Sáng ngày 28/9 (theo giờ Việt Nam), lễ kết hôn giữa Selena Gomez và Benny Blanco đã diễn ra tại vườn ươm Sea Crest Nursery ở Santa Barbara, California (Mỹ). Đám cưới được tổ chức riêng tư, toàn bộ không gian tiệc được dựng rạp che kín khiến giới truyền thông địa phương khó có thể tiếp cận. Tính đến thời điểm hiện tại, chỉ một vài bức ảnh bị rò rỉ trên MXH, danh sách khách mời cũng được bảo mật kỹ lưỡng.

Lễ kết hôn giữa Selena Gomez và Benny Blanco đã diễn ra vào sáng 28/9

Là người tình trong mộng của biết bao thanh thiếu niên, hiển nhiên sự kiện trọng đại nhất cuộc đời Selena được dân chúng đặc biệt quan tâm. Ngay lập tức, người hâm mộ đã “đào” lại được cảnh cưới trong bộ phim Hotel Transylvania - nơi có những chi tiết như được vũ trụ thiết kế riêng cho hôn lễ của Selena và Benny.

Cụ thể, ở đoạn kết phần 2 Hotel Transylvania, Mavis (Selena lồng tiếng) sau bao gian nan và bị ngăn cấm bởi cha của mình - Bá tước Dracula hùng mạnh - đã có thể kết hôn với chàng trai người thường là Johnny. Cả 2 trở thành vợ chồng dưới sự chứng giám của 2 bên sui gia - người thường lẫn quái vật.

Mavis và Johnny trở thành vợ chồng dưới sự chứng giám của 2 bên sui gia - người thường lẫn quái vật

Ca khúc I’m In Love With A Monster, do Fifth Harmony thể hiện, vang lên, khuấy động bầu không khí hôn lễ. Ai nấy cũng nhảy nhót vui vẻ, bất kể khác biệt giữa 2 giới. Bá tước Dracula cũng cầm đàn guitar, hát 1 đoạn chúc mừng cho cặp đôi trẻ. Tình cảm giữa Mavis và Johnny đã cảm hoá được sự băng giá trong trái tim Dracula.

Điều đáng nói là, Mavis như phiên bản hoạt hình của Selena: duyên dáng, vui vẻ, có chút điềm đạm. Trong khi đó, Johnny lại mang dáng vẻ của Benny: nhí nhố, hoạt ngôn, luôn sẵn lòng chiều chuộng người mình yêu. Đáng chú ý, tạo hình Johnny cũng “na ná” giống Benny: phong cách có phần luộm thuộm, tóc xù, bị coi là kẻ lập dị. Những tương tác, hành động của cặp đôi trong phim như thể “đo ni đóng giày” cho Selena và Benny ngoài đời thật.

Những tương tác, hành động của cặp đôi trong phim như thể “đo ni đóng giày” cho Selena và Benny ngoài đời thật

Benny vốn bị coi là "kẻ lập dị Hollywood" bởi ngoại hình và style không quá nịnh mắt đối với số đông khán giả. Selena thì lại là ngôi sao trẻ hot nhất nhì showbiz lúc bấy giờ, tên tuổi và địa vị rất cao trong giới. Khi chuyện tình cả hai lộ ra, netizen ví vón đây là mối quan hệ giữa “người đẹp và quái vật” - gợi nhớ đến Mavis - người có vị thế là công chúa ma cà rồng của giới quái vật và Johnny - chỉ là một người bình thường.

Netizen chia sẻ rần rần về nét tương đồng giữa bộ phim và cặp tình nhân ngoài đời thật

Hotel Transylvania 2 ra mắt vào năm 2015, đúng 10 năm trước khi Selena và Benny về chung 1 nhà. Ở thời phim đổ bộ rạp chiếu, cả 2 chưa quen biết nhau. Vì vậy có thể nói, Hotel Transylvania 2 đã tiên tri trước mối lương duyên giữa Selena và Benny trước 1 thập kỷ. Không phải Justin Bieber mà chính Benny mới là người đàn ông mang lại sự an toàn, sư yêu thương và sự thoải mái nhất tới Selena.

Netizen, đặc biệt là cư dân TikTok, đang truyền tay nhau rần rần về đoạn video so sánh giữa bộ phim hoạt hình và chuyện tình của Selena và Benny. Ai nấy cũng phải “nổi da gà” trước những nét tương đồng khó tin đến vậy. Đồng thời, không ít người vừa cảm thấy hạnh phúc, vừa buồn bã khi crush đầu đời - người đã cùng họ trưởng thành - đã trở thành vợ người ta.

I’m In Love With A Monster được phát hành vào ngày 14 tháng 8 năm 2015, là một bản nhạc pop pha trộn các yếu tố R&B và funk, nói về mối tình giữa quái vật và con người. Đây cũng là bản nhạc đưa Fifth Harmony tới công chúng gần hơn, tạo tiền đề cho chuỗi ngày 5 cô gái oanh tạc làng nhạc thế giới với chuỗi hit Worth It, Work…