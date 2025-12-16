Mới đây, cư dân mạng tiếp tục “dậy sóng” trước giao diện tựa công chúa của Jang Wonyoung khi cô xuất hiện tại Music Bank Global Festival tổ chức ở Tokyo (Nhật Bản) vào tối 13/12. Ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên lên sóng, nữ idol đã nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ ngoại hình nổi bật cùng khí chất ngọt ngào, thanh thoát. Hình ảnh của Wonyoung nhanh chóng phủ sóng dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội, kéo theo loạt bình luận xuýt xoa trước visual ngày càng thăng hạng.

Đảm nhận vai trò MC, sánh đôi cùng Lee Jun Young, Jang Wonyoung gần như lập tức trở thành tâm điểm của sự kiện. Nữ idol lựa chọn thiết kế váy trắng dáng dài mềm mại, tôn trọn vóc dáng thanh mảnh và vẻ đẹp nhẹ nhàng vốn có. Điểm nhấn đáng chú ý là chiếc vương miện tinh tế được kết hợp khéo léo, giúp tổng thể tạo hình gợi liên tưởng mạnh mẽ đến hình ảnh một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.

Cư dân mạng tiếp tục “dậy sóng” trước hình ảnh công chúa Jang Wonyoung

Sánh đôi cùng Lee Jun Young, Jang Wonyoung trở thành tâm điểm của sự kiện

Không chỉ ghi điểm về visual, thần thái tự tin, nụ cười rạng rỡ cùng phong thái chuyên nghiệp cũng khiến khán giả không thể rời mắt. Ngay khi chương trình lên sóng, loạt khoảnh khắc trên sân khấu của Wonyoung nhanh chóng viral, liên tục được chia sẻ với tốc độ chóng mặt. Nhiều netizen không tiếc lời khen ngợi, cho rằng nhan sắc của nữ thần tượng ngày càng thăng hạng, xứng đáng với danh xưng “công chúa Kpop” mà công chúng ưu ái dành tặng.

Jang Wonyoung xuất hiện như công chúa tại sự kiện âm nhạc:

Trước đó, Jang Wonyoung cũng từng gây “bão” khi đảm nhận vai trò MC tại lễ trao giải Asia Artist Awards với hình tượng công chúa trứ danh. Ngay từ khoảnh khắc lộ diện, nữ idol đã lập tức chiếm trọn spotlight của công chúng. Thần thái nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng, ánh mắt long lanh cùng nụ cười dịu dàng càng làm nổi bật khí chất đặc trưng của Jang Wonyoung - hình ảnh đã trở thành “thương hiệu” mỗi khi nữ idol xuất hiện tại các sự kiện lớn. Chính màn xuất hiện ấn tượng này nhanh chóng trở thành một trong những khoảnh khắc “để đời” của Asia Artist Awards, liên tục được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội và nhận về lượng tương tác bùng nổ.

Visual của Jang Won Young gây sốt tại lễ trao giải AAA

Jang Wonyoung đã được đánh giá là một trong những gương mặt trẻ nổi bật hàng đầu của Kpop, gây ấn tượng mạnh nhờ visual cuốn hút cùng khí chất nổi trội hiếm có. Chính vì vậy, nữ thần tượng liên tục được các nhà đài và ban tổ chức tin tưởng “chọn mặt gửi vàng” cho vai trò MC tại nhiều chương trình và sự kiện quy mô lớn. Mỗi lần xuất hiện, Jang Wonyoung đều nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý, tạo nên làn sóng bàn luận sôi nổi và khiến mạng xã hội “dậy sóng” khi đảm nhận vai trò dẫn dắt.