Mới đây, Hồ Ngọc Hà cập nhật video đàn hát cùng con gái Lisa. Nữ hoàng giải trí để mặt mộc, không ngại cho khán giả thấy những khía cạnh đời thường nhất của mình bên gia đình nhỏ. Hồ Ngọc Hà đệm đàn cho con gái cưng hát ca khúc See You Later, Alligator đang nổi tiếng gần đây.

Bài đồng dao trẻ con See You Later, Alligator là ca khúc thường được trẻ em phương Tây hát tạm biệt nhau "See you later, alligator/In a while, crocodile/Give a hug, lady bug/Blow a kiss, jelly fish/See you soon, big baboon/Out the door, dinosaur/Takecare, polar bear/Wave goodbye, butterfly", nay về Việt Nam trở thành công cụ học tiếng Anh cực bổ ích cho các em nhỏ. Hình tượng cá sấu, bóng bay, khủng long, bươm bướm,... kết hợp với những từ cùng vần, giai điệu nhẹ nhàng sẽ kích thích trẻ nhớ và hiểu tiếng Anh hơn.

Hồ Ngọc Hà đệm đàn cho con gái Lisa hát See You Later, Alligator

Lisa còn nhỏ nhưng thần thái đã sớm nổi bật, cô bé tự tin, hoạt bát khiến người xem mê mẩn. Không hổ danh là con gái ca sĩ hàng đầu, Lisa cảm nhạc rất tốt. Trên nền piano do chính mẹ đệm, cô bé hát tròn vành rõ chữ ca khúc đồng dao tiếng Anh. Không cần phát âm trau chuốt, tiếng hát bi bô dễ thương của Lisa đã đủ khiến người nghe tan chảy.

Cô bé cực tự tin, hoạt bát

Không cần phát âm trau chuốt, tiếng hát bi bô dễ thương của Lisa đã đủ khiến người nghe tan chảy

Hồ Ngọc Hà yêu thương, chiều chuộng con gái và rất tinh tế trong việc dạy con. Khi Lisa muốn mẹ đổi micro khác vì cô bé không thích, Hồ Ngọc Hà nhẹ nhàng khuyên “micro nào chẳng là micro”. Cô không đáp ứng yêu cầu của con mà mọi thứ phải hợp lý. Hồ Ngọc Hà tập cho Lisa thói quen thích nghi với những thứ mình đang có. Cô bé cũng không cần vòi vĩnh thêm mà vui vẻ hát theo mẹ. Cuối màn trình diễn ngẫu hứng, Lisa còn cúi chào khán giả, phong thái chuyên nghiệp như ca sĩ.

Cách dạy con của Hồ Ngọc Hà cực kỳ tinh tế

Cuối màn trình diễn ngẫu hứng, Lisa còn cúi chào khán giả, phong thái chuyên nghiệp như ca sĩ

Chỉ là video đời thường bình dị, Hồ Ngọc Hà vẫn khiến dân mạng phát sốt. Video thu về hơn 50 nghìn lượt tương tác trên Facebook, hàng nghìn bình luận khen ngợi Lisa. Khán giả cảm thán, Lisa toát ra năng lượng năng động rất đáng yêu, khiến mọi người thoải mái. Khả năng cảm nhạc tốt, giọng hát có triển vọng để nối nghiệp mẹ. Có người còn đùa rằng, với sức hút hiện tại thì Lisa hot ăn đứt Hồ Ngọc Hà. Cư dân mạng mong được nghe Lisa và Leon hát nhiều hơn, “manifest” sẽ sớm được xem cặp song sinh trình diễn cùng mẹ.

