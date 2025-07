Ngày 28/6, Summer Swag 2025 hay PSY Soaking Show đã diễn ra tại Hàn Quốc, thu hút hàng nghìn, hàng chục nghìn khán giả tham gia. Đây là đại nhac hội thường niên do “chàng béo” PSY chủ trì, khởi động từ 2011 đến nay. Tour concert mùa hè này được lắp đặt với các khẩu pháo nước khổng lồ phun xuyên sân khấu, tạo nên 1 bữa tiệc hòa quyện giữa âm nhạc và sự ướt át đầy sảng khoái.

2 khách mời được giới thiệu góp vui trên khấu là G-Dragon và Rosé. Bên cạnh 2 nghệ sĩ nam, phần trình diễn của giọng ca chính BLACKPINK cũng đặc biệt được quan tâm. Ngoài màn song ca The Idol và APT., Rosé còn có khoảng thời gian solo với 2 ca khúc là toxic till the end và Number One Girl. Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu như giọng hát của cô nàng bất ngờ dấy lên tranh cãi lớn trên sóng mạng.

Netizen đánh giá Rosé hát bị lạc tone hay bị oét, đôi chỗ còn bị vỡ giọng khi đang biểu diễn ca khúc toxic till the end. Dù đã sử dụng backtrack để hỗ trợ màn thể hiện nhưng chất lượng âm thanh vẫn không được lòng số đông khán giả. Không khó để nhận ra Rosé lộ rõ sự mệt mỏi trong thanh quản, hát run gần như cả bài hát, kiểm soát cột hơi kém.

Bù lại, bông hồng nước Úc” rất biết cách khuấy động sân khấu. Cô nàng chạy đi chạy lại, vừa hát vừa giao lưu với khán giả để hâm nóng bầu không khí thêm sức nhiệt. Với nhiều năm kinh nghiệm thực chiến thời còn hoạt động với BLACKPINK, Rosé đã tôi luyện được bản lĩnh sân khấu, thần thái và khả năng performance được đánh giá là xuất sắc.

MXH chia ra làm 2 luồng ý kiến trái chiều: 1 bên cho rằng với tình trạng hiện tại, Rosé sẽ phá hỏng tour diễn DEALINE sắp tới khi chỉ còn vài ngày nữa là sáng đèn. Một số người khẳng định Rosé vốn là thành viên gánh khoản vocal cho nhóm nên nếu cô nàng không thể phục hồi lại giọng hát thì sẽ có chuyện lớn. Bên còn lại thì lên tiếng bênh vực, cho biết Rosé vừa quẩy hết mình với The Idol và APT., vì thế, việc hết hơi và giọng hát không ổn định cũng là điều dễ hiểu.

Một số bình luận của netizen:

- Hình như cô ấy bị viêm họng, mà với tình hình như thế thì cô ấy sẽ chạy tour thế nào.

- Tour diễn lần này sẽ rất lộn xộn cho coi.

- Hy vọng chị bé sẽ có đủ thời gian để tĩnh dưỡng, rồi chuẩn bị cho DEADLINE nữa.

- Cổ thường cân khoản vocal khi chạy tour rồi, mà hát oét như này thì đúng là khó cứu.

- Sao càng gần tour, càng nhiều chuyện xảy ra thế nhỉ.

BLACKPINK cũng chuẩn bị rục rịch trở lại qua tour diễn thế giới DEADLINE. Đoạn trailer vài chục giây như một thước phim điện ảnh ngắn đã khiến cộng đồng mạng đảo điên trước sức hút của 4 nghệ sĩ nữ. Mỗi người mang 1 vẻ, người hâm mộ đang hóng từng giờ từng phút vào DEADLINE, rằng BLACKPINK sẽ đem đến những gì để thỏa mãn những fan “đói nhạc” sau 2 năm kể từ tour BORN PINK.

Rosé thời gian qua là thành viên chăm chỉ và năng nổ hoạt động nhất BLACKPINK. Bắt đầu từ album rosie, tạo bão với loạt ca khúc như Number One Girl, toxic till the end. Chưa kể, dư âm từ APT. vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Cô nàng bắt đầu chuỗi ngày quảng bá, chạy show liên tục tại thị trường US - UK, thể hiện rõ hướng đi và mục tiêu mở rộng tệp khán giả. Tháng 5, cô nàng được “chọn mặt gửi vàng” hát nhạc phim cho dự án điện ảnh F1 - Messy.

Mới đây nhất, Rosé đánh úp người hâm mộ khi collab với Alex Warren, tung ra MV On My Mind. Cái bắt tay này đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp âm nhạc của Rosé, khi đây là lần đầu nữ nghệ sĩ thử sức với dòng nhạc đồng quê. Vừa ra mắt vài ngày nhưng ca khúc vẫn chưa có dấu hiêu khả quan trên các BXH nhạc số. Tuy nhiên, Alex Warren hiện là cái tên vô cùng được yêu thích tại làng nhạc US - UK nên fan hy vọng, On My Mind sẽ giúp Rosé tiếp cận tới nhiều đối tượng nghe nhạc hơn.