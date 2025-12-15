Sound Freedom by Vinaphone mùa 3: Khi âm nhạc và công nghệ trở thành “chất xúc tác” kết nối giới trẻ Việt

4 điểm đến – 1 tinh thần chung: Tự do kết nối, tự tin thể hiện

Mỗi sự kiện là một màu sắc riêng, nhưng tất cả đều gặp nhau ở một điểm chung: khán giả không chỉ đến xem, mà đến để trở thành một phần của sân khấu. Không còn khoảng cách giữa nghệ sĩ và người xem, không còn cảm giác "đi xem một show diễn", Sound Freedom by VinaPhone tạo ra một không gian nơi mọi người có thể hát cùng nhau, nhảy cùng nhau và lưu giữ những khoảnh khắc rất riêng của tuổi trẻ.

Ninh Bình tối 1.11 ghi nhận hơn 10.000 khán giả xem trực tiếp tại sự kiện

Các bạn trẻ háo hức được gặp Idols

Các khán giả trẻ địa phương hào hứng khi được gặp thần tượng ở ngoài

Âm nhạc là lõi, trải nghiệm là giá trị cộng thêm

Sound Freedom by VinaPhone mùa 3 quy tụ hàng loạt nghệ sĩ được giới trẻ yêu thích như Quang Hùng MasterD, Thiều Bảo Trâm, Ánh Sáng Aza, Chi Xê, Đạt Long Vinh, Mochiii, Yeolan, DJ Hino, Hype RG… Tuy nhiên, điều khiến Sound Freedom by VinaPhone khác biệt không chỉ nằm ở dàn line-up, mà ở cách chương trình biến mỗi đêm nhạc thành một trải nghiệm đa tầng - nơi âm thanh, ánh sáng và công nghệ cùng hòa quyện. Tại mỗi điểm dừng chân, khán giả không chỉ "cháy" với âm nhạc, mà còn trực tiếp trải nghiệm mạng 5G, các hoạt động công nghệ tương tác, game trải nghiệm số và hệ sinh thái My VNPT - những yếu tố giúp âm nhạc không dừng lại trên sân khấu, mà lan tỏa vào đời sống số của người trẻ.

Các hoạt động sôi nổi tại gian hàng VinaPhone trước mỗi sự kiện

Gen Z không chỉ tham gia – mà chủ động kết nối

Một trong những thành tựu nổi bật của Sound Freedom by VinaPhone mùa 3 là mức độ tham gia chủ động của khán giả trẻ. Từ việc đổi điểm hội viên để vào Fanzone, tham gia game công nghệ, đến chia sẻ khoảnh khắc sự kiện trên mạng xã hội, người trẻ không đứng ngoài cuộc - họ trở thành đồng sáng tạo trải nghiệm. Chính điều này đã giúp Sound Freedom by VinaPhone ghi nhận lượng tương tác lớn trên các nền tảng số, lan tỏa mạnh mẽ tinh thần "tự do kết nối" vượt ra ngoài không gian sự kiện.

Rất nhiều hoạt động thú vị, game tương tác thực tế ảo tại gian hàng VinaPhone

Một hành trình âm nhạc – công nghệ mang tính dài hạn

Sau 3 mùa tổ chức liên tiếp, Sound Freedom by VinaPhone đang dần định hình không chỉ là một chuỗi đại nhạc hội, mà là một nền tảng kết nối văn hóa trẻ ở các địa phương - nơi âm nhạc trở thành ngôn ngữ chung, công nghệ là công cụ, và người trẻ là trung tâm. Mùa 3 khép lại không phải bằng một dấu chấm, mà bằng một cầu nối - mở ra kỳ vọng về những hành trình tiếp theo, nơi Sound Freedom by VinaPhone tiếp tục đồng hành cùng giới trẻ trên con đường thể hiện bản thân, kết nối cộng đồng và sống trọn với đam mê.