Xuất phát điểm từ công ty nhỏ, chồng chất nợ nần, sau 10 năm hoạt động, SEVENTEEN đã vươn lên trở thành “ông hoàng triệu bản” mới của Kpop. 2 năm đổ lại đây, SEVENTEEN liên tục xác lập kỷ lục doanh thu. Bùng nổ nhất là mini album FML vượt 6.2 triệu bản, SEVENTEEN là nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên trong lịch sử đạt được cột mốc này. Sau đó, loạt album tiếp theo như Seventeenth Heaven, 17 Is Right Here hay mới nhất là Spill The Feels đều dẫn đầu Kpop về kỷ lục triệu bản.

Ngoài doanh thu album, SEVENTEEN còn chạy tour liên tục, với hàng chục concert cháy vé trên toàn cầu - đặc biệt là châu Á. Tháng 5/2024, SEVENTEEN mở khoá SVĐ Nissan Nhật Bản, lấp đầy 2 đêm diễn lên đến 140 nghìn khán giả thuộc tour Follow. Nhóm góp mặt ở những đại nhạc hội lớn như Glastonbury Anh Quốc, Lollapalooza Berlin và mới đây nhất là lễ hội âm nhạc quy mô nhất Mexico - Tecate Pa'l Norte. Ở năm thứ 10, SEVENTEEN bùng nổ hoạt động dù các thành viên người Hàn Quốc đã bắt đầu quãng nghỉ nhập ngũ. Lợi thế đông thành viên giúp nhóm có thể đảm bảo các lịch trình, không ngắt quãng.

Với danh tiếng hiện tại, các thành viên SEVENTEEN đương nhiên cũng “cá kiếm” không ít tiền từ cát-xê, chia sẻ lợi nhuận album, tour concert, quảng cáo thương hiệu,... Năm qua, 2 thành viên Hoshi và Jeonghan gây chú ý khi mua bất động sản trị giá hàng tỷ won nằm ở các khu phức hợp sang trọng nhất Hàn Quốc. Nhưng đó chỉ là bề nổi, có thành viên rất giàu có nhưng kín tiếng đáng kinh ngạc - chính là trưởng nhóm S.Coups.

Hiện tại, SEVENTEEN thuộc hàng top các nhóm nhạc dẫn đầu làn sóng Hallyu, cát-xê trình diễn ở đại nhạc hội tính bằng tiền tỷ tuỳ quy mô. Là leader tổng quản (SEVENTEEN chia thành 3 unit, mỗi unit 1 leader), S.Coups được dự đoán là có phần lợi nhuận chia sẻ cực khủng. Nam thần tượng luôn toát lên vẻ quyền lực của một trưởng nhóm, thường cho tiền, mua quà tặng các thành viên.

SEVENTEEN là nhóm nhạc tự sáng tác, sản xuất nhạc. Ngoài nhạc sĩ chính Woozi, các thành viên cũng tham gia vào sáng tác sản phẩm cho nhóm cực nhiều. Đầu năm nay, S.Coups là thành viên thứ 3 của SEVENTEEN, sau Woozi và Vernon có tên trong danh sách thành viên chính thức của Hiệp hội bản quyền âm nhạc Hàn Quốc (KOMCA). Điều này ghi nhận khả năng và cũng hé lộ một phần tiền bản quyền lớn sẽ góp vào tổng thu nhập của nam ca sĩ.

Ngoài thu nhập từ âm nhạc, S.Coups là một thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh tại đại học Anyang. Theo nhiều nguồn tin, nam thần tượng đầu tư chứng khoán rất “mát tay”, nâng khối tài sản lên con số khó đo lường. Có rất ít thông tin về bất động sản hay các khoản đầu tư của S.Coups trên mặt báo, nhưng có 1 điều người hâm mộ chắc chắn, nam ca sĩ đang sở hữu khối tài sản khủng ở tuổi 29.

Độ giàu có của S.Coups khiến cư dân mạng “há hốc” mỗi khi anh chàng đeo đồng hồ tiền tỷ trên tay. Bộ sưu tập đồng hồ của S.Coups có chiếc trị giá tận 8 tỷ đồng - bằng 1 căn chung cư và hàng hà sa số các mẫu đồng hồ thời thượng, biểu tượng của thời trang xa xỉ. Đầu năm nay, S.Coups bất ngờ xuất hiện trên đường phố trong chiếc siêu xe Ferrari màu đỏ nổi bật. Giá trị của những món đồ này càng chứng minh khối tài sản trưởng nhóm SEVENTEEN đang sở hữu không phải dạng vừa. S.Coups trở thành hình mẫu của nhiều fangirl, vừa là nghệ sĩ tài năng, người anh ấm áp của 12 thành viên, vừa là người có đầu óc kinh doanh, sở hữu tài sản khủng.