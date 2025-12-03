Negav và ngôi vị Quán quân Say Hi: Cái kết nào cũng gây tranh cãi

Negav dẫn đầu cuộc đua bình chọn

Anh Trai Say Hi mùa 2 đã bước vào giai đoạn nước rút với 2 vòng chung kết, chính thức lộ diện cục diện top 18. Sau vòng loại đầy bất ngờ chứng kiến sự chia tay của nhiều ứng viên mạnh như Cody Nam Võ, Jaysonlei hay Dillian Hoàng Phan, 18 anh trai còn lại được chia thành 4 đội do Karik, Sơn.K, Vũ Cát Tường và B Ray dẫn dắt. Live Stage 5 yêu cầu mỗi đội thực hiện một tiết mục nhóm và mỗi cá nhân thể hiện phần solo - hình thức thi đấu khiến bức tranh cạnh tranh trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Dù không có quá nhiều bài hit tạo sức lan tỏa như mùa 1, không khí cạnh tranh vẫn nóng lên từng ngày khi chương trình mở bình chọn trực tuyến. Negav đang dẫn đầu với số phiếu áp đảo, trở thành cái tên tâm điểm của cả cuộc đua lẫn tranh cãi. Từ hiện tại đến chung kết, một số cái tên được dự đoán sáng cửa lọt Best 5 gồm Negav, Vũ Cát Tường, Mason, buitruonglinh, Sơn.K, CONGB, B Ray, Ngô Kiến Huy. Dự đoán này dựa trên thứ hạng bình chọn trực tiếp tại trường quay lẫn dữ liệu vote online tính đến khuya ngày 2/12.

Tính đến khuya 2/12, Negav dẫn đầu với hơn 1,6 triệu vote - vượt qua buitruonglinh đang giữ vị trí thứ hai với khoảng 1,3 triệu vote. Khoảng cách hàng trăm nghìn phiếu là tương đối an toàn, dù buitruonglinh có nhiều lần tăng tốc ngoạn mục, tạo cảm giác “hơi thở sau gáy” cực gắt. Tuy nhiên, FC Embes của Negav nhiều ngày liền nỗ lực kéo giãn khoảng cách, cho thấy quyết tâm lớn để nam rapper không bị vượt mặt.

Lợi thế từng tham gia mùa 1 giúp Negav sở hữu lượng fan trung thành và mạnh về khả năng “cày vote”. Negav cũng có nhiều tuần dẫn đầu danh sách nhân vật được nhắc đến nhiều nhất. Dù còn nhiều tranh cãi bủa vây, mọi dữ liệu hiện tại đều đang dẫn về một kịch bản rõ ràng: Negav đang là ứng viên dễ có khả năng trở thành Quán quân mùa 2.

Hỗn chiến mạng xã hội

Fan của Negav luôn tin vào sự trưởng thành của nam rapper. Họ liên tục tổ chức chiến dịch bình chọn, thuyết phục cộng đồng nhìn vào những màn trình diễn gần đây thay vì đào lại quá khứ. Chính sự bền bỉ của fan giúp Negav giữ vững vị trí số 1 dù bị dư luận tấn công.

Phần solo của Negav tại Chung kết 1 - It’s Gon’ Be Alright là bài nhạc mang tính tự sự mạnh mẽ, được Negav dùng làm lời giải thích và đối diện trực tiếp với những vấp ngã. Phần trình diễn này dù không đủ xoá sạch lùm xùm nhưng giúp Negav nhận được sự đồng cảm lớn từ một bộ phận khán giả.

Dù vậy, sự đồng cảm ấy không thể xóa đi hoàn toàn những tranh cãi bủa vây bên ngoài. Trái ngược với thành tích vote thuyết phục, hành trình của Negav lại là một chuỗi tranh cãi kéo dài xuyên suốt từ đầu mùa. Nam rapper liên tục đối diện với phản ứng tiêu cực liên quan đến phát ngôn, lùm xùm đời tư và những scandal từ quá khứ. Ngay cả việc Negav xuất hiện trong line-up Anh Trai Say Hi mùa 2 cũng từng bị một bộ phận khán giả phản đối quyết liệt, cho rằng việc nhà sản xuất cho anh tham gia là “thiếu tôn trọng” công chúng.

Không khí hỗn chiến trên mạng xã hội những ngày qua càng căng thẳng hơn khi fan Negav liên tục “var” với fan của các anh trai khác, đặc biệt là fandom của buitruonglinh. Cuộc đua số phiếu sát nút giữa hai thí sinh khiến tâm lý các fan trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Chỉ cần một biểu đồ nhảy hạng, một bài đăng nghi ngờ gian lận hay một bình luận móc mỉa từ hai bên lập tức kéo theo hàng trăm tranh cãi kéo dài nhiều giờ. Những màn đối đầu không khoan nhượng, từ việc soi thời điểm vote, cho tới tố nhau “lách luật”, “buff phiếu”, đã khiến MXH gần như lúc nào cũng có tranh cãi.

Fan Negav lo sợ thần tượng bị vượt mặt trong giờ chót nên càng cố gắng giữ vị trí số 1 bằng mọi giá. Họ thường xuyên kêu gọi tăng tốc vote, canh từng phút từng giây để giãn khoảng cách, thậm chí không ít lần đẩy tranh cãi lên đến cực điểm khi cho rằng fandom khác đang chơi xấu hoặc cố tình “dìm” hình ảnh Negav trên mạng xã hội.

Tranh cãi qua lại liên tục khiến không khí cộng đồng người xem vốn đã căng thẳng lại càng hỗn loạn. Sự đối đầu giữa các fandom, thay vì chỉ xoay quanh năng lực của thí sinh, lại dần mở rộng sang vấn đề tài năng, cách sống của nghệ sĩ. Đây cũng là minh chứng rõ nhất cho việc chỉ cần một thí sinh dẫn đầu gây tranh cãi, cả hệ sinh thái fan của chương trình sẽ ngay lập tức bị xé thành nhiều mảnh, mỗi bên đều muốn bảo vệ thần tượng của mình như người chiến thắng xứng đáng nhất.

Đây chính là nghịch lý lớn nhất của Anh Trai Say Hi ở thời điểm hiện tại: một thí sinh dẫn đầu tuyệt đối về lượt vote nhưng lại vướng làn sóng chỉ trích lớn. Trong khi Embes cày vote ráo riết để giữ vững vị trí số 1, cộng đồng mạng lại liên tục nổ ra tranh luận, đặt dấu hỏi về tính xứng đáng của Negav.

Kịch bản nào dành cho Negav cũng gây tranh cãi

Chặng cuối của Anh Trai Say Hi mùa 2 đang trở thành một trong những mùa giải có bầu không khí căng thẳng nhất từ trước đến nay. Với Negav, mọi kịch bản đều dẫn đến rủi ro. Negav thắng cũng gây tranh cãi mà rớt khỏi ngôi Quán quân cũng tạo ra sóng dư luận không kém.

Nếu nhìn vào lực lượng fan và dữ liệu bình chọn hiện tại, khả năng Negav lên ngôi Quán quân là có thật. Nhưng cái giá đi theo chiếc vương miện ấy sẽ không hề rẻ. Khán giả trung lập đến lúc này vẫn dành nhiều sự dè dặt, thậm chí phản đối mạnh mẽ khi chứng kiến Negav tiến quá gần đến chiến thắng. Nhiều bài đăng yêu cầu Negav “rời showbiz” liên tục được chia sẻ với lượng tương tác khổng lồ.

Nếu Negav đăng quang, chương trình có nguy cơ đối mặt với khủng hoảng truyền thông nghiêm trọng. Nhiều người cho rằng nhà sản xuất sẽ bị xem là xem thường công chúng. Điều này gây tổn hại lớn đến uy tín thương hiệu 1 công ty giải trí lớn, có sức ảnh hưởng đến giới trẻ.

Nguy cơ thứ hai là tác động xã hội. Việc một nghệ sĩ vướng nhiều phát ngôn lệch chuẩn giành được chiến thắng có thể truyền đi thông điệp sai lệch rằng scandal không còn quan trọng, miễn có fan thì vẫn có thể chạm đến đỉnh cao. Điều này khiến nhiều người lo lắng về tiêu chuẩn đạo đức của giới nghệ sĩ trẻ và văn hóa ứng xử trong showbiz Việt.

Và cuối cùng, chính Negav cũng là người chịu rủi ro. Nếu trở thành Quán quân trong bối cảnh tranh cãi đang ở mức đỉnh điểm, nam rapper có thể phải đối mặt với phản ứng dữ dội hơn nữa, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh và con đường hoạt động sau chương trình. Vương miện lúc này có thể trở thành áp lực thay vì phần thưởng.

Ngược lại, nếu Negav không thắng, tranh cãi vẫn chưa chắc dừng lại. Fan của Negav có thể phản ứng dữ dội, tố chương trình xử ép hoặc “hạ bệ” thần tượng. Sự cố mất vote gần đây càng khiến một bộ phận fan tin rằng kết quả có thể bị thao túng. Điều này cũng gây bất lợi cho nhà sản xuất, khiến mọi kết luận đều dễ bị hoài nghi.

Rõ ràng, hành trình của Negav đang đặt Anh Trai Say Hi vào một trong những thế tiến thoái lưỡng nan nhất từ trước đến nay. Cuộc đua chưa kết thúc nhưng một điều chắc chắn: bất kể kết quả ra sao, tranh cãi sẽ còn kéo dài. Và với một thí sinh mang sức nóng dư luận lớn như Negav, mọi kịch bản đều chứa đựng áp lực, ồn ào và thử thách phía trước.