Ngày 18/8/2025, BigHit Music chính thức tung ra nhóm nhạc nam mới mang tên CORTIS, được viết tắt từ “COLOR OUTSIDE THE LINES” - hàm ý phá vỡ khuôn khổ, sáng tạo tự do. Đây là boygroup đầu tiên BigHit cho ra mắt sau TXT, cách biệt tận 6 năm, khiến cộng đồng Kpop chờ đợi từ rất lâu. Chính vì vậy, ngay từ lúc teaser đầu tiên được tung ra, cái tên CORTIS đã chiếm trọn spotlight trên các diễn đàn, từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản cho tới Việt Nam.

CORTIS - GO!

CORTIS - What You Want

Màn debut của CORTIS được khởi động bằng GO!, ca khúc intro mang phong cách trap - synthesizer tối giản nhưng mạnh mẽ. MV được quay ở Los Angeles với cảnh quay stop-motion và footage do chính các thành viên ghi lại khi còn là thực tập sinh. MV này là lời tuyên ngôn đầu tiên của nhóm, khẳng định tinh thần “vẽ màu riêng” của họ.

Đến ngày 18/8/2025, CORTIS tung ra What You Want - bài hát chủ lực kết hợp guitar riff mang hơi hướng psychedelic rock với beat hip-hop / boom bap. MV chính thức và phiên bản do nhóm tự quay/edit giúp nhấn mạnh sự tự lực và sáng tạo nội tại. Khi phát hành album COLOR OUTSIDE THE LINES (9/8/2025), nhóm còn trình làng MV phụ FaSHioN, khai thác khía cạnh phong cách cá nhân, thời trang - đúng như tên gọi. Nhờ vậy, ngay từ những MV đầu tiên, CORTIS đã cho thấy họ không chỉ là nhóm idol biểu diễn, mà là tập thể có câu chuyện, tham vọng và nhận diện rõ ràng trong âm nhạc lẫn hình ảnh.

Không chỉ dừng ở âm nhạc, thời trang cũng là yếu tố khiến CORTIS trở thành hiện tượng. Phong cách của nhóm mang đậm sự tươi mới của tuổi trẻ, phóng khoáng theo tinh thần hip-hop oldschool nhưng pha trộn thêm hơi thở đường phố Âu - Mỹ. Những chiếc quần tụt, áo ba lỗ ôm sát, skinny jeans hay các món đồ second-hand vintage được họ đưa trở lại thành xu hướng. Nhìn vào CORTIS, netizen có cảm giác như một nhóm “boy phố mới lớn”: đẹp trai, trẻ trung, đầy năng lượng, toát ra hơi thở tuổi trẻ.



Sự bùng nổ này khiến nhiều người liên tưởng đến hiện tượng NewJeans từng gây sốt toàn cầu. Nhưng nếu NewJeans chọn Y2K hoài cổ, thì CORTIS lại đại diện cho sự phóng khoáng hip-hop, tạo cảm giác phóng túng, nổi loạn vừa đủ, phù hợp gu gen Z.

Thành tích chứng minh sức nóng của CORTIS cũng đến rất nhanh. EP đầu tay của nhóm đã lọt Billboard 200 ở vị trí No. 15, một thứ hạng cực hiếm cho tân binh. Trên mạng xã hội, chỉ trong vòng vài tuần, tài khoản Instagram và TikTok của CORTIS đều vượt mốc 2 triệu follower, tăng trưởng với tốc độ chóng mặt. What You Want leo hạng trên Spotify Korea và Apple Music, ca khúc GO! còn vươn lên top đầu nhiều quốc gia.



Thành công của CORTIS khiến nhiều người bất ngờ bởi ban đầu, nhóm bị đặt nhiều hoài nghi về mức độ phủ sóng. Trong bối cảnh Kpop bão hoà như hiện nay, một tân binh nam thường mất khá nhiều thời gian để chinh phục số đông. Nhưng, tất cả đã chứng minh điều ngược lại. Và mặt bằng chung tân binh Kpop năm nay đều bùng nổ. Từ ALLDAY PROJECT đến hiện tại là CORTIS đều chính là những tân binh khủng long.

CORTIS đang tạo trend mạnh mẽ, từ dance challenge, nhạc cho đến phong cách thời trang. Giới trẻ từ Hàn đến Nhật, Trung và Mỹ đều theo dõi CORTIS. Việt Nam cũng không ngoại lệ. CORTIS chính là trường hợp “tưởng flop, ai ngờ hot không tưởng”.

Điểm đặc biệt của CORTIS còn nằm ở concept “Young Creator Crew”. BigHit giới thiệu đây không chỉ là nhóm idol biểu diễn, mà còn là đội ngũ sáng tạo trẻ: thành viên tham gia viết nhạc, biên đạo, dựng hình ảnh. Điều này giúp nhóm tạo cảm giác “real artist”, khiến nhiều fan Kpop lâu năm vốn chán ngán công thức idol rập khuôn nay lại hào hứng trở lại.

CORTIS gồm 5 thành viên có độ tuổi từ 2005 - 2009:

Martin (2008, Canada - Hàn Quốc), leader, cao gần 1m91, từng thực tập 6 năm.

James (2005, gốc Thái - Trung), main dancer, biết tới 5 thứ tiếng, từng nổi tiếng trong đội hình Trainee A.

Juhoon (2008, Hàn Quốc), rapper, từng là mẫu nhí.

Seonghyeon (2009, Hàn Quốc), main vocal, tính cách tươi sáng, đam mê phim ảnh và thể thao.

Keonho (2009, Hàn Quốc), maknae, từng là vận động viên bơi lội, ngoại hình nổi bật, được netizen phong là “It Boy thế hệ 5”.

Lý do CORTIS trở thành hiện tượng có thể gói gọn trong công thức “bệ phóng” từ công ty lớn - tập đoàn số 1 Hàn Quốc, concept sáng tạo, phóng khoáng nổi loạn, âm nhạc hợp gu quốc tế. CORTIS xuất hiện đúng thời điểm nhiều người cho rằng Kpop đã bão hoà, nhiều tân binh khó tìm được cơ hội vượt lên. Việc nhóm tạo ra hiệu ứng lan tỏa toàn cầu khiến nhiều fan lâu năm thừa nhận “cơn sốt Kpop đã quay lại”.

Tại Việt Nam, CORTIS viral trên nhiều diễn đàn, bắt đầu hình thành fandom đông đảo và độ nhận diện khá cao trong tệp fan Kpop từ lâu năm đến Gen Z - Gen Alpha. Trên TikTok và Threads, vô số topic từ cộng đồng fan Việt thừa nhận fan “cô dì” cũng phải đổ đứ đừ trước độ sáng sân khấu của nhóm.

Dù còn cả một chặng đường dài, nhưng với những gì đang diễn ra, CORTIS có khả năng sẽ trở thành đại diện tiêu biểu cho thế hệ idol Kpop Gen 5, thổi làn gió mới vào thị trường vốn đang khát một cái tên mới đủ sức bùng nổ.