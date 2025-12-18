Tối 18/12, Wren Evans khiến fan nhạc có phen náo động khi âm thầm tung nhạc mới. Cụ thể, nhiều người bắt gặp ca khúc Thu Đợi được release trên Spotify của Wren Evans. Đây là ca khúc từng được nam ca sĩ biểu diễn ở GENfest 2024, được cho là bài mở đường cho album phòng thu thứ 2 trước khi Wren Evans vướng tin đồn tình ái. Đáng chú ý, Wren Evans “đánh úp” Thu Đợi ngay đúng ngày kỉ niệm 2 năm ra album đầu tay Loi Choi.

Wren Evans đăng nhạc mới rồi xóa ngay sau đó (ảnh: cap màn hình)

Tuy nhiên, ngay trong đêm ca khúc bị gỡ. Thông tin nhanh chóng được fan nhạc truyền tay nhau chóng mặt. Không có thông báo chính thức, không lời giải thích từ phía nam ca sĩ hay ê-kíp, nhưng động thái “lên rồi xoá” này vẫn đủ để khiến mạng xã hội dậy sóng. Nhiều fan đặt câu hỏi liệu đây chỉ là một sự cố kỹ thuật, một bản thử nghiệm chưa hoàn chỉnh, hay là tín hiệu thăm dò phản ứng công chúng trước thềm comeback chính thức.

Thu Đợi từng được Wren Evans biểu diễn ở GENfest

Sự chú ý lớn dành cho Wren Evans ở thời điểm hiện tại không chỉ đến từ âm nhạc. Trong năm 2025, sự nghiệp của nam ca sĩ từng trải qua một nốt trầm đáng tiếc khi anh vướng vào lùm xùm tình ái hồi giữa năm. Scandal nổ ra ngay sau thành công của album Loi Choi, khiến hình tượng nghệ sĩ lãng mạn, mộng mơ mà Wren dày công xây dựng bị ảnh hưởng nặng nề. Làn sóng tranh cãi kéo theo phản ứng gay gắt từ một bộ phận khán giả, thậm chí xuất hiện tình trạng “thoát fan”, thanh lý album và vật phẩm liên quan đến nam ca sĩ.

Scandal tình ái khiến sự nghiệp Wren Evans gián đoạn (ảnh: FB)

Trước áp lực dư luận, Wren Evans từng lên tiếng xin lỗi, khẳng định không có người thứ ba và cho biết mối quan hệ kết thúc vì không còn phù hợp. Dẫu vậy, những tranh cãi chưa có hồi kết cùng việc anh lựa chọn im lặng trong thời gian dài đã khiến Wren gần như biến mất khỏi các hoạt động giải trí. Kể từ bài đăng xin lỗi vào giữa tháng 5, Instagram của anh không có thêm cập nhật mới, các sự kiện âm nhạc lớn cũng vắng bóng cái tên từng được xem là gương mặt Gen Z nổi bật của Vpop.

Dù đời tư gây nhiều tranh luận, sức hút âm nhạc của Wren Evans vẫn là điều khó phủ nhận. Những ca khúc như Từng Quen, Tò Te Tí hay các sản phẩm trong Loi Choi vẫn được khán giả nghe lại, chia sẻ và nhắc tên đều đặn. Với không ít người yêu nhạc, Wren vẫn là một màu sắc hiếm của thị trường, thứ không dễ thay thế trong Vpop hiện tại.

Nhiều dấu hiệu cho thấy Wren Evans đang rục rịch comeback (ảnh: FB nhân vật)

Chính vì vậy, việc Thu Đợi bất ngờ xuất hiện rồi biến mất giữa đêm được xem như một tín hiệu khó đoán cho chặng đường sắp tới của nam ca sĩ. Trước đó, Wren Evans từng “nhá hàng” về dự án album thứ hai với tên gọi 2ND WE, khiến nhiều người tin rằng mùa đông 2025 sẽ là thời điểm anh “rã đông” sau quãng thời gian ở ẩn. Dân mạng hiện chia thành nhiều luồng ý kiến: một bên vẫn chưa nguôi bức xúc với scandal cũ, trong khi bộ phận khán giả trung lập và yêu nhạc lại tiếp tục chờ đợi một màn trở lại đủ thuyết phục, nơi âm nhạc lên tiếng thay cho mọi lời giải thích.

Sự nghiệp của Wren Evans lúc này rõ ràng đang đứng trước ngã ba đường. Hoặc tiếp tục im lặng để mọi ồn ào lắng xuống, hoặc chọn cách đối diện bằng những sản phẩm âm nhạc chất lượng, đủ sức kéo khán giả quay lại.