Tình hình voting tại Anh Trai Say Hi có vấn đề

Chiều 2/12, NSX Anh Trai Say Hi bất ngờ đăng tải thông báo liên quan đến sự cố kỹ thuật trên hệ thống bình chọn, khiến cộng đồng fan không khỏi hoang mang. Theo đó, những ngày này, chương trình thu hút lượng lớn người theo dõi, hệ thống vote đã phải xử lý mức truy cập tăng đột biến ngoài dự đoán. Việc quá tải khiến nền tảng xuất hiện tình trạng phản hồi chậm và ghi nhận thiếu lượt vote dù người dùng đã hoàn tất nhiệm vụ.

Đại diện NSX đã gửi lời xin lỗi, đồng thời khẳng định đội ngũ kỹ thuật đã triển khai nhiều giải pháp tối ưu và hiện hệ thống đã hoạt động bình thường trở lại. Khán giả gặp tình trạng mất vote, thiếu vote hoặc hệ thống không ghi nhận có thể liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ khôi phục quyền lợi. NSX cam kết tiếp tục cải thiện, đảm bảo môi trường bình chọn minh bạch và an toàn.

Nguyên văn bài đăng của NSX Anh Trai Say Hi: "THÔNG BÁO VỀ SỰ CỐ MẤT LƯỢT VOTE Trong những ngày vừa qua, khi chương trình nhận được lượng quan tâm lớn từ người hâm mộ, hệ thống bình chọn đã phải xử lý mức traffic tăng đột biến ngoài dự đoán điều này khiến hệ thống bị quá tải tại một số thời điểm, dẫn đến các hiện tượng như: lag, phản hồi chậm và ghi nhận thiếu lượt vote khi người dùng thực hiện nhiệm vụ. VieON thành thật xin lỗi vì sự cố kỹ thuật này đã ảnh hưởng đến trải nghiệm bình chọn của quý khán giả. Trong thời gian vừa qua, đội ngũ kỹ thuật đã liên tục triển khai các giải pháp tối ưu nhằm nâng cao khả năng chịu tải, tăng tính ổn định và xử lý triệt để các vấn đề phát sinh. Hiện hệ thống đã hoạt động bình thường trở lại. Nếu tài khoản của quý khán giả gặp một trong các trường hợp sau: Mất lượt vote Chưa được cộng đủ lượt vote Hệ thống không ghi nhận lượt vote đã thực hiện Vui lòng liên hệ đội ngũ Chăm Sóc Khách Hàng VieON hoặc inbox Fanpage chính thức của chương trình và VieON để được hỗ trợ kiểm tra và khôi phục đầy đủ quyền lợi. VieON trân trọng cảm ơn sự đồng hành, tin tưởng và thông cảm của quý khán giả. Chúng tôi cam kết tiếp tục tối ưu hệ thống, mang đến trải nghiệm tốt nhất và đảm bảo môi trường bình chọn công bằng – minh bạch – an toàn cho toàn bộ khách hàng."

Thông báo này ngay lập tức khiến cộng đồng fan của các Anh Trai dậy sóng. Nhiều người hoang mang vì đây là chiến dịch tốn nhiều thời gian, tiền bạc để ủng hộ thần tượng. Các fandom hiện đang dốc sức để đưa nghệ sĩ yêu thích vào top Best 5 của chương trình. Hiện, top 18 đã bước vào vòng chung kết và được chia về bốn đội của Karik, Sơn.K, Vũ Cát Tường và B Ray. Cuộc đua bình chọn online tại Anh Trai Say Hi mùa 2 đang bước vào giai đoạn căng thẳng nhất, bất kỳ sự cố nào cũng có thể ảnh hưởng trực tiếp đến thứ hạng của thí sinh khi chỉ còn cách đêm chung kết một khoảng thời gian rất ngắn.

Negav

buitruonglinh

và B Ray hiện là những cái tên gây chú ý trên top voting

Tính đến thời điểm hiện tại, Negav vẫn đang thống trị bảng xếp hạng bình chọn với lượng phiếu vượt trội. Ở nhóm cạnh tranh Top 3 và Top 5, bầu không khí khốc liệt hơn bao giờ hết khi thứ hạng liên tục thay đổi theo từng giờ. buitruonglinh nhiều lần có những cú bứt tốc ngoạn mục, thậm chí có lúc rút ngắn khoảng cách đáng kể với vị trí số một. Các gương mặt như Vũ Cát Tường, Mason Nguyễn, B Ray, CONGB hay Sơn.K cũng tạo ra những chuyển biến đáng chú ý trên bảng xếp hạng. Mỗi màn trình diễn ấn tượng hay chiến dịch kêu gọi vote sáng tạo đều có thể khiến cục diện thay đổi chỉ trong một thời gian ngắn. Sự bất ngờ, khó đoán là lý do khiến Anh Trai Say Hi mùa 2 trở thành một trong những cuộc đua vote nóng nhất ở thời điểm này.

Ghi nhận vào sáng 2/12, Negav đang dẫn đầu với hơn 1,5 triệu phiếu, trong khi buitruonglinh bám sát với hơn 1,3 triệu lượt vote và vẫn giữ nguyên phong độ khó lường.

Kết quả chung cuộc - Best 5 của Anh Trai Say Hi mùa 2 sẽ phụ thuộc vào tổng hòa giữa điểm biểu diễn và bình chọn trực tuyến, quyết định đội hình debut cuối cùng. Khi công tác voting vừa gặp sự cố kỹ thuật, người hâm mộ càng đặt kỳ vọng vào việc hệ thống sẽ được vận hành ổn định, đảm bảo mọi lá phiếu đều được ghi nhận đúng và đủ trước khi cánh cửa debut chính thức khép lại.