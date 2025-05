Sáng 27/5 (theo giờ Việt Nam), Lễ trao giải AMAs - American Music Awards đã chính thức diễn ra tại ở Las Vegas. Là 1 trong những sự kiện âm nhạc thu về lượng phiếu bầu lớn nhất nước Mỹ, AMAs được tổ chức nhằm tôn vinh những cá nhân, tổ chức có đóng góp nổi bật cho làng nhạc xứ cờ hoa trong năm vừa qua.

Chương trình có sự góp mặt của tổ hợp sao hạng A của Hollywood như SZA, Ciara, Karol G, Benson Boone, Shaboozey, Sexxy Red, Heidi Klum, Machine Gun Kelly… Đặc biệt, Jennifer Lopez hay J.Lo vai trò chủ trì AMAs năm nay. Nữ ca sĩ “chào sân” với liên khúc 23 bản hit đình đám như Dance Again, Birds Of A Feather, Not Like Us, Espresso, A Bar Song… và không thể thiếu siêu hit toàn cầu APT.

Tiết mục của J.Lo tại AMAs 2025

J.Lo bị chê "cưa sừng làm nghé", "ké fame" Rosé

Dù đã ở độ tuổi U60 nhưng người đẹp La Tinh vẫn đu trend nhạc trẻ cực nhiệt, nhảy theo vũ đạo đơn giản gây nghiện của APT.. Nhiều netizen hy vọng 1 ngày nào đó sẽ được thấy J.Lo và Rosé đứng chung 1 sân khấu hay quay video TikTok nào đó trong tương lai. Tuy nhiên, vẫn có 1 bộ phận khán giả chê J.Lo “dầu mỡ”, "cưa sừng làm nghé" để hợp với xu hướng nhạc trẻ.

Điều gây tranh cãi nhất trong màn biểu diễn này chính là việc J.Lo hôn môi liên tiếp dàn vũ công phụ hoa. Hết người này đến người kia, giọng ca Jenny From The Block trao nụ hôn ngấu nghiến, kể cả vũ công nữ. Điều này khiến MXH bàn tán rôm rả không ngừng, và nếu JLo được khen khi nhảy APT. thì phần lớn công chúng đều quay ra chỉ trích cô nàng ở phần còn lại của set diễn 6 phút này.

Nữ nghệ sĩ hôn ngấu nghiến dancer nữ khiến MXH chấn động

Khán giả Mỹ cũng như khán giả trên toàn cầu không lạ gì J.Lo. Họ không ngần ngại gán danh “hết thời” cho cô, đồng thời cười cợt cô hám fame, chỉ ham bày trò để câu tương tác. Cũng đúng, thời của JLo đã qua được gần hơn gần 20 năm, trong phạm vi âm nhạc, nếu không tính cơn lốc On The Floor vào năm 2011. J.Lo từng nổi đình đám với vai trò ca sĩ ở đầu thập niên 2000, khi R&B vươn tới đỉnh cao. Và khi showbiz bước sang 1 thập kỷ mới, ca sĩ JLo cũng mờ nhạt và flop dần.

J.Lo được biết đến nhiều hơn với tư cách diễn viên và performer. Bên cạnh kho tàng diễn xuất đồ sộ thì khả năng trình diễn giải trí của cô cũng thuộc dạng “sừng sỏ” trong giới. J.Lo thường chơi tất tay, đầu tư công phu phối cảnh - âm thanh - ánh sáng , dàn vũ công và vũ đạo - những yếu tố chính làm nên 1 performer thực thụ. Nguồn năng lượng và thần thái của J.Lo nhiều năm qua vẫn chưa từng mất đi, cũng như giọng hát của cô vậy - chưa từng biến mất vì chưa từng sở hữu giọng ca đẹp. Khả năng ca hát vẫn luôn là yếu điểm J.Lo chưa từng có ý định cải thiện.

Sự nghiệp ca hát của J.Lo đã "xịt ngóm" từ lâu

Cô được biết đến nhiều hơn với vai trò diễn viên và performer

1 sự thật thú vị rằng J.Lo là 1 trong những siêu sao Hollywood bị ghét nhất thế giới với hàng loạt lý do là ái kỷ, tự cao, chảnh chọe, khinh thường dân thường, không thể sống thiếu đàn ông… Mới đây nhất là cuộc tái hôn chóng vánh giữa tài tử Ben Affleck. Vì thế, dù tiếng tăm và vị thế trong showbiz cực vững chắc nhưng J.Lo lại không có nhiều fan cứng. Thành ra, các sản phẩm và concert của cô đều ế thảm, đến mức phải huỷ bỏ loạt dự án mà không đưa ra lý do gì.

J.Lo từng có thời gian hẹn hò với Diddy trong quá khứ. Cả 2 yêu đương từ năm 1999 khi mối quan hệ giữa rapper 6X với Kim Porter gặp vấn đề. Cặp đôi gắn bó khoảng 2 năm, liên tục gây choáng với những buổi tiệc tùng hoành tráng, sánh bước tại các sự kiện lớn thậm chí mối quan hệ này còn khiến J.Lo bị vướng vào rắc rối vì liên quan đến một vụ xả súng tại hộp đêm ở New York. Họ chia tay hồi 2001 và nữ ca sĩ mô tả họ đã có một quan hệ điên rồ, hỗn loạn và không có tương lai.