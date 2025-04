Đúng 9h45 ngày 12/4 (theo giờ Việt Nam), Lisa đã chính thức “khai hỏa” sân khấu Coachella đầu tiên với tư cách nghệ sĩ solo. Tại Sahara Stage - sân khấu có quy mô lớn thứ 2 toàn đại nhạc hội, hàng chục nghìn khán giả đã đổ bộ đến nơi đây để hoà chung bầu không khí lễ hội sôi động, giải trí.

Lisa, 1 trong những nhân vật được săn đón nhất line-up mùa Coachella này, biểu diễn 1 set diễn 13 ca khúc gồm: Thunder, FUTW, LALISA, New Woman When I’m With You, Dream, Moonlit Floor (Kiss Me), Chill, Elastigirl, MONEY, Born Again, Lifestyle và ROCKSTAR. Mỹ nhân người Thái đầu tư 5 bộ outfit khác nhau, tương ứng với 5 bản thể khác nhau thuộc album Alter Ego.

Lisa "đốt cháy" sân khấu Coachella 2025 với set diễn 13 ca khúc

Tất tay từ dàn vũ công, ánh sáng, hệ thống âm thanh và phối cảnh sân khấu, Lisa như “thổi bay” cả sân khấu với bữa tiệc âm nhạc hoành tráng, tầm cỡ. 6 năm trước, Lisa cùng 3 chị em BLACKPINK đã từng “oanh tạc” Coachella 2019, góp phần đưa tên tuổi nhóm bay xa trên bản đồ âm nhạc quốc tế. Giờ đây, Lisa đứng 1 mình trên sân khấu giữa biển người hâm mộ, tràn đầy tự tin và năng lượng.

Lisa khiến MXH bùng nổ với thần thái cuốn hút và 5 outfit tương ứng với 5 bản thể

Không còn đồng đội hỗ trợ, Lisa vẫn thành công khuấy động bầu không khí nhờ khả năng làm chủ sân khấu ấn tượng và thế mạnh performance. Trên MXH, hàng loạt trang thông tin MXH lẫn đầu báo lên bài về set diễn Coachella của Lisa, giúp cô chiếm chọn spotlight truyền thông.

Vô số bài đăng đính kèm hashtag #LISACHELLA phủ xanh toàn bộ nền tảng X (tên cũ là Twitter). Tính đến 12h ngày 12/4, #LISACHELLA là từ khóa thịnh hành nhất toàn cầu với hơn 1,1 triệu tweet (2,3 triệu tweet vào lúc 0h 13/4); trong khi THAICONIC LISA COACHELLA là từ khóa thịnh hành nhất tại Việt Nam với hơn 736 nghìn tweet, chiếm sóng gần như mọi sự kiện trong buổi sáng cùng ngày. Netizen lướt tới đâu là Lisa cùng sân khấu Coachella hiện tới đấy.

#LISACHELLA là từ khóa thịnh hành nhất toàn cầu với hơn 1,1 triệu tweet (2,3 triệu tweet vào lúc 0h 13/4)

HAICONIC LISA COACHELLA là từ khóa thịnh hành nhất tại Việt Nam với hơn 736 nghìn tweet vào lúc 12h 12/4

Thậm chí, những nghệ sĩ nổi bật diễn trước đó như MARINA, Tyla, d4vd… đều mất dạng trên khắp phương tiện truyền thông đại chúng, “chịu thua” trước sức nóng từ Lisa. Hashtag #Coachella2025 kịp leo lên Top 2 Trending rồi cũng “chơi cầu trượt” sau đó không lâu, chứng minh sự thống trị của Lisa nhờ Coachella năm nay.

Hashtag #Coachella2025 kịp leo lên Top 2 Trending rồi cũng mất dạng sau đó

Netizen quốc tế như phát cuồng trước sự mê hoặc của mỹ nhân Thái Lan, dành “cơn mưa lời khen” tới phần thể hiện gồm 13 ca khúc. Lisa nhận được lời tán dương về khả năng trình diễn lẫn thể lực suốt set diễn hơn 1 tiếng. Nhiều người còn gọi cô là “niềm tự hào của xứ Chùa Vàng” khi là nghệ sĩ Thái đầu tiên tạo được sức lan tỏa mạnh mẽ đến vậy tại lễ hội âm nhạc lớn nhất thế giới.