Bùng nổ tranh cãi ngôi vị Quán quân Anh Trai Say Hi của Negav

Negav lên ngôi Quán quân Anh Trai Say Hi mùa 2

Đêm công bố và trao giải Anh Trai Say Hi mùa 2 diễn ra tối 13/12/2025 chính thức khép lại hành trình nửa năm của chương trình bằng một kết quả gây chú ý lớn. Negav được xướng tên ở ngôi vị Quán quân với 6.096.369 phiếu bình chọn từ khán giả - con số cho thấy ưu thế áp đảo so với các thí sinh còn lại. Trên sân khấu đăng quang, nam rapper chia sẻ cảm giác “lâng lâng như một giấc mơ” và gửi lời cảm ơn đến cộng đồng fan đã đồng hành, ủng hộ mình xuyên suốt mùa giải.

Ở vị trí Á quân, buitruonglinh đạt 5.512.268 phiếu bình chọn. Đáng chú ý, anh đồng thời nhận thêm giải thưởng mới mang tên “Anh Trai Tương Lai” - danh hiệu mới do ban tổ chức trao tặng nhằm vinh danh gương mặt có tư duy tiên phong và tinh thần cống hiến cho âm nhạc Việt Nam. Top 5 Nhóm nhạc toàn năng của mùa giải gồm Negav, buitruonglinh, Vũ Cát Tường, B Ray và Sơn.K, đều là những thí sinh duy trì phong độ ổn định và độ nhận diện cao trong suốt chương trình.

Negav, tên thật là Đặng Thành An, trở lại tham gia Anh Trai Say Hi mùa 2 sau khi đã nổi tiếng từ mùa 1. Trước đó, Negav từng góp mặt tại King of Rap và là thành viên tổ đội GERDNANG cùng HIEUTHUHAI, HURRYKNG,... Nhờ lợi thế từ mùa 1, ngay từ những vòng đầu, Negav đã nhanh chóng dẫn đầu các BXH thảo luận với lượng người hâm mộ đông đảo. Trong các live stage, nam rapper có những màn trình diễn tạo hiệu ứng lan truyền, nổi bật là verse rap melody trong Live Stage 1 - Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn, tiết mục Đa Nghi làm đội trưởng hay tiết mục solo It’s Gon’ Be Alright kết hợp cùng Văn Mai Hương ở đêm chung kết.

Dù vậy, hành trình của Negav không suôn sẻ khi luôn song hành với những ý kiến trái chiều. Trước khi tham gia chương trình, nam rapper từng vướng ồn ào liên quan đến phát ngôn, khiến một bộ phận khán giả giữ thái độ dè dặt. Trong suốt mùa giải, Negav được ghi nhận nỗ lực cải thiện hình ảnh, thể hiện sự tiến bộ và chuyên nghiệp hơn trên sân khấu, nhưng điều này vẫn chưa đủ để xóa đi những tranh cãi vốn đã tồn tại từ trước.

Ngay sau khi kết quả được công bố, tranh luận nhanh chóng bùng nổ trên mạng xã hội, xoay quanh tiêu chí xác định Quán quân của chương trình. Nhà sản xuất khẳng định ngôi vị cao nhất mùa này được quyết định 100% bằng bình chọn từ khán giả. Điều này khiến nhiều khán giả qua đường đặt câu hỏi về giá trị của danh hiệu Quán quân khi yếu tố fandom và khả năng kêu gọi bình chọn được xem là then chốt, thay vì sự tổng hòa giữa tài năng, tiến bộ và đóng góp nghệ thuật.

Việc chú thích rõ “Quán quân do khán giả bình chọn” dành cho Negav càng làm dấy lên những so sánh với các Quán quân trước đó trong hệ sinh thái Say Hi. Phương Mỹ Chi của Em Xinh Say Hi hay HIEUTHUHAI thắng Anh Trai Say Hi mùa 1 không cần giải thích thêm vẫn được công chúng công nhận là xứng đáng. Trên mạng xã hội, không ít ý kiến mỉa mai chiến thắng của Negav là “game dùng tiền”, hoàn toàn do fan cày mới có được.

Chủ yếu, chiến thắng của Negav còn vấp phải phản ứng từ khán giả trung lập do những ồn ào đời tư trong quá khứ. Dù nam rapper luôn dẫn đầu bảng bình chọn, một bộ phận công chúng cho rằng việc trao ngôi vị cao nhất cho một nghệ sĩ từng gây tranh cãi có thể ảnh hưởng đến hình ảnh chung của chương trình và thông điệp mà nhà sản xuất muốn truyền tải.

Trong bối cảnh đó, giải thưởng “Anh Trai Tương Lai” dành cho buitruonglinh trở thành điểm nhấn gây nhiều bàn luận. Với nền tảng âm nhạc bài bản, khả năng hát và sáng tác cùng sự tiến bộ rõ rệt qua từng vòng thi, buitruonglinh được giới chuyên môn lẫn khán giả trung lập đánh giá cao. buitruonglinh là “pick của công chúng” nhưng không thể lên ngôi Quán quân. Việc ban tổ chức bổ sung một giải thưởng mang tính chuyên môn, trao cho Á quân được xem là động thái khéo léo nhằm cân bằng dư luận và thừa nhận những giá trị ngoài fanvote.

Ở chiều ngược lại, người hâm mộ Negav cho rằng kết quả này phản ánh đúng tinh thần của một chương trình sống còn - chiến thắng dựa trên bình chọn khán giả. Theo họ, sức mạnh fanvote là luật chơi đã được công bố từ đầu, và chiến thắng của Negav là thành quả xứng đáng cho nỗ lực cá nhân lẫn cộng đồng fan.

Như nhiều dự báo truyền thông trước đó, Negav dù đăng quang hay không vẫn là cái tên gây tranh cãi. Việc anh chiến thắng cho thấy sự minh bạch giữa quá trình voting và kết quả cuối cùng, nhưng đồng thời đặt ra bài toán truyền thông không nhỏ cho chặng đường tiếp theo. Với hình tượng hiện tại, Negav vẫn chưa có nhiều sản phẩm âm nhạc cá nhân nổi bật, nhiều tranh cãi chưa ngã ngũ và chưa thực sự tạo được dấu ấn mạnh với đại chúng. Chính điều này khiến ngôi vị Quán quân Anh Trai Say Hi mùa 2, dù hợp lệ về mặt bình chọn, vẫn bị đánh giá là thiếu sức thuyết phục trong mắt số đông khán giả.