Tối ngày 6/6, Lan Gia Bùi Tộc Fancon Day 3 đã chính thức khai màn tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội. Cháy vé sau 3 phút mở bán, đêm nhạc đón chào hàng nghìn người hâm mộ không chỉ ở Thủ đô mà còn từ các tỉnh thành khắp cả nước.

Mở đầu chương trình là tiết mục Mộng Hoá sôi động, nơi 7 Chị Đẹp đồng loạt lên đồ theo dress code cao bồi viễn tây, với chất liệu jeans và da làm chủ đạo. Trong tiếng hò reo phấn khích, Lan Gia Bùi Tộc gồm Bùi Lan Hương, Ái Phương, Thảo Trang, Đồng Ánh Quỳnh, Maitinhvi, MisThy và Hậu Hoàng lần lượt giới thiệu bản thân, giao lưu vui vẻ với người hâm mộ.

Bộ tứ Lan Gia Bùi Tộc nhuộm đỏ sân khấu với tiết mục Xích Thêm Chút

Vũ đạo khiêu gợi, táo bạo khiến người hâm mộ há hốc

Sau đó, là 1 loạt sân khấu giữa các nhóm nhỏ của Lan Gia Bùi Tộc như Bom Hẹn Giờ (Ái Phương - Thảo Trang - Maitinhvi), Nhan Sắc (Bùi Lan Hương - Đồng Ánh Quỳnh - MisThy - Hậu Hoàng), May Mắn (Bùi Lan Hương - Ái Phương). Đặc biệt, sân khấu Xích Thêm Chút gây đảo điên nhờ visual và ánh sáng đỏ kỳ ảo, vũ đạo trườn bò ngồi lên dancer nam khiến fan “mất kiểm soát ngôn từ”.

2 nàng "tiên cá" Ái Phương và Bùi Lan Hương cực ăn ý trong May Mắn

Được biết, chỉ có 3 người được đặc cách diễn solo là Bùi Lan Hương với Men Tình Say, Ái Phương với Don't Wanna Say Goodbye và Thảo Trang với Phép Màu cùng sự trợ giúp nho nhỏ từ Maitinhvi. Được biết, lý do đằng sau sự ưu ái này là chỉ để câu giờ cho các Chị Đẹp khác sửa soạn, tút tại lại nhan sắc, quần áo… cho tiết mục sắp tới.

Ngoài ra, 1 loạt ca khúc full đội hình được Gió em yêu thích như Đoán Xem, Cầu Duyên, Cầu Vồng Lấp Lánh cũng được Lan Gia Bùi Tộc đem tới buổi fancon, trình diễn cực cháy khiến bầu không khí ngày một nóng hơn, khí thế của khán giả hừng hực cổ vũ cho các Chị Đẹp.

Nếu như Đoán Xem là lần đầu tiên Lan Gia Bùi Tộc mặc theo concept Naruto, đu trend nhảy vũ điệu Làng Lá hot hit 1 thời, thì sang đến Cầu Vồng Lấp Lánh, các nữ nghệ sĩ hoá thân thành những bà cô miền Tây, diện áo bà ba quần lụa. Màn kết hợp giữa thánh ca LGBT và Tết Gòy Cưới Luông có lẽ tiết mục không ai ngờ đến, khi cả hội trường được nhuộm rực rỡ sắc 7 màu, khơi dậy tinh thần khán giả qua vũ đạo rước dâu gả cưới.

Các Chị Đẹp kết hợp phần nhạc của Cầu Vồng Lấp Lánh cùng vũ đạo và concept của Tết Gòy Cưới Luông

“Sít rịt” gửi tới các Chị Đẹp cuối chương trình là đoạn video Gió em bày tỏ suy nghĩ, tình cảm tới idol về 1 hành trình dài đã qua và vẫn sẽ tiếp tục . Đồng thời, trong đó còn là những lời chúc mừng, lời nhắn nhủ từ các Chị Đẹp khác, người thân, bạn bè khiến ai nấy cũng rưng rưng xúc động, nghẹn ngào nói lên những cảm xúc sau khi đón nhận món quà ý nghĩa đó.

Các Chị Đẹp nghẹn ngào, nói không thành lời trước tình cảm to lớn của người hâm mộ

Ngày 7/6, buổi fancon Day 4 sẽ tiếp tục được diễn ra tại Cung Văn hoá Lao động Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội