Lần đầu tiên sau 18 năm, Taylor Swift thua đau

Sáng 27/5 (theo giờ Việt Nam), American Music Awards 2025, hay AMAs 2025, đã chính thức diễn ra tại Las Vegas, đồng thời khép lại 1 hành trình âm nhạc rực rỡ trong năm vừa qua. Được gọi là 1 trong những lễ trao giải âm nhạc có lượng người tham gia bỏ phiếu đông đảo bậc nhất nước Mỹ, AMAs 2025 tôn vinh tới những thành tích, đóng góp nổi bật nhất đối với ngành công nghiệp âm nhạc xứ cờ hoa.

AMAs 2025 được dẫn dắt bởi Jennifer Lopez Lopez- host chương trình năm nay

Dù bảng đề cử quy tụ line-up toàn siêu sao Hollywood nhưng có mặt tại lễ trao giải lại không có sự xuất hiện của những tên tuổi lớn như Taylor Swift, Billie Eilish, Beyoncé, Sabrina Carpenter… Dù vậy lễ trao giải vẫn phải diễn ra theo kế hoạch. Điểm sáng đáng nhớ nhất phải kể đến pha “húp trọn” 7 giải thưởng trong tổng số 7 đề cử của Billie - bao gồm cả Nghệ sĩ của năm, Album của năm và Bài hát của năm

Billie Eilish nhận 7 giải thưởng AMAs từ xa

Dẫu biết Billie đã có 1 năm oanh tạc với album Hit Me Hard And Soft cùng siêu hit Birds Of A Feather nhưng việc cô chiếm trọn toàn bộ giải lớn là điều khó chấp nhận đối với fandom của 1 vài nghệ sĩ, đặc biệt là Swifties. Ngay cả chính Billboard, tạp chí âm nhạc hàng đầu thế giới, cũng phải khẳng định Taylor Swift đã bị cướp trắng trợn. Năm nay, AMAs còn bị tố tắt tiếng cổ vũ của khán giả khi màn hình chiếu đến Taylor tại hạng mục Nghệ sĩ của năm.

Billboard còn phải công nhận Taylor Swift bị cướp giải ở mùa AMAs năm nay

Kể cả cũng đúng khi năm nay, Taylor có trong tay 6 đề cử nhưng lại trượt sạch. The Tortured Poets Department, công tâm mà nói, không phải là nhạc phẩm ấn tượng nhất của Taylor. Dài hơi nhất? Đúng! Dễ ngấm nhất? Dĩ nhiên là không! Không có tính replay nhiều nhưng The Tortured Department vẫn là 1 thành công thương mại trong năm vừa qua. Chưa kể, câu từ đẹp, hoa mỹ cũng giúp cho album trở thành 1 fan’s favourite - được fan yêu thích nhưng không hợp gu nhạc số đông.

The Tortured Department vẫn là 1 thành công thương mại trong năm vừa qua

Với lượng fan hùng hậu, chiến bậc nhất giới nghệ sĩ US - UK thì Taylor chắc chắn phải đút túi vài cúp bạc mang về nhà chơi, đặc biệt khi AMAs là sân chơi tính bằng vote. Vậy mà Taylor vẫn chịu cảnh thất thế, để vuột mất 5 trong 6 đề cử vào tay Billie, gồm Nghệ sĩ của năm, Album của năm, Bài hát của năm, Nghệ sĩ chạy tour được yêu thích nhất, Nghệ sĩ nữ được yêu thích nhất và Album pop được yêu thích nhất.

Chung cảnh ngộ với Taylor là 2 hiện tượng làng nhạc Chappel Roan và Shaboozey, lần lượt sở hữu hit lớn 2024 là Good Luck, Babe và A Bar Song nhưng vẫn thua trắng dù đồng hạng 7 đề chử. “Con gái” Sabrina Carpenter với cú hattrick Expresso - Please Please Please - Taste mà vẫn bại trận trước sự càn quét của Billie.

Shaboozey

Chappel Roan

và Sabrina Carpenter cũng có cái kết trắng tay

Dù vậy, cũng không có gì đáng lo lắm khi Taylor vẫn đang nắm giữ kỷ lục nghệ sĩ đạt nhiều giải thưởng AMAs nhất lịch sử, với tổng số 40 cúp. Cô cũng đã rinh về 7 giải Nghệ sĩ của năm trong khoảng thời gian từ 2009 - 2022.

Taylor vẫn là nghệ sĩ có nhiều giải AMAs nhất lịch sủe

Kendrick Lamar cũng là trường hợp đáng tiếc khi thu về 10 đề cử nhưng chỉ thắng 1 hạng mục là Bài hát Hip-hop được yêu thích nhất - Not Like Us. Nam rapper của thế hệ để “thánh rap” Eminem giành lấy 2 giải quan trọng là Nghệ sĩ Hip-hop được yêu thích nhất và Album Hip-hop được yêu thích nhất. Tình khúc Luther - kết hợp với SZA, đang chễm trệ 13 tuần No.1 trên Billboard Hot 100, cũng phải “đầu hàng” trước cơn sóng nhiệt Die With A Smile.