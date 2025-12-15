Chuyện gì đã xảy ra khiến ekip của Taylor Swift ôm mặt khóc, suýt nữa ngất xỉu?

Mới đây, Taylor Swift thu hút sự chú ý từ công chúng khi phát hành loạt phim tài liệu The End Of An Era, hé lộ những lát cắt hậu trường chưa từng được công bố của The Eras Tour. Không chỉ gây tò mò bởi quy mô khổng lồ hay những con số doanh thu kỷ lục, bộ phim còn khiến khán giả bàn tán sôi nổi khi phơi bày một khía cạnh ít được nhắc tới: cách Taylor Swift đối xử với ekip đứng sau ánh hào quang.

Trong loạt phim tài liệu mới The End Of An Era, Taylor Swift lần đầu chia sẻ những khoảnh khắc hậu trường đầy xúc động khi cô bất ngờ trao thưởng cho các thành viên trong ê-kíp. Tập thứ hai của series, lên sóng vào thứ Sáu, hé lộ việc nữ ca sĩ chuẩn bị quà tặng cho từng người ở cuối mỗi chặng lưu diễn.



Taylor Swift thông báo về mức thưởng lớn khiến ai nấy cũng phản ứng mạnh, dù số tiền không được công bố

Dù không công bố cụ thể số tiền mỗi người nhận được, loạt phim đã ghi lại phản ứng chân thật của các thành viên. Trong đó có khoảnh khắc trợ lý sản xuất Max Holmes sững sờ khi mở phong bì từ Taylor. Quá bất ngờ trước số tiền bên trong, anh chỉ kịp thốt lên: “Tôi sắp ngất mất rồi.”

Ở một phân cảnh khác, Taylor Swift tập hợp toàn bộ ê-kíp sân khấu, bao gồm các vũ công và ban nhạc, để trực tiếp trao thưởng. Vũ công Kameron Saunders đã đọc to nội dung tấm thiệp Taylor gửi cho anh: “Kam thân mến, chúng ta đã đi khắp thế giới đúng như đã đã lên kế hoạch. Chúng ta cùng làm khán giả choáng ngợp, nhưng cũng phải đánh đổi bằng việc xa gia đình, người thương. Lòng biết ơn của tôi không thể đo đếm bằng tiền bạc, nhưng đây là … USD để nói lời cảm ơn. Yêu, Taylor.”



Mọi người ôm mặt khóc, bần thần khi nhận về mức thưởng lớn

Sự hào phóng của Taylor Swift dành cho ekip The Eras Tour đã khiến nhiều người không khỏi choáng váng, bần thần ôm mặt. Thậm chí có staff xúc động đến mức “đứng hình” khi nhận khoản thưởng khổng lồ kèm theo thư tay do chính nữ ca sĩ viết.

Một trong những chi tiết gây chú ý nhất là việc Taylor Swift trao 100.000 USD cho mỗi tài xế xe tải phụ trách vận chuyển sân khấu, trước buổi diễn tại Santa Clara, California vào tháng 8/2023. “Nhiều tài xế trong số họ vẫn chưa sở hữu nhà riêng. Một khoản tiền lớn như thế này có thể giúp họ đặt cọc mua nhà. Đó là điều khiến tôi hạnh phúc nhất. Điều này thực sự thay đổi cuộc đời họ,” Taylor chia sẻ.



Taylor Swift nhấn mạnh rằng việc phát thưởng luôn là một phần rất quan trọng đối với cô, bởi The Eras Tour không chỉ là một chuyến lưu diễn thành công về mặt doanh thu, mà còn cần đặt ra một tiền lệ tích cực: khi tour diễn càng ăn nên làm ra, những người đồng hành phía sau sân khấu cũng phải được hưởng thành quả xứng đáng.

Khi chuyến lưu diễn toàn cầu phá kỷ lục này chính thức khép lại vào tháng 12/2024, tạp chí People đưa tin Taylor Swift đã chi tổng cộng 197 triệu đô (khoảng 5000 tỷ đồng) tiền thưởng cho toàn bộ những người góp sức cho tour diễn, từ đội ngũ sản xuất, trợ lý, thợ mộc, vũ công cho đến ban nhạc.

