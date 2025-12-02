Jung Kook, tên đầy đủ Jeon Jung Kook không chỉ là em út tài năng của BTS mà còn là một trong những đại diện hiếm hoi của Kpop được công nhận ở cả hai vị trí: ngôi sao âm nhạc quốc tế và biểu tượng văn hóa - kinh tế của Hàn Quốc. Giữa thời điểm đang thực hiện nghĩa vụ quân sự, Jung Kook và BTS vẫn liên tục xuất hiện trong các thống kê, báo cáo của những tổ chức uy tín với vai trò “trụ cột kinh tế quốc gia”. Danh xưng mang tính biểu tượng là kết quả từ sức ảnh hưởng khổng lồ mà Jung Kook và BTS đã tạo ra trong hơn một thập kỷ qua.

Jung Kook - em út vàng của BTS

Là "em út vàng" của BTS, Jung Kook giữ vai trò giọng ca chính, là người dẫn dắt màu sắc âm nhạc của nhóm. Sở hữu giọng hát tốt, khả năng live vững vàng và tài năng toàn diện trong cả nhảy, rap lẫn trình diễn, Jung Kook từ sớm đã được đánh giá là một trong những idol toàn năng nhất Kpop. Chưa đến 30 tuổi, Jung Kook đã xác lập chuẩn mực mới cho nghệ sĩ solo châu Á.

Chỉ với album debut, Jung Kook đã trở thành popstar xô đổ nhiều kỷ lục thế giới

Sự nghiệp solo của Jung Kook đạt độ bùng nổ hiếm có. Năm 2023, album đầu tay GOLDEN gây chấn động toàn cầu ngay khi phát hành, cùng loạt hit Seven, 3D, Standing Next to You lần lượt thống trị các bảng xếp hạng quốc tế. Seven - màn debut solo của Jung Kook đã thẳng tiến số 1 Billboard Hot 100 ngay trong tuần đầu, trở thành cột mốc lịch sử chưa nghệ sĩ solo Hàn Quốc nào chạm tới. Jung Kook đồng thời dẫn đầu Billboard Digital Song Sales với ba ca khúc đều giữ vị trí số 1 ở giai đoạn ra mắt, đưa anh trở thành nghệ sĩ solo Hàn Quốc có nhiều No.1 nhất lịch sử bảng xếp hạng này.

Album GOLDEN cũng ra mắt ở vị trí số 2 Billboard 200. Trên Spotify, Jung Kook trở thành “ông hoàng” với tốc độ tăng trưởng vượt chuẩn: nghệ sĩ solo Hàn Quốc đầu tiên đạt 10 tỷ lượt stream tổng, nắm trong tay kỷ lục Guinness về nghệ sĩ Kpop đạt 1 tỷ lượt stream nhanh nhất với ca khúc Seven vào năm 2023.

Jung Kook diễn Dreamers mở màn World Cup 2022

Tầm vóc của Jung Kook vượt khỏi tiêu chuẩn của nghệ sĩ thần tượng. Tại FIFA World Cup 2022, anh là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên trong lịch sử trình diễn solo tại lễ khai mạc - sân khấu được theo dõi bởi hàng tỷ người trên toàn cầu. Năm ấy, Jung Kook chỉ mới 25 tuổi đã làm rạng danh Hàn Quốc. Ca khúc Dreamers hợp tác cùng Fahad Al Kubaisi không chỉ tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ mà còn bùng nổ trên toàn cầu: đứng đầu iTunes tại hơn 100 quốc gia, lập kỷ lục bài hát World Cup đạt #1 nhanh nhất trên iTunes Mỹ. Tên Jung Kook chiếm trọn top trend thế giới nhiều giờ liền, video do FIFA đăng tải thu hàng chục triệu view trong thời gian ngắn. Jung Kook hoàn thành trọn vẹn màn trình diễn, nhận về lời khen từ truyền thông quốc tế và được vinh danh trong top nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất World Cup dù không phải cầu thủ.

Năm ấy, Jung Kook chỉ mới 25 tuổi đã làm rạng danh Hàn Quốc

Sức ảnh hưởng của Jung Kook càng góp phần vào tầm vóc chung của BTS - nhóm nhạc mà Jung Kook là thành viên chủ chốt. Theo Viện nghiên cứu Hyundai, thương hiệu BTS mang về 3,5 - 5 tỷ USD mỗi năm cho Hàn Quốc. Con số khổng lồ này tương đương đóng góp của khoảng 26 doanh nghiệp nhỏ cộng lại. BTS cũng được ghi nhận thúc đẩy mạnh mẽ xuất khẩu hàng tiêu dùng, đặc biệt là mỹ phẩm và thời trang, mang lại hơn 1 tỷ USD giá trị xuất khẩu mỗi năm. Trong lĩnh vực du lịch, khoảng 800.000 du khách nước ngoài ghé Hàn Quốc hàng năm (tương đương 7,6%) có lý do liên quan đến BTS. Những đóng góp mang tính “ngoại giao kinh tế” ấy giúp Hàn Quốc tăng trưởng quyền lực mềm, khiến BTS nhiều lần được truyền thông quốc tế gọi là “nền kinh tế”, “bảo vật quốc gia”.

Sức ảnh hưởng của Jung Kook càng góp phần vào tầm vóc chung của BTS - nhóm nhạc mà Jung Kook là thành viên chủ chốt

Jung Kook vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào năm nay. Nam ca sĩ nhập ngũ vào tháng 12/2023 cùng thành viên Jimin tại Lữ đoàn Pháo binh Sư đoàn Bộ binh số 5 của Lục quân Hàn Quốc. Jung Kook và Jimin là hai mảnh ghép cuối cùng của BTS lên đường thực hiện nghĩa vụ. Toàn bộ BTS đã xuất ngũ vào giữa năm 2025 và có thể tái hợp đầy đủ vào đầu năm sau - 2026.

Jung Kook hoàn thành nghĩa vụ quân sự vào tháng 6/2025

Trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự, Jung Kook vẫn được vinh danh ở các giải thưởng âm nhạc. Tại BMI Pop Awards 2025, anh giành 4 giải - nhiều nhất trong lịch sử một nghệ sĩ Kpop từng đạt được tại sự kiện này. Đó là minh chứng cho sức ảnh hưởng không suy giảm, dù Jung Kook tạm rời xa sân khấu để thực hiện nghĩa vụ quân sự. Từ cậu bé 15 tuổi rụt rè trong những ngày đầu debut đến popstar nổi tiếng toàn cầu, Jung Kook đã thực sự trở thành niềm tự hào của cả một thế hệ nghệ sĩ Hàn Quốc. Jung Kook không chỉ là ngôi sao giải trí mà còn là một phần đóng góp vào kinh tế, văn hóa, uy tín quốc gia của Hàn Quốc.