Tối 28/6, Live Stage 2 của Em Xinh Say Hi khép lại, nâng tổng tiết mục của vòng thi này lên con số 8. Ở vòng này, 30 Em Xinh được chia thành 4 đội lớn của Phương Mỹ Chi, 52Hz, Miu Lê và Bích Phương. Mỗi đội lớn lại chia thành 2 nhóm nhỏ, thực hiện 2 tiết mục riêng biệt có sự giúp sức từ các Anh Trai Say Hi và Tăng Duy Tân.

Sau Live Stage 2, NSX công bố danh sách 6 Em Xinh phải dừng cuộc chơi, bao gồm LyLy, Hoàng Duyên, Chi Xê, Yeolan, DANMY, Ngô Lan Hương. Kết cục này gây tranh cãi trái chiều, không chỉ tiếc nuối cho những Em Xinh tiềm năng mà cư dân mạng còn bàn về chiến thuật, cách lead team của từng đội trưởng.

Trong 4 đội trưởng, 52Hz là nhân tố mới nhất về tuổi nghề, nhưng lại là đội bứt phá nhất khi cả 2 tiết mục Không Đau Nữa Rồi và Gã Săn Cá đều có âm nhạc catchy, dễ lên xu hướng, trình diễn cho đến đầu tư sân khấu đều nhận về nhiều lời khen. Đội 52Hz cũng là đội được bảo toàn tất cả thành viên đi vào Live Stage 3, không bị lọt top nguy hiểm.

Trong khi đó, Bích Phương “hụt hơi” ở round 1, khiến 2 thành viên của tiết mục Red Flag là Yeolan và Ngô Lan Hương dừng chân. Điểm đội cao, tiết mục Em Chỉ Là được khen hết lời cũng không cứu được Hoàng Duyên. Nhưng ít nhất, Bích Phương cũng để lại được ấn tượng mạnh mẽ qua 2 lần lead team ở Live Stage 1 và 2, tư duy âm nhạc lẫn hình ảnh đều được đánh giá cao.

Mờ nhạt hơn cả là đội Phương Mỹ Chi và Miu Lê. Sau Live Stage 2, Miu Lê trở thành chủ đề tranh cãi khắp MXH. Chứng kiến 2 thành viên DANMY và LyLy của tiết mục We Belong Together ra về, Miu Lê khóc nức nở trên sóng. Cập nhật MXH sau tập 5 Em Xinh, Miu Lê thừa nhận mình là một đội trưởng chưa tốt. Và điều này, khán giả đồng tình.

Trong vòng chọn thành viên, Miu Lê cố gắng hết sức để đưa Tiên Tiên về đội. Một trong những lý do quan trọng nhất chính là Tiên Tiên có khả năng sáng tác, tư duy âm nhạc tốt. Có Tiên Tiên sẽ giúp Miu Lê yên tâm hơn phần nào khi đứng ra định hướng cho cả nhóm trong vòng thi quan trọng. Song, thành quả chưa như mong đợi.

Dương Domic hỗ trợ Miu Lê, LyLy, Juky San, DANMY trình diễn ca khúc We Belong Together

Hùng Huỳnh cùng Tiên Tiên, Vũ Thảo My, Đào Tử A1J hoàn thiện tiết mục Điều Em Luôn Mong Muốn

Loạt bài đăng trên Threads nhận xét, team Miu Lê chưa thể hiện được hết khả năng ở Live Stage 2. Team được 2 Anh Trai hot là Dương Domic và Hùng Huỳnh về hỗ trợ. Dương Domic cùng Miu Lê, LyLy, Juky San, DANMY trình diễn ca khúc We Belong Together. Hùng Huỳnh cùng Tiên Tiên, Vũ Thảo My, Đào Tử A1J hoàn thiện tiết mục Điều Em Luôn Mong Muốn. Và ở cả 2 round, team Miu Lê đều “chìm nghỉm”.

Team Miu Lê không tận dụng được khả năng biểu diễn của Dương Domic và Hùng Huỳnh. Cả 2 bài nhạc đều có màu sắc tươi sáng, điệp khúc lặp lại nhằm tạo cảm giác dễ nhớ, dù sôi động nhưng không có quá nhiều không gian để người thể hiện phô bày kỹ năng. Tiết mục có Dương Domic, verse riêng của nam ca sĩ là sáng giá nhất nhưng đã được cắt xén bớt để cân bằng thời lượng. Khả năng nhảy, kết hợp đội hình của cả 2 tiết mục đều không quá tốt, chủ yếu dựa vào hiệu ứng sân khấu.

Trọng điểm khiến Miu Lê bị chỉ trích chính là cô không có khả năng sáng tác, chủ yếu dựa vào Tiên Tiên

Trọng điểm khiến Miu Lê bị chỉ trích chính là cô không có khả năng sáng tác, chủ yếu dựa vào Tiên Tiên. Nhưng sau vòng Liên quân, thì Tiên Tiên lại đang hụt hơi ở khoản này. Màu nhạc cả 2 bài hát đều không có gì mới lạ, nội dung thiếu chiều sâu - trong khi những tiết mục ăn tiền của Live Stage 2 thì 1 là nhạc suy, lời lẽ đau thấu tim, còn không thì bản phối phải thực sự lớp lang như Gã Săn Cá của đội 52Hz. Cũng vì thiếu điểm nhấn, đội Miu Lê xếp chót bảng trong Live Stage 2. Nhiều ý kiến nhận xét Tiên Tiên đang được đánh giá quá cao, “overrated”.

Cư dân mạng đánh giá khắt khe về Miu Lê. Thậm chí còn cho rằng nữ ca sĩ để sự “cợt nhả” của mình vào bài hát. Việc viết lời ví “tình yêu như bát mắm tôm” khiến người nghe thấy gợn ở ca khúc We Belong Together. Ở vai trò đội trưởng Miu Lê phụ thuộc Tiên Tiên, cho thấy sự hụt hơi và lỗ hổng khó lấp đầy. Lợi thế Miu Lê là tính cách hài hước, nhiều khoảnh khắc viral MXH. Nhưng khi vào thi đấu, tấu hài không phải là cách để giúp nhóm an toàn. Ngoài ra, một số cư dân mạng còn nhận xét Miu Lê “hài nhạt”.

Bản thân Miu Lê cũng nhìn được thực tế và ray rứt khi không bảo vệ được các thành viên

Ở một diễn biến khác, người hâm mộ ra sức bảo vệ Miu Lê. Bởi âm nhạc là cảm thụ riêng của mỗi người, việc lấy kết quả thi để nhận định “Miu Lê kém tài” khiên cưỡng, ác ý. Nghệ sĩ nào đi thi cũng muốn nỗ lực hết mình, thắng thua là quy luật, thực sự khó để biết trước kết quả thế nào. Bản thân Miu Lê cũng nhìn được thực tế và ray rứt khi không bảo vệ được các thành viên. Người hâm mộ mong muốn khán giả có cái nhìn công tâm, biết khen - chê đúng mực, không biến tướng thành tấn công, trù dập nghệ sĩ.