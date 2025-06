Ngày 27/6, Alex Warren - nam ca sĩ đang xưng vương trên Billboard Hot 100 - đã chính thức thả xích ca khúc On My Mind, với sự góp mặt của giọng ca chính BLACKPINK - Rosé. Đây là màn collab khiến không ít người phải bất ngờ bởi cả 2 chưa từng có mối liên hệ thân quen nào trước đó. Dân tình chỉ phát hiện ra sự kết hợp này qua một vài “hint” do anh Alex nhá hàng trên TikTok cá nhân gần đây. Sau thành công của album rosie và Messy - sound track cho bộ phim F1, On My Mind cũng như Rosé nhận được sự kỳ vọng lớn từ người hâm mộ.

Alex Warren & Rosé - On My Mind

On My Mind là một bản song ca acoustic, mang đậm chất mộc mạc của dòng nhạc đồng quê Mỹ. Dưới sự hòa âm của đàn guitar và trống, Alex và Rosé hòa giọng 1 cách ăn ý, đan xen âm sắc ngọt ngào có 1-0-2 từ nhà gái và chất giọng khàn đầy cảm xúc từ nhà trai. Không cần những lớp âm thanh, phối khí phức tạp, On My Mind là cơ hội để 2 nghệ sĩ thể hiện được thế mạnh vocal, cùng tôn giọng hát của nhau lên.

MV được lấy bối cảnh trong 1 căn nhà, mỗi căn phòng đều ẩn chứa những kỷ niệm mà cả 2 người từng yêu nhau sẻ chia. MV được dàn dựng khá đơn giản, chỉ xoay quanh những phông nền được set-up cho giống 1 căn nhà. Đặc biệt, trái tim nhiều ngăn được ẩn dụ qua chính ngôi nhà này, đồ đạc ngổn ngang, chồng chéo như cảm xúc giữa Alex và Rosé. Có lẽ, ý đồ của ekip cũng là để nói lên sự giản dị, gần gũi mà ca khúc muốn đem lại từ lời ca, melody đến nội dung.

Đáng chú ý, On My Mind là lần đầu tiên Rosé để tóc ngắn. Cô nàng nhấn nhá thêm với kiểu tóc xoăn, màu tẩy vàng barbie vẫn được giữ nguyên. Không còn mái tóc dài thướt tha nhưng Rosé vẫn gây xuýt xoa trước visual xinh hơn cực phẩm, nổi bần bật giữa tone màu u tối, ảm đạm trong MV. Hậu rời ra YG, Rosé đang năng nổ làm nhạc hơn bao giờ hết. 2025 mới qua được nửa năm nhưng cô nàng đã có trong tay album rosie, ca khúc Messy và On My Mind. Có thể thấy rõ cô nàng hiểu được hướng đi sự nghiệp của riêng mình.

Alex Warren - từng là 1 hiện tượng mạng cuối thập niên 2010, thuộc nhóm TikToker nổi tiếng như Addison Rae, Charli D’Amelio… Anh chàng từng bị ghét bỏ bởi chính quá khứ làm TikToker, chỉ biết nhảy nhót uốn éo đến “nổi da gà” mà TikToker nào cùng thời cũng nhận nhiều gạch đá vì cùng lý do. Alex thời điểm đó bị mỉa mai là bất tài, “hám fame”, nổi tiếng không nhờ gì cả.

Nay “đá sân” sang mảng âm nhạc, tái định vị thương hiệu bản thân như 1 ca sĩ thực thụ, Alex dần lấy lại thiện cảm từ phía công chúng nhờ nỗ lực làm nhạc đáng ghi nhận. Mới đây, anh chàng vừa giành cho mình no.1 đầu tiên trên Billboard Hot 100 với ca khúc Ordinary, xuất sắc giữ vững ngôi vương trong 4 tuần liên tiếp. Người hâm mộ hy vọng On My Mind sẽ “ké nhiệt” được từ người tiền nhiệm, giúp Alex cũng như Rosé độc chiếm Billboard Hot 100 trong thời gian tới.

Hiện On My Mind mới chỉ thu về gần 170 nghìn lượt xem trên YouTube sau 2 tiếng phát hành. Dù thế, đây không phải là điều đáng lo ngại lắm. Khoảng 3 - 4 năm trở lại đây, cuộc đua chạy view không còn là thế mạnh của giới nghệ sĩ US - UK. Công chúng giờ đây đổ xô vào địa hạt streaming trên các nền tảng nghe nhạc khác như Spotify, Apple Music, SoundCloud… Lượng người xem thấp hay cao trên YouTube không nói lên được thành công hay thất bại của 1 nhạc phẩm US - UK.