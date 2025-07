Tiên Tiên có đang bị “overrated” ở Em Xinh Say Hi?

Tiên Tiên - từ “gà chiến” được nhiều người giành giật đến sự hụt hơi tại Live Stage 2

Trong dàn Em Xinh năm nay, Tiên Tiên ngay từ đầu đã là nhân tố độc đáo nhất chương trình. Không chỉ bởi ngoại hình, phong cách cá nhân Tiên Tiên còn sở hữu tài năng khiến ai cũng muốn hợp tác - sáng tác, sản xuất nhạc và giọng hát vô cùng lôi cuốn. Ngay từ vòng Liên quân, Tiên Tiên đã thể hiện thực lực nổi trội. Cô dẫn dắt đội chiến thắng, mang về top 1 trending đầu tiên của Em Xinh Say Hi với tiết mục AAA.

Tiên Tiên tỏa sáng trong 2 vòng đầu tiên

Từ một Em Xinh bị hoài nghi, Tiên Tiên tỏa sáng trong 2 vòng đầu tiên. Khả năng sáng tác và màu giọng riêng biệt giúp Tiên Tiên bật lên. Live Stage 1 cũng thắng thuyết phục khi gia nhập đội Bích Phương và thực hiện tiết mục Cầm Kỳ Thi Họa, mang về top 1 trending thứ 2. Vì lý do này, Tiên Tiên trở thành người được săn đón nhất ở phần chọn đội cho Live Stage 2. Cô được cả 3 đội trưởng Bích Phương, 52Hz và Miu Lê mời về đội.

Tiên Tiên dành sự ưu ái cho bạn thân Miu Lê

Cuối cùng, Tiên Tiên dành sự ưu ái cho bạn thân Miu Lê, về chung đội cùng các Em Xinh LyLy, Juky San, DANMY, Vũ Thảo My, Đào Tử A1J. Đội Miu Lê thực hiện 2 tiết mục We Belong Together và Điều Em Luôn Mong Muốn. Dương Domic - Hùng Huỳnh là 2 khách mời hỗ trợ. Miu Lê hoàn toàn tin tưởng, giao phó toàn bộ phần định hướng, sản xuất âm nhạc của 2 bài thi cho Tiên Tiên.

Điều Em Luôn Mong Muốn - Tiên Tiên, Vũ Thảo My, Đào Tử A1J ft. Hùng Huỳnh

Nhưng, kết quả không như trông đợi. Team Miu Lê xếp chót trong Live Stage 2, phải nói lời chia tay với 2 thành viên LyLy và DANMY. Điều này khiến Miu Lê và Tiên Tiên bị cuốn vào tranh cãi dữ dội. Miu Lê bị đánh giá là không có khả năng lead team, phụ thuộc âm nhạc vào Tiên Tiên.

Team Miu Lê xếp chót trong Live Stage 2

Còn Tiên Tiên - người đã “gia trưởng” trong khâu làm nhạc của cả 2 tiết mục dự thi thì bị đổ dồn trách nhiệm. Nhận xét một cách công tâm, team Miu Lê đã “về sau” ở cả 2 tiết mục. Loạt bài đăng trên Threads nhận xét, team Miu Lê chưa thể hiện được hết khả năng ở Live Stage 2. Team được 2 Anh Trai hot là Dương Domic và Hùng Huỳnh về hỗ trợ. Dương Domic cùng Miu Lê, LyLy, Juky San, DANMY trình diễn ca khúc We Belong Together. Hùng Huỳnh cùng Tiên Tiên, Vũ Thảo My, Đào Tử A1J hoàn thiện tiết mục Điều Em Luôn Mong Muốn.

Tiên Tiên gần như quyết định phần âm nhạc cho team Miu Lê

Và ở cả 2 round, team Miu Lê đều “chìm nghỉm”. Màu nhạc cả 2 bài hát đều không có gì mới lạ, nội dung thiếu chiều sâu. Một số ca từ vấp phải chỉ trích tiêu cực vì cringe, kém duyên. Trong khi đó, các sáng tác của Tiên Tiên luôn rất tinh tế, đặt để ý tứ sâu sắc.

Nhiều ý kiến nhận xét Tiên Tiên đang được đánh giá quá cao, “overrated” ở Em Xinh Say Hi. Sau 2 vòng thi ấn tượng thì Tiên Tiên hụt hơi thấy rõ ở Live Stage 2 vì phải gồng gánh 2 bài hát trong thời gian quá ngắn. Tiên Tiên cũng không để các thành viên chung team tham gia quá nhiều, đa số là tự quyết.

Tranh cãi bủa vây Tiên Tiên hậu Live Stage 2:

Trên sóng Em Xinh, Tiên Tiên còn cám ơn Miu Lê vì đã nuông chiều sự “gia trưởng” của cô với âm nhạc. Đây cũng là chi tiết khiến khán giả thêm phần khắt khe với Tiên Tiên. Em Xinh đề cao làm việc nhóm, một khi Tiên Tiên đã tự quyết và đẩy team vào thế khó, tranh cãi là điều không thể tránh khỏi. Đáng nói hơn, bài hát mà Tiên Tiên tham gia biểu diễn - Điều Em Luôn Mong Muốn có số điểm 60/300 - thấp nhất trong 8 tiết mục. Điều này càng làm tranh cãi đi xa, nhất là khi đặt cạnh những phát ngôn tự tin trước khi biểu diễn của Tiên Tiên.

Tiên Tiên có đang bị “overrated”?

Từ Live Stage 2, khán giả cho rằng Tiên Tiên đang được đánh giá quá cao so với thực lực. Chủ đề này tạo nên 2 luồng tranh luận. Người đồng ý với quan điểm này. Ở chiều ngược lại, người hâm mộ bảo vệ Tiên Tiên, một vòng thi mất phong độ không thể là cái cớ phủ nhận tài năng.

Tiên Tiên là nghệ sĩ sáng tác tự thân điển hình. Loạt hit như My Everything, Say You Do,... của Tiên Tiên đã làm mưa làm gió nhạc Việt cách đây hơn chục năm. Tiên Tiên không chỉ đơn thuần nổi tiếng vì một vài bản hit, cô đại diện cho một thế hệ ca - nhạc sĩ viết nhạc từ trải nghiệm thật và không cần chiêu trò để tồn tại. Với Tiên Tiên, thành công chưa bao giờ nằm ở sự ồn ào. Chính vì thế, khi Tiên Tiên xuất hiện tại Em Xinh Say Hi, nhiều người ngỡ ngàng.

Người hâm mộ bức xúc vì Tiên Tiên bị đánh giá thấp

Sau Live Stage 2, một bộ phận khán giả cho rằng Tiên Tiên đang trở nên “lỗi thời”, “đuối sức” giữa một thế hệ nghệ sĩ mới đang ngày càng táo bạo trong tư duy, sắc bén trong trình diễn. Nếu xét trên mặt bằng chung, 2 bài hát của team Miu Lê không hẳn là tệ. Vẫn có những khán giả yêu thích và khen ngợi tiết mục. Nhưng kỳ vọng càng lớn, thất vọng càng cao. Việc team Miu Lê thua đậm, khán giả đổ dồn trách nhiệm cho Tiên Tiên. Điều này gây áp lực lớn và có phần thiếu công bằng khi Tiên Tiên cũng là 1 thí sinh. Tiên Tiên có lợi thế biết sáng tác hơn so với các thí sinh khác nhưng việc làm nhạc riêng cho bản thân với việc làm cho nhóm với nhiều màu giọng - phong cách khác nhau thì không phải là điều dễ dàng. Từ đây, tài năng của Tiên Tiên bỗng nhiên bị đánh giá thấp dựa trên quá nhiều tiêu chuẩn khi tham gia vào 1 format show như Em Xinh Say Hi. Tranh cãi này cũng phơi bày một sự thật rằng, khán giả dễ quay lưng khi nghệ sĩ sơ sảy, không đáp ứng đúng kỳ vọng.

Bản thân Tiên Tiên cũng chỉ là 1 thí sinh và phải thử sức với nhiều thứ mới

Tiên Tiên có đang được đánh giá cao hơn năng lực hay không, mỗi khán giả sẽ có nhận định riêng. Âm nhạc là cảm thụ cá nhân, rất khó để đưa ra khung tiêu chuẩn chấm điểm nghệ sĩ. Nhưng sau lần này, có lẽ Tiên Tiên cũng sẽ nhìn được thực tế của gameshow và điều chỉnh chiến lược của mình. Lắng nghe đồng đội, san sẻ công việc cho nhiều người, để sản phẩm mang tinh thần chung là 1 phương án đáng cân nhắc.

Tiên Tiên có đang được đánh giá cao hơn năng lực hay không, mỗi khán giả sẽ có nhận định riêng

Tiên Tiên đang không làm hài lòng tất cả nhưng cô vẫn là nhân tố đáng trông đợi của Em Xinh. Live Stage này qua đi, sẽ còn rất nhiều thử thách, sân khấu mới phía trước. Hiện còn quá sớm để có thể khẳng định bất kì điều gì.