Tối 28/5, IU đã “thả xích” MV cho ca khúc A Beautiful Person , với sự góp mặt của Balming Tiger, đánh dấu màn tái xuất của mình sau hơn 1 năm kể từ mini album The Winning. A Beautiful Person là bài hát b-side, được phát hành ngay sau MV chủ đề Never Ending Story. Nằm trong album thứ 3 trong series A Flower Bookmark, A Beautiful Person và toàn bộ album đều mang màu sắc mộng mơ, “chữa lành” - dấu ấn làm nên thành công cho series này.

A Beautiful Person ban đầu được sáng tác và viết lời bởi nghệ sĩ nhạc rock huyền thoại Shin Jung Hyun và là 1 trong trong những bản hit lớn nhất trong sự nghiệp của ông. Phiên bản remake do IU chế cháo đã tái hiện màu nhạc rock ở xứ củ sâm vào những năm 70.

A Beautiful Person - IU (Feat. Balming Tiger)

Đúng như tựa đề MV, A Beautiful Person là sự choáng ngợp của IU trước vẻ đẹp vô thực của nam chính. Cô đã say mê anh chàng khi cả 2 còn đang ngồi trên ghế nhà trường, chỉ biết lẳng lặng ngắm nhìn từ xa. Anh chàng này không lộ diện danh tính, mặt mũi phát sáng như ánh đèn - nói lên visual nổi bật đến mức ai cũng phải ngưỡng mộ, trầm trồ. Ngược lại, IU lại bị bóng tối bao phủ nên chẳng ai thèm đoái hoài đến.

“Ngắm cậu 1 lần, rồi lần thứ 2, tôi không thể rời mắt khỏi sự hiện diện của cậu. Nhan sắc tuyệt vời đó, tôi chỉ muốn chiêm ngưỡng cả ngày. Cậu sẽ là người tình của ai? Trí tò mò thôi thúc tôi mãi” - IU không ngần ngại “thèm khát” nam chính, ca ngợi vẻ đẹp ai cũng muốn sở hữu.

Tuy nhiên, đẹp trai quá cũng không tốt. Đến tuổi trưởng thành, anh chàng găp không ít rắc rối trong cuộc sống vì thứ ánh sáng phát ra. Phẫn nộ vì ngoại hình quá nổi bật, anh chàng đội lên đầu chiếc mặt nạ để có thể sinh họat 1 cách bình thường và thoải mái, đi lại ngoài đời mà không sợ bị chú ý, phán xét. Trên con phố đông đúc, anh chàng chợt thấy 1 cô gái - IU, cũng đội lên mình chiếc mặt nạ y hệt mình, để che đi bóng tối.

Anh chàng đuổi theo nữ chính, cùng nhau vui chơi, ăn uống, tung tăng khắp ngõ ngách thành phố như 2 con người yêu nhau mặc kệ sự đời. Đến cuối, cặp đôi cởi bỏ mặt nạ và bất ngờ nhất là Cha Eun Woo chính là mỹ nam vạn người mê khiến IU xao xuyến suốt tuổi thanh xuân. Cả 2 trao nhau nhau ánh mắt đắm đuối trước cảnh sông lãng mạn, bỏ ngỏ cái kết khiến người xem chưng hửng vài phần.

Không như dự đoán ban đầu, Cha Eun Woo - nam thần đẹp trai nhất Kpop, đóng cameo vài chục giây trong A Beautiful Person, thay vì Never Ending Story. Sự xuất hiện của anh chàng càng khiến khung hình được nhân đôi visual, nhà trai nhà gái nhìn nhau thôi cũng gây bùng nổ nhan sắc. MXH thì bàn tán rôm rả không biết mệt, xuýt xoa trước diện mạo xuất sắc của bộ đôi. Trước đó, cả hai ngôi sao đã có màn hợp tác ăn ý trong buổi chụp hình quảng cáo trang sức vào tháng 2 vừa qua.

Sau 2 ngày ra mắt, MV đã thu về hơn 1,3 triệu lượt xem - 1 con số khá khiêm tốn so với 1 nghệ sĩ có tên tuổi lớn như IU. Tuy nhiên, A Beautiful Person vốn chỉ là b-side nên spotlight thật sự thuộc về ca khúc chủ đề. Về khoản nhạc số, IU đang “làm ăn” vô cùng ổn áp khi Never Ending Story đang chễm trệ hạng 3 trên iChart dù mới chỉ ra mắt được 3 ngày, đồng thời thu về 1 RAK (top 1 toàn BXH nội địa trong thời gian thực).

Thành tích chứng minh sức hút của cô nàng vẫn chưa từng giảm sút sau hơn 17 năm hoạt động trong nghề. IU được mệnh danh là “chiến thần nhạc số” với hàng loạt bản hit nổi tiếng, được đông đảo đại chúng stream. Các nghệ sĩ, nhóm nhạc comeback cùng đợt với IU thường chịu thua trước sức mạnh “quốc dân độ” của cô nàng. IU cũng là nghệ sĩ solo hiếm hoi đủ sức để “chiến” với 2 thế lực “khủng long” BTS và BLACKPINK. Hậu siêu phẩm Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt, vị thế của IU trên bản đồ Kbiz càng thêm vững chắc, là nghệ sĩ thành công ở cả mảng diễn xuất lẫn âm nhạc.

IU là nghệ sĩ Hàn hiếm hoi thành công sở cả mảng phim ảnh lẫn âm nhạc

Album A Flower Bookmark đầu tiên được ra mắt vào năm 2014 đã gặt hái thành công lớn với Meaning Of You và My Old Story. Đến A Flower Bookmark 2 (2017), IU tiếp tục khuynh đảo các bảng xếp hạng với Autumn Morning, trở thành thương hiệu âm nhạc riêng của mỹ nhân sinh năm 1993.