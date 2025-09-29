Tối ngày 28/9, tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám - Nhà hát Lớn Hà Nội đã diễn ra Phiêu Concert. Quy tụ dàn line-up đỉnh miễn chê gồm Sơn Tùng, Quang Hùng MasterD, ISAAC, MONO, Kay Trần và Anh Tú, đêm nhạc thành công thu hút hàng chục nghìn người đổ bộ khắp tuyến đường xung quanh tới gặp thần tượng.

Đặc biệt, nơi đây còn là dịp hội ngộ hiếm hoi giữa Kay Trần và Sơn Tùng khiến khán giả không khỏi mong đợi vào một lần tương tác chung. Cả 2 từng có mối quan hệ sếp - talent thuộc M-TP Entertainment do Sơn Tùng đứng đầu, tuy nhiên Kay Trần đã dứt áo ra đi vài năm trước, dấy lên mâu thuẫn nội bộ giữa 2 nghệ sĩ.

Kay Trần và Sơn Tùng có dịp hội ngộ chung 1 sân khấu sau 3 năm "chia tay" nhau

Nam ca sĩ đem đến set diễn với các bản hit gắn liền với sự nghiệp nghệ thuật như Phía Sau Em, Đường Vào Tìm Em… nhưng, sự chú ý của cộng đồng mạng lại đổ dồn vào khoảnh khắc biển đen im lặng khi anh chàng bước lên sân khấu. Không khó để nhận ra, đám đông người hâm mộ gần như đã tắt hết lightstick, thậm chí còn không chuyển động hay tỏ ra hứng khởi.

Kay Trần biểu diễn dưới mưa tại Nhà Hát Lớn

Trên Threads, FC SKY (fandom Sơn Tùng) khẳng định đã phát hiện kế hoạch của FC Flowers (FC Kay Trần): bỏ về khi đến tiết mục của Sơn Tùng. Ấy thế mà, SKY lại áp đảo quân số bên đối phương nên để “phủ đầu”, biển đen im lặng đã được thực hiện trước khi Flowers kịp “ra tay”. Đáng nói, SKY được cho là đều ủng hộ, cổ vũ nhiệt tình các nghệ sĩ khác thuộc dàn line-up lần này.

SKY chung tay tạo nên biển đen im lặng, "phủ đầu" fan của Kay Trần

Một số netizen tự nhận đi đu Phiêu Concert cho biết, một lý do khác khiến khán giả có thái độ khá thờ ơ là bởi Kay Trần thiếu khả năng khuấy động bầu không khí. Nam ca sĩ được nhận xét là hát và nói chưa rõ lời, biểu cảm bị hạn chế và làm chủ sân khấu chưa tốt. Thành ra, người xem bị mất nhiệt, không vào lại được mood để hưởng ứng.

Người xem bị mất nhiệt, không vào lại được mood để hưởng ứng nam ca sĩ

Fan Kay Trần lên tiếng một phần do lên video sẽ không thể bắt trọn được ánh sáng lightstick dưới khán đài nhưng đã bị netizen phản bác lại. Ngoài ra, nhiều người không quen thuộc với mối quan hệ giữa Kay Trần và Sơn Tùng nên thắc mắc tại sao SKY lại tạo nên biển đen im lặng - một trong những ác mộng kinh hoàng đối với bất cứ nghệ sĩ nào khi trình diễn trên sân khấu.

Tháng 9/2022, Kay Trần xác nhận rời công ty của Sơn Tùng sau 2 năm gắn bó. Trong quãng thời gian đồng hành, nam ca sĩ chỉ ra mắt MV Nắm Đôi Bàn Tay và làm đội trưởng tại Street Dance Vietnam 2022. Sau khi rời công ty cũ, Kay Trần cũng ẩn hết tất cả hình ảnh về sản phẩm liên quan đến MTP Entertainment trên fanpage, đồng thời hủy theo dõi người sếp cũ. Người hâm mộ còn phát hiện ra MV Nắm Đôi Bàn Tay - sản phẩm âm nhạc đầu tiên và duy nhất của Kay Trần trong thời gian hoạt động tại công ty M-TP cũng bất ngờ biến mất khỏi YouTube. Dù vậy, Kay Trần vẫn khẳng định 2 năm đầu quân cho công ty của giọng ca gốc Thái Bình là thời gian ý nghĩa trong hành trình hoạt động nghệ thuật.

Tháng 9/2022, Kay Trần xác nhận rời công ty của Sơn Tùng sau 2 năm gắn bó

Kay Trần tên thật là Trần Anh Khoa, sinh năm 1994, anh là ca sĩ, rapper. Tên tuổi của nam ca sĩ được khán giả chú ý qua loạt ca khúc như Ý Em Sao, Chuyện Tình Tôi, Tết Đong Đầy, Phía Sau Em... Năm 2024, anh chàng tham gia hit gameshow Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, thu hút thêm lượng fan lớn. Đến 2025, nam ca sĩ trở thành 1 trong 3 mentor, cùng với Tóc Tiên và SOOBIN, dẫn dắt các thực tập sinh trong Tân Binh Toàn Năng.

Anh chàng đã có những bước tiến ổn định trong sự nghiệp nghệ thuật



