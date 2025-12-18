Tống Thiến (Victoria Song) từng là một trong số ít nghệ sĩ sở hữu xuất phát điểm gần như hoàn hảo trong làng giải trí châu Á. Debut cùng f(x) - nhóm nhạc Kpop đình đám ra mắt năm 2009, cô nhanh chóng gây chú ý nhờ hình ảnh nghệ sĩ đa năng khi hoạt động song song với nhiều vai trò như ca sĩ, dancer, diễn viên, MC và người mẫu. Với nền tảng idol vững chắc cùng lượng người hâm mộ đông đảo tại Trung Quốc, Tống Thiến từng được xem là hình mẫu thành công của nghệ sĩ Hàn - Trung, sở hữu danh xưng “đại lưu lượng” và sức ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội. Tuy nhiên, theo thời gian, hào quang ấy dần phai nhạt khi các sản phẩm nghệ thuật của cô liên tiếp vấp phải tranh cãi, cả về chất lượng lẫn hiệu ứng thị trường.

Tống Thiến debut cùng f(x) - nhóm nhạc Kpop đình đám ra mắt năm 2009 (Nguồn: VIOLET LE CIEL)

Ở mảng âm nhạc, album solo đầu tay VICTORIA (2020) từng được kỳ vọng sẽ trở thành cột mốc giúp Tống Thiến khẳng định vị thế ca sĩ độc lập sau nhiều năm hoạt động trong nhóm. Thế nhưng, trái với mong đợi, sản phẩm này lại không tạo được tiếng vang đáng kể. Dù được đầu tư chỉn chu về hình ảnh, concept và màu sắc thời trang, nhiều khán giả nhận xét giọng hát của cô mỏng, thiếu lực và phụ thuộc khá nhiều vào xử lý phòng thu, trong khi các ca khúc thiên về trình diễn hơn là phô diễn kỹ thuật thanh nhạc. Không ít review thẳng thắn cho rằng album “nghe ổn nhưng không có bài nào đủ sức để bật lại lần hai”, khiến Tống Thiến bị xếp vào nhóm idol hát ổn, nhưng chưa đạt đến tiêu chuẩn của một ca sĩ solo thực thụ.

Tống Thiến cho ra mắt album solo đầu tay VICTORIA (2020) (Nguồn: Weibo)

Những sản phẩm phát hành sau đó cũng không cải thiện được tình hình. Tiêu biểu là single Chu Shou (2023) , ca khúc ra mắt khá lặng lẽ, không đạt thành tích nổi bật trên các bảng xếp hạng lớn và hiếm khi trở thành chủ đề thảo luận rộng rãi. Việc liên tục ra nhạc nhưng thiếu dấu ấn càng củng cố quan điểm của một bộ phận netizen rằng Tống Thiến “không đủ trình để cạnh tranh lâu dài trên đường đua âm nhạc” vốn ngày càng khắc nghiệt tại thị trường Cbiz.

Không chỉ gây tranh cãi ở mảng âm nhạc, con đường phim ảnh của Tống Thiến trong vài năm gần đây cũng liên tục gặp trắc trở khi nhiều dự án rơi vào cảnh “quay xong để đó”. Đáng chú ý nhất là bộ phim điện ảnh khoa học viễn tưởng Per Aspera Ad Astra , tác phẩm từng được kỳ vọng sẽ giúp cô có bước tiến lớn trên màn ảnh rộng. Phim đã hoàn tất quá trình ghi hình từ sớm và từng được công bố kế hoạch phát hành, tuy nhiên sau đó liên tục bị hoãn với lý do khâu hậu kỳ kỹ xảo kéo dài. Tính đến hiện tại, dự án này vẫn chưa có ngày ra rạp chính thức, khiến không ít khán giả đặt dấu hỏi về khả năng “thoát kho” của một bộ phim từng được quảng bá khá rầm rộ.

Con đường phim ảnh của Tống Thiến gần đây cũng liên tục gặp trắc trở (Nguồn: Sơn Hà Chẩm)

Bên cạnh điện ảnh, mảng truyền hình của Tống Thiến cũng không mấy khả quan khi nhiều dự án cùng lúc rơi vào trạng thái “chưa phát hành”. Theo Douban Movie, loạt phim do cô tham gia như Flowers Bloom, No Sorrow Seen, Wild Flower hiện đều được gắn nhãn “chưa lên sóng”, chưa được chiếu hoặc phát sóng công khai và cũng chưa công bố lịch ra mắt chính thức. Đáng nói, dù một số dự án từng được kỳ vọng nhờ đề tài và đội ngũ sản xuất, các tác phẩm này lại rơi vào tình trạng im ắng kéo dài sau khi đóng máy, không có trailer mới hay hoạt động truyền thông đáng kể, khiến khán giả gần như “mất dấu” trên thị trường phim truyền hình.

Tống Thiến vẫn là gương mặt nổi bật, nhưng lại thiếu vắng tác phẩm tiêu biểu (Nguồn: Weibo)

Việc cùng lúc có nhiều dự án bị tồn kho khiến hình ảnh của Tống Thiến dần trở nên kém thuyết phục trong mắt công chúng. Từ một nghệ sĩ từng được xem là “bảo chứng lưu lượng”, cô nay phải đối diện với thực tế rằng danh tiếng không còn đảm bảo cho đầu ra của tác phẩm. Khi các dự án phim liên tục chậm trễ, chưa thể lên sóng đúng kế hoạch, trong khi âm nhạc cũng thiếu những sản phẩm đủ sức tạo dấu ấn. Dù vậy, Tống Thiến vẫn là gương mặt nổi tiếng, vẫn được truyền thông nhắc đến, nhưng lại thiếu vắng những tác phẩm tiêu biểu để chứng minh vị thế sao hạng A như trước.