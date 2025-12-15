Mới đây, cộng đồng fan Anh Trai CONGB xôn xao trước bài đăng chính thức từ một fansite lớn, thông báo chấm dứt và rút lui khỏi dự án support CONGB tại concert Anh Trai Say Hi diễn ra ngày 27/12. Bài viết được đăng tải sau nhiều nỗ lực liên hệ bất thành với công ty quản lý ASIIX liên quan đến quá trình phê duyệt và phối hợp triển khai dự án, khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ và đặt ra nhiều dấu hỏi về cách thức làm việc giữa công ty và fan trong giai đoạn nghệ sĩ đang được quan tâm mạnh mẽ.

Bài đăng của fansite CONGB

Theo chia sẻ từ phía fansite, quyết định công khai không chỉ đơn thuần nhằm thông báo việc dừng dự án support, mà còn xuất phát từ mong muốn làm rõ cách giao tiếp và quy trình phê duyệt dự án từ công ty ASIIX, đặc biệt trong bối cảnh đây là dự án được thực hiện bằng quỹ donate – kết tinh từ sự tin tưởng và ủng hộ của đông đảo người hâm mộ dành cho CONGB. Fansite cho biết đã nhiều lần liên lạc nhưng không nhận được phản hồi, buộc họ phải lựa chọn phương án cuối cùng là lên tiếng công khai để bảo vệ quyền lợi của fan cũng như chính những dự án mà CONGB xứng đáng nhận được.

Đáng chú ý, trước khi bài đăng được công bố, fansite đã chủ động chặn CONGB trên các nền tảng mạng xã hội. Phía quản lý fanpage giải thích đây là động thái nhằm tránh việc nghệ sĩ bị đặt vào tình huống khó xử, đồng thời tập trung bảo vệ quyền lợi của cộng đồng fan và các fan project.

Fan CONGB nổi điên vì công ty

Fansite cũng thẳng thắn cho rằng nếu tiếp tục im lặng và chờ đợi, cách làm việc thiếu phản hồi, thiếu chuyên nghiệp này có thể sẽ lặp lại ở những cột mốc quan trọng hơn trong tương lai, đặc biệt là dự án debut – giai đoạn được xem là mang tính sống còn đối với một nghệ sĩ trẻ. Việc công khai, theo họ, là bước đi sau cùng sau khi mọi nỗ lực liên lạc nội bộ đều bị phớt lờ, với kỳ vọng công ty sẽ nhìn nhận lại và cải thiện quy trình làm việc để đảm bảo các dự án support CONGB trong thời gian tới được diễn ra minh bạch, hiệu quả hơn.

CONGB hiện được xem là một trong những “Anh Trai” nổi bật nhất nhì của Anh Trai Say Hi

CONGB hiện được xem là một trong những “Anh Trai” nổi bật nhất nhì của Anh Trai Say Hi, sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo ngay từ khi chương trình lên sóng. Lợi thế của CONGB không chỉ đến từ hình ảnh sáng sân khấu hay khả năng trình diễn, mà còn từ nền tảng fan vững chắc được xây dựng trong thời gian dài, xuất phát từ giai đoạn thực tập sinh Kpop. CONGB sinh năm 2000, từng tham gia 2 chương trình sống còn hot châu Á là Boys Planet 2023 và Starlight Boys 2024. Nhờ đó, FC đã được chuyên nghiệp hoá theo mô hình Kpop từ lâu.

CONGB đạt thành tích ấn tượng ở Anh Trai Say Hi, fan tăng theo cấp số nhân

Trong hành trình tại Anh Trai Say Hi, CONGB để lại dấu ấn rõ nét qua các vòng thi, được đánh giá cao về phong độ biểu diễn và từng giành giải Best Performer - danh hiệu cho thấy sự ghi nhận cả từ chuyên môn lẫn khán giả. Việc tham gia show thực tế giúp tên tuổi CONGB được mở rộng độ phủ, kéo theo quy mô fandom ngày càng lớn và chuyên nghiệp hơn.

Với nhiều fan đã đồng hành và ủng hộ CONGB trong nhiều năm, các dự án support không chỉ mang ý nghĩa cổ vũ tinh thần mà còn là cách thể hiện sự đầu tư bài bản, có kế hoạch, phù hợp với hình ảnh nghệ sĩ đang trên đà phát triển. Chính vì vậy, sự thiếu kết nối và phản hồi từ phía công ty trong một dự án cụ thể như concert Anh Trai Say Hi được cho là đã tạo ra cảm giác hụt hẫng, thậm chí lo ngại về cách công ty tận dụng và đồng hành cùng thế mạnh fandom của nghệ sĩ.

Khi CONGB đang ở thời điểm được chú ý mạnh mẽ sau Anh Trai Say Hi, fan muốn tận dụng mọi cơ hội để tạo đà cho nghệ sĩ bứt tốc

Từ góc nhìn của người hâm mộ, khi một nghệ sĩ sở hữu lượng fan đông đảo, chủ động và sẵn sàng support theo hướng chuyên nghiệp, vai trò của công ty quản lý không chỉ dừng lại ở việc kiểm soát hay phê duyệt, mà còn cần là cầu nối, định hướng và phối hợp để các nguồn lực này được phát huy đúng cách. Việc thiếu phản hồi, chậm trễ hoặc không rõ ràng trong giao tiếp có thể làm gián đoạn sự gắn kết giữa fan và nghệ sĩ, đồng thời bỏ lỡ những cơ hội xây dựng hình ảnh tích cực trong giai đoạn quan trọng.

Vấn đề giữa fan và công ty quản lý là vấn đề nhức nhối muôn thưở của văn hoá thần tượng

Bài đăng từ fansite CONGB vì vậy không chỉ là câu chuyện của một dự án support bị dừng lại, mà còn phản ánh những kỳ vọng ngày càng cao của fandom đối với sự chuyên nghiệp trong cách làm việc của công ty quản lý. Khi CONGB đang ở thời điểm được chú ý mạnh mẽ sau Anh Trai Say Hi, câu chuyện lần này được xem là lời nhắc nhở rằng việc tận dụng tốt thế mạnh fanbase, lắng nghe và phối hợp hiệu quả với cộng đồng người hâm mộ sẽ là yếu tố then chốt để nghệ sĩ có thể phát triển bền vững trong chặng đường sắp tới.