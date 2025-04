9h45p sáng 14/4 (theo giờ Việt Nam), sân khấu Coachella 2025 của Jennie chính thức diễn ra tại Outdoor Theatre. Sau Lisa, Jennie là thành viên thứ 2 của BLACKPINK chinh phục lễ hội âm nhạc lớn nhất hành tinh với tư cách nghệ sĩ solo. Tâm điểm mạng xã hội ngay lúc này đang thuộc về it girl số 1 Hàn Quốc. Đám đông hàng chục nghìn người đổ xô xem Jennie biểu diễn ở khán đài Outdoor Theatre.

OA - công ty của Jennie đăng bài thông báo về Coachella

Mang album đầu tay RUBY đi chinh chiến Coachella, Jennie đã khiến fan đứng ngồi không yên từ thời điểm khoe video hậu trường luyện tập. Trước đó, Jennie có kinh nghiệm qua 5 đêm diễn quảng bá The Ruby Experience, khiến người ta há hốc vì độ táo bạo. Thì nay, lên sân khấu tầm cỡ như Coachella, việc Jennie "chiêu trò" thế nào để phá đảo lại càng được quan tâm hơn. Những bộ cánh, vũ đạo gây sốc và bản phối mới cho album solo được đánh giá là "hay nhất Kpop" chắc chắn 1 lần nữa đưa tên tuổi Jennie on top tìm kiếm toàn cầu.

Jennie mở màn Coachella với Fitler

Mở màn với ca khúc Filter

Jennie cởi đồ ngay vài đầu tiên

10 giờ sáng, sân khấu Coachella của Jennie mới bắt đầu sáng đèn. Xuất hiện trong bộ đồ cao bồi đỏ nổi bật, visual Jennie ngay lập tức chiếm trọn tâm điểm. Nữ thần tượng xinh phát sáng, một lần nữa cho thấy cô nàng hợp màu đỏ đến thế nào. Từ tóc, makeup đến trang phục đều được đánh giá cao về phần tạo hình. Ngay từ tiết mục đầu tiên, Jennie đã “cởi đồ”, làm không khí sân khấu nóng hơn.

Visual Jennie gây sốt

Khác với sự đoán của nhiều người, Jennie đã mở màn Coachella bằng ca khúc Filter, dẫn đến Mantra, Handlebars, start a war,… và liên tiếp các ca khúc trong album RUBY. Phần âm nhạc được phối mới. Tuy nhiên, sân khấu của Jennie thiên về trải nghiệm chill nhạc nhiều hơn là biểu diễn. Jennie gần như “bỏ băng” phần rap điểm nhấn của Mantra, chỉ tập trung vào quẩy theo nhạc, vũ đạo cũng không biên phức tạp.

So với Lisa, Jennie có phần lép vế khi cùng "đụng độ" ở Coachella. Ít nhất là về quy mô sân khấu

Sân khấu của Jennie không đầu tư hiệu ứng thị giác ấn tượng

Giọng live của Jennie cũng chưa được phát huy tốt

Điều này khiến dân tình đang trông chờ Jennie phần nào hụt hẫng. Với phong độ main rapper BLACKPINK và idol có khả năng trình diễn top đầu Kpop, người xem đang trông đợi vào 1 sân khấu lớp lang, nhiều cài cắm và dàn dựng công phu. Nhưng kết quả chưa như kỳ vọng. Sân khấu của Jennie không đầu tư hiệu ứng thị giác ấn tượng. Nhất là khi, Lisa đã quá bùng nổ ở D-1 Coachella, sự so sánh với Jennie càng được tô đậm. So với Lisa, Jennie có phần lép vế khi cùng "đụng độ" ở Coachella. Ít nhất là về quy mô sân khấu.

Jennie hát live Handlebars

Jennie và Kali Uchis biểu diễn damn right

Giọng live của Jennie cũng chưa được phát huy tốt. Ở những ca khúc trọng vocal, nhạc backtrack bật to, giọng live có phần run rẩy điển hình như tiết mục F.T.S. Lần đầu chào sân Coachella, Jennie chưa thực sự khiến dân tình "WOW" như trông đợi. Jennie liên tục rủ khán giả "sing with me", nhưng không khí stage khá chùng vì tính chấn nhạc chill, thư giãn bị đẩy quá cao. Kali Uchis là khách mời góp giọng cùng Jennie tại Coachella trong ca khúc cả 2 hợp tác trước đó, damn right.

Sân khấu nóng lên đôi chút khi Jennie trở về với sở trường rap

Sân khấu bùng nổ hơn với loạt hit của album RUBY

Jennie mang đến tinh thần tiệc tùng cho ExtraL

Sân khấu nóng lên đôi chút khi Jennie trở về với sở trường rap. Liên khúc ExtraL, way up (with the IE), like JENNIE giúp Jennie lấy lại phong độ. Vũ đạo và hiệu ứng sân khấu cũng được làm dày hơn. Jennie kết sân khấu bằng Starlight.

like JENNIE tại Coachella 2025

Tổng thể Coachella của Jennie gây hụt hẫng. Ở cả 3 yếu tố dàn dựng sân khấu, hát live cho đến vũ đạo đều quá hiền so với cá tính bình thường của Jennie. Nhiều người cho rằng, Jennie không có nhiều thời gian để chuẩn bị cho Coachella vì lịch trình quảng bá thời gian qua quá dày đặc. Phản ứng quốc tế không tốt như mong đợi. Fan chờ xem qua đến Coachella tuần 2, Jennie sẽ cải thiện tình hình như thế nào.