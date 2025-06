Thử thách của 4 đội trưởng

Bước qua Live Stage 2, 30 Em Xinh phải chia thành 4 đội lớn, do Phương Mỹ Chi, Bích Phương, Miu Lê và 52Hz đảm nhận vai trò đội trưởng. Mỗi đội lớn lại chia thành 2 nhóm nhỏ, thực hiện 2 tiết mục riêng biệt có sự giúp sức từ các Anh Trai Say Hi và Tăng Duy Tân. Live Stage 2 trở thành cuộc chiến của 4 đội trưởng. 4 đội phải tính toán chia nhóm nhỏ thế nào, phối hợp với nghệ sĩ nam ra sao để round 1 - round 2 giành được lợi thế, bảo toàn đội hình.

6 Em Xinh bị loại sau Live Stage 2

Sau Live Stage 2, đội 52Hz gồm Châu Bùi, Mỹ Mỹ, Orange, Quỳnh Anh Shyn, Lâm Bảo Ngọc, Saabirose, MAIQUIIN - nhận được hỗ trợ từ Pháp Kiều và Quang Hùng MasterD chiến thắng. Theo đó, các Em Xinh kể trên được đi vào vòng trong, không lọt top nguy hiểm. NSX công bố danh sách 6 Em Xinh phải dừng cuộc chơi, bao gồm LyLy, Hoàng Duyên, Chi Xê, Yeolan, DANMY, Ngô Lan Hương. Kết cục này gây tranh cãi trái chiều, không chỉ tiếc nuối cho những Em Xinh tiềm năng mà cư dân mạng còn bàn về chiến thuật, cách lead team của từng đội trưởng.

Nếu ở Live Stage 1, khi không đối diện với áp lực loại trừ và đặt nặng vai trò lên vị trí đội trưởng, thì cuộc chiến vẫn khá “dễ thở”. Nhưng qua Live Stage 2, việc lead team như thế nào ảnh hưởng rất lớn đến kết cục của cả đội. Nhờ dẫn dắt đội giành chiến thắng cũng như cho ra lò 2 tiết mục chất lượng, có luôn top 1 trending cho Không Đau Nữa Rồi, 52Hz đã thể hiện được thực lực của mình.

52Hz đã thể hiện được thực lực của mình với vai trò đội trưởng ở Live Stage 2

Nhưng với 3 đội trưởng còn lại, phản ứng không nhẹ nhàng như vậy. Nhất là Miu Lê. Đội Miu Lê về chót với 2 tiết mục We Belong Together (Miu Lê, LyLy, Juky San, DANMY ft. Dương Domic) và Điều Em Luôn Mong Muốn (Tiên Tiên, Vũ Thảo My, Đào Tử A1J ft. Hùng Huỳnh). Miu Lê để Tiên Tiên đảm nhận vai trò định hướng âm nhạc cho cả 2 tiết mục. Cả We Belong Together lẫn Điều Em Luôn Mong Muốn đều chọn giai điệu pop tươi sáng, concept kẹo ngọt để thể hiện. Ca từ bị vấp phải nhiều lời chê “thiếu chiều sâu”, còn sân khấu lặp lại concept.

Miu Lê bị chỉ trích sau Live Stage 2 vì để lộ điểm yếu

Đội Miu Lê chưa tận dụng được tiềm năng của 2 Anh Trai hỗ trợ, đặc biệt là Dương Domic. Các thành viên ngoài góp công sáng tác, cũng không can thiệp quá nhiều đến đường dây âm nhạc chung. Cả 2 tiết mục kể trên đều trôi tuột, an toàn và chủ ý “tạo trend” như Tiên Tiên tuyên bố trên sóng Em Xinh Say Hi. Việc Miu Lê để Tiên Tiên “gánh” phần âm nhạc khiến khán giả nhận ra điểm yếu của cô là không có khả năng sáng tác, tư duy âm nhạc hạn chế.

We Belong Together - Miu Lê, LyLy, Juky San, DANMY ft. Dương Domic

Phương Mỹ Chi là cái tên khá ít đất diễn trong 2 tập Live Stage 2 dù đảm nhận vị trí đội trưởng. Về mặt chiến lược, nữ ca sĩ chia đội nhỏ, cử ra đại diện lead từng nhóm. Ở round 1 - đội Phương Mỹ Chi gồm Pháo, Phương Ly, Chi Xê và WEAN trình diễn ca khúc Hề. Đây là 1 bài nhạc “cộp mác” Phương Mỹ Chi - màu sắc dân gian được làm mới theo phong cách hiện đại. Tuy nhiên, tiết mục này không được đánh giá cao về mặt giai điệu và ca từ, dù concept khá độc đáo trong tổng thể Live Stage 2.

Phương Mỹ Chi làm đội trưởng

Tiết mục thứ 2 là Perfect, Phương Mỹ Chi để Liu Grace thay mình định hướng bài thi này. Đội hình Perfect gồm Liu Grace, Ánh Sáng Aza, Bảo Anh cùng Negav. Nam rapper sinh năm 2k1 bị chê mờ nhạt. Giai điệu tổng thể thiếu điểm nhấn, vũ đạo cũng thiếu đồng đều, để hiệu ứng sân khấu “gánh”. Toàn đội về 3, Phương Mỹ Chi phải nói lời chia tay với Chi Xê. Trong lần đầu lead team, Phương Mỹ Chi chưa gặt hái được thành quả ấn tượng, cả về điểm số trong chương trình lẫn độ phủ sóng trên các BXH âm nhạc.

Perfect - Liu Grace, Ánh Sáng Aza, Bảo Anh ft. Negav

Bích Phương là đội trưởng được khai thác nhiều nhất Live Stage 2. Ngoài câu chuyện tình yêu với Tăng Duy Tân, thì khả năng lead team của Bích Phương cũng khiến khán giả phải chú ý. Ở tập 4, sự tính toán của Bích Phương bị đánh giá là sai lầm khi để 4 Em Xinh Lamoon, Yeolan, Ngô Lan Hương, Han Sara cùng JSOL biểu diễn Red Flag. Đội hình này phải đấu trực diện cùng team Phương Mỹ Chi đông fan và team 52Hz nhạc hay, đẩy 4 Em Xinh vào vòng nguy hiểm. Nhiều người cho rằng, nếu round 1 Bích Phương và ca khúc Em Chỉ Là lên sàn, thì nhiều khi Bích Phương đã chiến thắng và bảo toàn đội hình. Nhưng điều này đã không xảy ra.

Em Chỉ Là - Bích Phương, Hoàng Duyên, Muộii, Lyhan ft. Tăng Duy Tân

Ở tiết mục ballad Em Chỉ Là, Bích Phương cho thấy khả năng của 1 ca sĩ dẫn đầu xu hướng. Tăng Duy Tân biết cách để biến demo có phần nhạt nhoà trở nên có điểm nhấn hơn, nghe là “đau thấu tim”. Giọng hát của Bích Phương, Hoàng Duyên, Muộii và Lyhan gây sốt. Set diễn cũng được đầu tư khủng, biến sân khấu thành khu vườn cổ tích với outfit bắt mắt như tiên nữ. Chọn múa đương đại, 4 Em Xinh lăn xả cùng những động tác khó nhằn, ngã trên cao xuống - rủi ro nhưng khiến khán giả nhớ mãi không quên. Em Chỉ Là trở thành 1 trong 3 stage được đánh giá cap nhất Live Stage 2.

Song, điểm nhóm cao cũng không giúp Bích Phương bảo toàn đội hình. Bích Phương phải nói lời chia tay với 3 thành viên Ngô Lan Hương, Yeolan của Red Flag và “em gái” Hoàng Duyên của Em Chỉ Là. Bích Phương khóc nức nở trên sóng, nhưng khán giả không nhận xét khắt khe về khả năng lead team của nữ ca sĩ gốc Quảng Ninh. Bởi ở một khía cạnh nào đó, Bích Phương vẫn chứng minh được tư duy nhạy bén trong cách định hướng âm nhạc và concept cho team. Lý do cô chia tay với nhiều thành viên như vậy là vì team Bích Phương đa số tập hợp Em Xinh có điểm cá nhân thấp.

Bích Phương phải nói lời chia tay với 3 thành viên Ngô Lan Hương, Yeolan của Red Flag và “em gái” Hoàng Duyên của Em Chỉ Là

Sau Live Stage 2, cả 4 đội trưởng đều phải đối diện với những ý kiến trái chiều bủa vây mình. Đây là vòng thi thử thách với 30 Em Xinh, gánh nặng đè lên vai người lead team. Không có ai đúng, ai sai ở kết quả chung cuộc, qua bài thi này, khán giả càng nhìn rõ hơn tiềm năng của các nghệ sĩ mình yêu thích, cách họ làm việc và phối hợp cùng với những nghệ sĩ khác. Đi đến loại trừ, khán giả cảm nhận được độ khó và áp lực của cuộc thi lên đến đỉnh điểm.

“Nhạc không hay bằng Anh Trai Say Hi”

“Nhạc không hay bằng Anh Trai Say Hi” là nhận xét thô - mà - thật của khán giả sau Live Stage 2 của Em Xinh. Tính cả 8 bài hát mới, Em Xinh hiện đã lên sóng tổng 15 ca khúc gồm 1 bài chủ đề, 2 bài Liên quân và 4 bài Live Stage 1. Thế nhưng, chưa có hit nào đủ giúp chương trình “thoát vòng fan” dù vẫn chiếm lĩnh top trending đều đều.

Tính riêng Live Stage 2, chỉ có 3/8 tiết mục tạo được ấn tượng tích cực, số còn lại khiến người xem tiếc nuối vì thiếu điểm nhấn, thiếu đột phá, mờ nhạt ở phần phối khí. Có thể thấy, khâu sáng tác và sản xuất của Em Xinh Say Hi lộ rõ lỗ hổng. Cả 8 ca khúc đều theo chủ đề tình yêu, nữ quyền, sự tự tin. Trong đó, các bài mang tinh thần trẻ trung, dễ nghe thì thường dừng lại ở phần “catchy”, ca từ không đủ chiều sâu. Ngược lại, những bài có nội dung sâu sắc thì lại là ballad trữ tình, thiếu đột phá về mặt sản xuất.

Gã Săn Cá - Quỳnh Anh Shyn, Lâm Bảo Ngọc, Saabirose, MAIQUIIN ft. Quang Hùng MasterD

Hai tiết mục được đánh giá cao là Gã Săn Cá và Không Đau Nữa Rồi đều dựa trên demo gốc vốn đã chắc tay và nhiều tiềm năng. Khi được làm mới, đội 52Hz vẫn gặp tranh cãi khi nhiều khán giả cho rằng bản dựng mới làm “phí demo”, khiến ca khúc giảm phần cảm xúc so với bản gốc.

Các Em Xinh chú trọng vào performing, vũ đạo và dàn dựng sân khấu. Một điểm cộng ngay từ đầu mùa của Em Xinh Say Hi chính là concept sân khấu. Mỗi tiết mục, NSX đều đầu tư 1 bố trí sân khấu riêng, bám sát với ý tưởng mà các Em Xinh đề xuất. Mọi thứ từ set design, tạo hình, vũ đạo và dàn dựng kịch bản sân khấu hoành tráng, chỉn chu thậm chí là đủ để quay MV riêng cho từng bài hát. Theo đó, các Em Xinh có lợi thế hơn trong biểu diễn và vũ đạo. Điều này đặt ra tiêu chuẩn cao hơn ở các vòng sau, chi phối thời gian Em Xinh phải tập trung vào vũ đạo, ý tưởng concept và cả diễn xuất.

Vũ đạo, trình diễn và sân khấu của Em Xinh luôn được chú trọng

Trong khi đó, ở chương trình “tiền nhiệm” là Anh Trai Say Hi, các nghệ sĩ nam dành nhiều thời gian để hoàn thiện âm nhạc. Ngay từ Live Stage 1, Catch Me If You Can là một cú bứt phá rõ nét, thoát khỏi vòng show để lan truyền mạnh trên mạng xã hội. Hay Live Stage 2, Hào Quang là bản ballad nhưng cực kỳ ấn tượng về mặt sản xuất, đoạn cao trào được đẩy liên tục và ghép nối mượt mà giữa melody - rap.

Các bài demo của Anh Trai Say Hi được nhận xét là “khó xơi”, thậm chí khiến các Anh Trai nhăn mặt khi nghe lần đầu. Điển hình như Hào Quang còn bị HIEUTHUHAI chê thẳng. Nhưng cuối cùng thành phẩm lại bùng nổ, các Anh Trai đã sáng tác, nhào nặn lại 1 đứa con hoàn toàn khác so với bài gốc. Chính nhờ đó, khán giả có thể thấy rõ dấu ấn của Anh Trai Say Hi trong từng bản phối, điều mà Em Xinh chưa thể làm rõ rệt.

Hào Quang bùng nổ dù demo bị HIEUTHUHAI chê sến

Catch Me If You Can là bản hit giúp Anh Trai Say Hi viral thoát vòng

Công bằng mà nói, Em Xinh chỉ mới đi qua Live Stage 2. Đội hình của Em Xinh không thiếu nhân tố sáng giá ở mảng sáng tác - sản xuất như Tiên Tiên, MAIQUIIN, 52Hz, Lamoon, Lyhan,... Những nhân tố này chính là hi vọng để Em Xinh thay đổi chiến thuật trong các vòng tới. Ở một khía cạnh khác, chính kỳ vọng cao từ khán giả tạo ra sự thất vọng khi phần nghe không đạt như mong đợi. Khán giả không đòi hỏi mỗi bài đều phải hit, nhưng ít nhất cần có một bài thể hiện được bản sắc, thể hiện cái “tôi” của nhóm, thứ mà Anh Trai Say Hi đã làm được nhiều lần trong suốt mùa 1.

Điều này có thể được xem như một áp lực tích cực. Em Xinh vẫn còn nhiều thời gian và cơ hội để điều chỉnh. Live Stage 2 là cuộc chiến để lộ nhiều lỗ hổng, nhưng cũng là lúc tiềm năng chưa khai thác có cơ hội được nhìn ra. Với những nhân tố sẵn có và lượng fan ủng hộ không nhỏ, Em Xinh có thể “lật kèo” trong những vòng tiếp theo. Khán giả vẫn đang trông đợi điều này.