khi biểu diễn liên tục hơn 30 bài hát thuộc khuôn khổ NOO’s Chill Night trong cuộc gặp gỡ thân mật truyền thông báo chí. Đúng như lời tuyên bố này, Noo Phước Thịnh chuyên nghiệp, cầu tiến chắc chắn sẽ còn muốn tổ chức thêm nhiều đêm nhạc cá nhân lớn hơn. Bản thân anh tâm niệm NOO’s Chill Night chỉ như 1 đêm nhạc phòng trà ấm cúng được mang ra không gian quảng trường rộng lớn. Đây không chỉ là cơ hội mà còn là thách thức với ekip sản xuất. Tính chất NOO’s Chill Night không như trong không gian phòng trà, âm thanh, ánh sáng được đảm bảo ở quy mô đơn giản hơn sẽ có nhiều vấn đề phát sinh, bắt buộc tính trước phương án khắc phục.

Nhìn chung, với những khán giả yêu nhạc Noo Phước Thịnh, NOO’s Chill Night vẫn là một trải nghiệm khá trọn vẹn và đáng nhớ. Khả năng làm chủ sân khấu của nam ca sĩ và các khách mời chính là điểm sáng ấn tượng nhất khi nhắc đến show. Nhưng một mình Noo cũng không thể “cứu” toàn bộ liveshow. Một liveshow mỹ mãn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, và trong đó không thể thiếu sự chuyên nghiệp, tận tâm của đội ngũ sân khấu.