Hit đầu tiên của Anh Trai Say Hi mùa 2 vươn tầm quốc tế, viral nhất là Negav!

Tối 27/9, Anh Trai Say Hi mùa 2 lên sóng tập 2, mở màn cho chặng đua Live Stage 1 với sự tranh tài của 30 nghệ sĩ chia thành 6 nhóm, dẫn dắt bởi dàn đội trưởng Ogenus, Khoi Vu, Sơn.K, Vũ Cát Tường, GILL và RIO. Mỗi tiết mục mang một màu sắc âm nhạc riêng, trải dài từ những bản nhạc “quẩy” sôi động, giai điệu tình cảm đến ballad đầy bi lụy, tạo nên một bữa tiệc đa dạng cả về âm thanh lẫn hình ảnh.

Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn - Live Stage 1 Anh Trai Say Hi mùa 2: Vũ Cát Tường, Ngô Kiến Huy, Karik, Negav, JeyB

Trong số đó, Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn được đánh giá là tiết mục nổi bật nhất của Live Stage 1. Vũ Cát Tường và các đồng đội Karik, Ngô Kiến Huy, Negav, Jey B đã dựng nên sân khấu năm toa tàu tượng trưng cho bốn mùa và một “mùa cô đơn”, một ý tưởng vừa điện ảnh vừa đặc tả trọn vẹn cảm xúc ca khúc.

Ngay khi phát sóng, Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn nhanh chóng bùng nổ, trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng xã hội. Chỉ sau 1 ngày lên sóng, ca khúc leo lên vị trí cao trong danh sách thảo luận trực tuyến, thậm chí vươn ra quốc tế khi lọt vào 4 BXH trending MV toàn cầu. Chưa hết, theo số liệu thống kê từ kworb.net, ca khúc này đã lần lượt chiếm giữ #1 trending tại Việt Nam, Canada và Australia; #19 trending tại Đức; #36 tại Nhật Bản; #46 tại Mỹ. Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn vươn lên #7 YouTube Charts Việt Nam, #22 YouTube Charts Australia.

Mặc dù YouTube đã chính thức loại bỏ mục top trending từ ngày 21/7, nhưng các số liệu thống kê từ đơn vị thứ ba khai thác dữ liệu vẫn cho thấy mức độ quan tâm khổng lồ. Nhờ đó, NSX, nghệ sĩ lẫn khán giả vẫn có thể theo dõi chính xác độ lan tỏa của sản phẩm, và Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn chứng minh Anh Trai Say Hi đang giữ vững phong độ dẫn đầu.

Điểm nhấn lớn nhất trong màn trình diễn thuộc về Negav. Verse rap melody cực “suy” của Negav đang viral mạnh trên TikTok và các nền tảng mạng xã hội. Đặc biệt, khoảnh khắc Negav bật khóc trên sóng truyền hình đã để lại ấn tượng. Khi được Trấn Thành hỏi về ca khúc, nam rapper trải lòng: “Thật ra viết bài này không quá khó với em, có một câu em viết là ‘bao nhiêu bài hát anh chỉ viết về một người’, mỗi lần nhớ về người thực sự làm mình viết được những lời như thế này”. Negav thừa nhận vì một người đặc biệt mà đã viết cả trăm bài nhạc lụy tình, nhưng tất cả vẫn chỉ xoay quanh sự thiếu vắng, một mảnh ghép không bao giờ đủ đầy.

Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn trở thành cú nổ mở màn cho chặng đường âm nhạc của Anh Trai Say Hi mùa 2. Nếu tiếp tục giữ vững phong độ này, mùa 2 chắc chắn sẽ còn sản sinh thêm nhiều hiện tượng âm nhạc gây sốt không chỉ trong nước mà cả ở thị trường quốc tế.