Cả làng nhạc thất tình đêm Giáng sinh: Các đỉnh lưu Gen Z cùng tái xuất, mẹ 2 con đẹp nhất Vbiz khiến dân tình “luỵ”

Obito giải “cơn đói nhạc” của người hâm mộ sau thời gian dài vắng bóng

Obito chính thức ra mắt MV Dạo Này vào đúng 23:56 khuya 24/12. Trước đó một ngày, nam rapper đã đăng tải hình ảnh “nhá hàng” cho màn tái xuất, nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Ngay từ thời điểm chưa phát hành, nhiều khán giả đã để lại bình luận bày tỏ sự mong đợi, cho rằng Obito thường mang đến những sản phẩm giàu cảm xúc và có chiều sâu.

Obito chính thức ra mắt MV Dạo Này vào đúng 23:56 khuya 24/12

Khung giờ ra mắt đặc biệt này không hề mang tính ngẫu nhiên. Với thời lượng gần 5 phút, MV được tính toán để khi khép lại, đồng hồ vừa chạm mốc 00:00 ngày 25/12 - thời khắc chuyển giao của đêm Giáng sinh. Phát hành vào khoảnh khắc giao thoa ấy, Dạo Này không hoàn toàn buồn hay vui, mà chạm tới vùng cảm xúc chênh vênh rất quen thuộc: khi con người tạm dừng trước ngưỡng cửa ngày mới, có người hít một hơi thật sâu để bước tiếp, có người khẽ mỉm cười, khép lại những điều đã qua.

Sản phẩm lần này cũng được xem là dấu mốc đánh dấu sự trở lại của Obito (Ảnh: FBNV)

Sau khi MV lên sóng, phần bình luận nhanh chóng sôi động. Nhiều khán giả nhận xét Dạo Này mang màu sắc trầm lắng, dịu dàng, đặc biệt phù hợp để nghe vào thời điểm cuối năm. Một số ý kiến cho rằng sản phẩm không đặt nặng cao trào mà tập trung vào cảm xúc, khiến người nghe dễ đồng cảm và soi chiếu lại chính mình. Bên cạnh đó, không ít fan đánh giá đây là ca khúc đủ để “giải cơn đói âm nhạc” sau thời gian dài nam rapper vắng bóng.

Sản phẩm lần này cũng được xem là dấu mốc đánh dấu sự trở lại của Obito sau những ồn ào xoay quanh chuyện tình cảm cá nhân từng thu hút nhiều sự chú ý. Gác lại tranh cãi, phần đông khán giả lựa chọn nhìn vào âm nhạc và dành lời khen cho sự chỉn chu, tiết chế nhưng giàu cảm xúc trong Dạo Này .

Wren Evans trở lại với Thu Đợi

Cũng trong ngày 24/12, trang web của công ty chủ quản mới của Wren Evans - HON-NO LABELS bất ngờ đăng tải một đoạn video giới thiệu ca khúc Thu Đợi với thời lượng khoảng 1 phút. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý, đánh dấu lần hiếm hoi nam ca sĩ xuất hiện trở lại sau thời gian dài hạn chế lộ diện trước công chúng.

Wren Evans trở lại với Thu Đợi

Dù chỉ là đoạn nhá hàng dài khoảng 1 phút, Thu Đợi đã nhanh chóng gây chú ý nhờ giai điệu chậm rãi, mang màu sắc trầm buồn đặc trưng của Wren Evans. Ca khúc mở ra không gian âm nhạc giàu tính tự sự, với nhịp điệu vừa đủ để người nghe "thả trôi" cảm xúc, không quá bi lụy nhưng đủ lắng để gợi lên cảm giác chờ đợi, tiếc nuối. Phần hòa âm được tiết chế, tập trung làm nổi bật giọng hát và cảm xúc, khiến từng câu chữ như được kéo dài thêm dư âm.

Trước đó, khi nam ca sĩ đăng tải đoạn video thông báo về màn trở lại, dư luận nhanh chóng xuất hiện nhiều luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả cho rằng Wren Evans vẫn chưa đưa ra một lời xin lỗi đủ rõ ràng và trực diện liên quan đến những ồn ào đời tư trước đó, khiến họ cảm thấy hụt hẫng. Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến lại tỏ ra cảm thông và bênh vực Wren Evans. Theo nhóm khán giả này, việc anh chọn chia sẻ hành trình cá nhân, gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ và tập trung trở lại vào âm nhạc là cách tiếp cận nhẹ nhàng, phù hợp với hình ảnh và cá tính sáng tạo vốn có.

Sức hút của cái tên Wren Evans chưa hề giảm (Ảnh: FBNV)

Dù còn nhiều ý kiến trái chiều, đa số khán giả vẫn thừa nhận sức hút của cái tên Wren Evans chưa hề giảm. Nhiều người bày tỏ sự mong chờ Thu Đợi , đặc biệt khi nam ca sĩ từng gây bão với câu caption “để anh mang mùa đông về” và album Loi Choi được ra mắt vào mùa đông 2023 đã gây sốt. Tương tự Obito, Thu Đợi cũng được xem là dấu mốc cho sự trở lại của Wren Evans sau những lùm xùm tình cảm cá nhân.

Emily làm mới ký ức với Mùa Xa Nhau

Tối 24/12, Emily chính thức đánh dấu sự trở lại bằng ca khúc Mùa Xa Nhau (New Version) kết hợp cùng Jaysonlei, nhân dịp kỷ niệm tròn 10 năm bài hát ra mắt. Ở thời điểm phát hành năm 2015, Mùa Xa Nhau từng tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội, trở thành bản hit gắn liền với tên tuổi của Emily. Đặc biệt, câu hát “ Mùa đông đã quá lạnh để có thể chia tay ” từng được chia sẻ dày đặc, trở thành lời tự sự quen thuộc của nhiều khán giả trẻ mỗi khi mùa đông về.

Mùa Xa Nhau (New Version) ra mắt nhân dịp kỷ niệm 10 năm của bài hát

Sau một thập kỷ, phiên bản mới của Mùa Xa Nhau nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng mạng. Không ít khán giả cho rằng bản 2025 đã tiết chế sự bi lụy, thay vào đó là cảm giác trưởng thành, bình thản và dịu dàng hơn.

Giọng hát của nữ ca sĩ tiếp tục nhận “cơn mưa lời khen” khi vẫn giữ được độ cảm xúc và phong độ ổn định sau nhiều năm. Bên cạnh đó, phần góp giọng cùng verse rap của Jaysonlei được xem là điểm nhấn mới, mang đến hơi thở hiện đại và màu sắc ấm áp hơn cho ca khúc. Nhiều bình luận cho rằng chất giọng của Jaysonlei hòa quyện tốt với Emily, không lấn át mà bổ trợ cho cảm xúc chung của bài hát.

Coldzy - Saabirose và SCENE404: Giáng sinh cô đơn

Coldzy và Saabirose chính thức phát hành MV SCENE404 - bản remix từ ca khúc gốc, mang màu sắc trầm buồn, u tối đúng chất “Giáng sinh cô đơn”. Ngay sau khi ra mắt, nhiều khán giả để lại bình luận cho rằng bài hát dễ chạm tới những ai đang trải qua cảm giác lạc lõng trong mùa lễ hội.

Coldzy và Saabirose phát hành MV SCENE404 - bản remix từ ca khúc gốc

Sự kết hợp giữa Coldzy và Saabirose nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả, khi hai màu giọng tưởng chừng đối lập lại bổ trợ cho nhau một cách tự nhiên. Phần rap trầm, tiết chế của Coldzy như dẫn dắt mạch cảm xúc, trong khi chất giọng đặc trưng của Saabirose mang theo sự mong manh, u uẩn, khiến tổng thể ca khúc phủ lên một không khí da diết và nặng trĩu cảm xúc.

MV SCENE404 cũng được đánh giá cao ở phần hình ảnh khi lựa chọn bối cảnh tối làm chủ đạo, hạn chế màu sắc và chi tiết thừa. Câu chuyện xoay quanh một cặp đôi đối diện với những khoảng lặng trong tình cảm, nơi những điều chưa kịp nói ra trở thành khoảng trống khó lấp đầy. Không cần những tình tiết kịch tính hay cao trào rõ rệt, MV chọn cách kể chậm rãi, để cảm xúc tự chảy theo từng khung hình.