Jennie tại Coachella 2025: Hát rap không ra hơi, bị yêu cầu tắt backtrack và về luyện tập lại!

Gần 10h ngày 14/4 (theo giờ Việt Nam), Jennie đã chính thức “công phá” Coachella 2025 tại Outdoor Theatre. Sau cô em Lisa, Jennie là thành viên thứ 2 BLACKPINK trình diễn tại đại đội âm nhạc lớn nhất thế giới với tư cách nghệ sĩ solo. Vừa ra mắt album đầu tay Ruby không lâu, người hâm mộ “đặt gạch” hóng từng giây phút để chứng kiến Jennie sẽ đem đến bất ngờ gì.

Sự xuất hiện của Jennie mở ra set diễn 13 ca khúc gồm Filter, Mantra, Handlebars, start a war, ZEN, F.T.S, Damn Right, Love Hangover, Seoul City, ExtraL, with the IE, LIKE JENNIE và Starlight. Mỹ nhân sinh năm 1996 diện lên mình bộ outfit nguyên cây đỏ bằng da, mang đúng tinh thần boho viễn tây miền sa mạc Coachella, Colorado.

Jennie "chào sân" với outfit mang âm hưởng cao bồi viễn tây

Jennie "thiêu đốt" sân khấu với 13 ca khúc, khoe trọn nét quyến rũ và nguồn năng lượng nhiệt huyết

Jennie hâm nóng bầu không khí với nguồn năng lượng bùng nổ. Không khó để nhận ra Jennie thực sự yêu sân khấu và trình diễn. Thần thái, biểu cảm miễn chê còn visual thì sáng ngời ngời. Tuy nhiên, yếu tố quan trọng là âm nhạc lại gây tranh cãi lớn xoay quanh phần thể hiện của cô.

Jennie xuất hiện với thần thái đỉnh cao

Có những tiết mục như Filter, Mantra, ExtraL, with the IE, LIKE JENNIE… mang đến thanh âm xập xình và sôi động, đủ để khán giả có thể “phiêu” theo, bung xõa bản thân. Phần còn lại là những chất liệu R&B, Pop Rock, Pop Ballad… Không phải dở tệ nhưng thể loại nhạc này khó khuấy động không khí, thường tạo ra cảm giác chill hơn, “đằm” hơn, vô tình khiến không ít fan Jennie cảm thấy hụt hẫng vì mong đợi vào 1 set diễn hừng hực, “chiến” hơn thế.

Tổng thể phần trình diễn của Jennie bị đánh giá là kém ấn tượng, không đủ "wow" như kỳ vọng

Ngay ở địa điểm trình diễn - Outdoor Theatre, đây vốn đã là khu vực sân khấu dành cho những khán giả đam mê dòng nhạc indie/R&B. Outdoor Theatre phù hợp với đối tượng muốn đắm mình trong âm nhạc một cách nhẹ nhàng, đặt giọng hát của nghệ sĩ và bầu không khí làm trung tâm. Lisa cùng đêm diễn Coachella vừa qua lại đối lập khi Sahara Stage thiên về phong cách EDM cùng những thể loại nhạc hợp để “quẩy”.

Chính vì vậy, chất lượng giọng hát của Jennie trở thành điểm bàn tán nhất, và cũng là điều khiến MXH dậy sóng ngay từ khi bắt đầu chương trình. Dù chỉ mới thể hiện 1 - 2 tiết mục mở đầu nhưng Jennie đã gần như hụt hơi thấy rõ, chứng minh cột hơi lẫn khả năng kiểm soát hơi thở chưa được rèn giũa hiệu quả. Hàng loạt cư dân X (tên cũ là Twitter) đồng loạt lên bài chê cô nàng vừa hát vừa rap đều yếu, âm thanh phát ra như thể tàng hình.

Không khó để nhận ra cô nàng ưu tiên yếu tố performance, đồng thời lộ giong hát yếu và hụt hơi nhiều

Nàng “IT girl” Kpop còn bị bóc mẽ hát nhép nhiều lần, thường bỏ hát để tập trung vào vũ đạo và khuấy động sân khấu. Cô sử dụng backtrack xuyên suốt set diễn để hỗ trợ cho mình. Một điều dễ thấy ở đây là Jennie lựa chọn performance là yếu tố ưu tiên trong phần trình diễn Coachella lần này. Không thể phủ nhận Jennie được sinh ra để làm ngôi sao giải trí, sở hữu kỹ năng trình diễn và duy trì năng lượng của khán giả rất tốt. Dù vậy, ngón nghề sở trường là rap và hát lại chưa được Jennie tận dụng hiệu quả tại set diễn Coachella.

Càng về cuối, Jennie dần mất sức, biểu cảm lẫn động tác di chuyển thể hiện ra cũng không còn linh hoạt như nửa đầu set diễn. Dân tình đặt Jennie và Lisa lên bàn cân so sánh, cho rằng mỹ nhân Thái sở hữu khí chất và thần thái xuất sắc hơn, cho dù Lisa chỉ nhảy nhót là chính.

Set diễn của Lisa được đánh giá cao hơn cô chị cùng nhóm

Ở thời điểm hiện tại, sân khấu Coachella của Jennie đang gây ra luồng ý kiến trái chiều. Một bên nhận xét đây là phần thể hiện kém nổi bật từ vocal đến âm nhạc, không đủ “wow”; thậm chí không ít netizen còn yêu cầu Jennie nên tắt backtrack và trở lại phòng luyện thanh để cải thiện giọng hát. Bên còn lại thì ca ngợi nữ idol đã cố gắng hết sức để đem đến 1 set diễn ấn tượng, và nỗ lực của cô xứng đáng được công nhận hơn vì trình diễn 1 lượt 13 ca khúc không phải là điều dễ dàng. Chưa kể, trước đó, Jennie vô cùng bận rộn để hoàn thiện album Ruby và 3 MV ca nhạc. Lịch trình gấp rút đến vậy rất có thể đẩy Jennie vào tình thế chưa chuẩn bị kỹ càng.

Jennie rất có thể chưa chuẩn bị kỹ càng cho lần thể hiện tại Coachella vì lịch trình bận rộn