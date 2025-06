Nếu nhắc đến cái tên Britney Spears, Madonna hay Christina Aguilera, bất kỳ fan yêu nhạc Pop đều sẽ không thể quên sự kiện chấn động tại MTV Video Music Awards (VMAs) 2003 – nụ hôn tay 3 đã khắc sâu vào lịch sử âm nhạc như một cơn sóng thần văn hóa đại chúng. 22 năm sau, giai thoại giữa 2 thế hệ làng Pop này vẫn được bàn tán rôm rả trên các trang MXH.

Màn kết hợp giữa 2 thế hệ Pop hot nhất, gây sốc với nụ hôn tay 3 đồng giới

Vào tối 28/8/2003, tại Radio City Music Hall, New York, ánh đèn sân khấu rực rỡ chiếu sáng khi 3 biểu tượng lớn nhất nhạc Pop thời bấy giờ bước lên: Madonna - huyền thoại Pop với hơn 20 năm thống trị, Britney Spears và Christina Aguilera - 2 ngôi sao trẻ hot nhất lứa nghệ sĩ trẻ đầu thập niên 2000. Cả thế giới chưa hề chuẩn bị sẵn tâm lý trước màn kết hợp này. Không ai ngờ rằng khoảnh khắc ấy sẽ không chỉ làm rung chuyển sân khấu mà còn thay đổi cả hành trình của ba nghệ sĩ, để lại dấu ấn khó phai trong tâm trí hàng triệu người hâm mộ.

Tiết mục mở màn bắt đầu với Like A Virgin và Hollywood, tái hiện era kinh điển của Madonna tại MTV Video Music Awards 1984. Madonna xuất hiện trong bộ suit đen (chú rể) cùng với Britney và Christina trong bộ váy trắng (cô dâu). Ngay đang biểu diễn, Madonna đã nghiêng người trao Britney một nụ hôn môi sâu lắng kéo dài 3 giây. Ngay sau đó, máy quay chuyển hướng đến Justin Timberlake (người yêu cũ của Britney) với vẻ mặt sượng trân đến thương.

Like a Virgin - Madonna x Britney Spears x Christina Aguilera



Madonna cũng chạm môi thoáng qua với Christina, nhưng khoảnh khắc này chỉ diễn ra vỏn vẹn 1 giây, và hoàn bị lu mờ trước Britney và Madonna. Nụ hôn chấn động này được mệnh danh “sự kiện của thế kỷ”, tác động lớn đến nền âm nhạc thế giới và văn hoá đại chúng sau này.

Nụ hôn chấn động này được mệnh danh là “sự kiện của thế kỷ”

Nụ hôn giữa 3 nữ ca sĩ không chỉ gây sốc mà còn khơi nguồn tranh luận sôi nổi. Người hâm mộ xem đây là “tuyên ngôn táo bạo về tình yêu và tự do”, phá vỡ ranh giới giới tính, trong khi The Washington Post gọi đó là “hành động khiêu khích quá đà”. Hiệp hội Parents Television Council Mỹ gửi thư phản đối MTV, yêu cầu 1 lời xin lỗi xác đáng, còn GLAAD ca ngợi đây là “khoảnh khắc lịch sử” cho cộng đồng LGBTQ+.

Sau đó, truyền thông gọi Britney là “người kế thừa” Madonna, đặt lên vai cô áp lực lớn, kéo theo sự dèm pha, phán xét từ công chúng. Dù gì thì mục đích chính của tiết mục Like A Virgin 2003 là để gây tranh cãi, thu hút thảo luận - như 1 cách tri ân đến tiết mục gốc được Madonna thể hiện vào năm 1984, cũng tại MTV Video Music Awards, nơi ngoại khiến thế giới sửng sốt vì mặc váy cô dâu quằn quại trên sân khấu.

Christina, dù có mặt tại sự kiện lại gần như tàng hình, bày tỏ bất mãn vì nụ hôn với Madonna chỉ vỏn vẹn 1 giây

Christina cho rằng ekip đã có sự ưu ái dành cho Britney, gieo mầm mối thù kéo dài. Christina, dù có mặt tại sự kiện lại gần như tàng hình, bày tỏ bất mãn vì nụ hôn với Madonna chỉ vỏn vẹn 1 giây, chưa kể máy quay còn chĩa sang Justin Timberlake - tình cũ của Britney. Nụ hôn đó không chỉ in sâu vào văn hóa đại chúng mà còn định hình cách công chúng nhìn nhận về 3 nữ nghệ sĩ, mở ra một chương mới đầy drama và tác động không nhỏ đến sự nghiệp.

Nguồn cơn dẫn đến mối thù không tên giữa 2 mỹ nhân hot nhất nhì làng nhạc Pop thập niên 2000

Nụ hôn tại MTV Video Music Awards 2003 không chỉ là một cột mốc văn hóa mà còn châm ngòi cho mối thù dai dẳng giữa Britney và Christina, 2 ngôi sao từng được xem là đối thủ từ những ngày đầu sự nghiệp. Gốc rễ của mâu thuẫn bắt đầu từ The Mickey Mouse Club vào đầu thập niên 90, nơi cả hai cùng tham gia với tư cách sao nhí Disney nhưng đã sớm cạnh tranh để giành spotlight.

Khi Britney bùng nổ với Baby One More Time (1999) và Christina gây ấn tượng với Genie In A Bottle (1999), truyền thông không ngừng đặt họ vào cuộc ganh đua khốc liệt, từ phong cách biểu diễn đến đời tư, khiến mối quan hệ giữa 2 cô bạn trở nên căng thẳng hơn. Còn gì hút view hơn khi hướng 2 nghệ sĩ nữ hot nhất nhì, đối đầu nhau.

Baby One More Time - Britney Spears

Genie In A Bottle - Christina Aguilera

Vì vậy, MTV Video Music Awards 2003 trở thành giọt nước tràn ly, làm bùng nổ mối thâm thù giữa 2 người. Năm 2005, khi Britney đang ở đỉnh cao sự nghiệp, Christina không ngần ngại cho rằng âm nhạc của mình “có chiều sâu hơn” và không muốn bị so sánh với Britney, ám chỉ phong cách của đối thủ là “vô nghĩa và phù phiếm”. Lời tuyên chiến ngầm này làm dấy lên tranh cãi giữa 2 fandom.

Đáp lại, trong một buổi phỏng vấn trên Good Morning America năm 2006, Britney tỏ ra điềm tĩnh nhưng đầy ẩn ý khi nói rằng cô “không quan tâm đến những gì người khác nghĩ về mình”.

Mối thù tiếp tục leo thang vào năm 2008, khi Christina đang quảng bá cho album Back To Basics, cô nhắc lại sự kiện VMAs 2003 trong một cuộc phỏng vấn với MTV, bày tỏ sự thất vọng khi bị “gạt phăng ra khỏi tâm điểm” và cho rằng truyền thông đã cố tình thổi phồng câu chuyện để tạo drama.

Mối thù giữa 2 mỹ nhân vẫn tiếp tục leo thang

Cùng thời điểm, Britney đang đối mặt với khủng hoảng lớn nhất cuộc đời – từ ly hôn với Kevin Federline, đến sự kiện cạo đầu trước hàng trăm phóng viên năm 2007. Dù sức khỏe tinh thần xuống dốc trầm trọng nhưng cô vẫn có thể phát hành Blackout (2007), album được vinh danh là “một trong những album Pop xuất sắc nhất thập kỷ”. Thành công của Blackout lại khiến Christina bị ra rìa, mặc cho Back To Basics được đón nhận nồng nhiệt. Tình cảnh này lặp lại vào năm 2011 khi cả 2 cùng trở lại với Bionic (Christina) và Femme Fatale (Britney).

Britney từng gây sốc khi tự tay cạo đầu trọc lóc trước hàng trăm ống kính paparazzi

Năm 2018, trong buổi trò chuyện trên The Ellen Show, Christina một lần nữa nhắc lại nụ hôn năm nào, thừa nhận bản thân từng bị tổn thương vì truyền thông chỉ quan tâm đến Madonna và Britney. Năm 2021, khi Britney thoát khỏi quyền bảo hộ nhờ phong trào #FreeBritney, Christina bày tỏ sự ủng hộ trên Twitter nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ cô bạn cũ.

Britney thoát khỏi quyền bảo hộ nhờ phong trào #FreeBritney

22 năm kể từ sân khấu MTV 2023, Britney vẫn giữ vững danh hiệu Công chúa nhạc Pop bất diệt - thứ mà Christina được cho là luôn ghen tỵ với Britney. Sau khi quyền bảo hộ bị phá vỡ sau 13 năm, Britney đang hưởng thụ cuộc sống tự do với số tài sản kếch xù. Trong khoảng thời gian này, Britney phải chia tay 2 mối tình là người chồng Sam Asghari và bạn trai Paul Richard Soliz. Hiện, Britney đang bắt đầu xây dựng sự nghiệp mới với tư cách là một nhà chế tác trang sức, đồng thời thông báo hoàn toàn giã từ sự nghiệp âm nhạc sau nhiều thăng trầm.

Britney và Kevin Federline ly hôn năm 2007

Về phía Christina, cô nàng dính “ngải flop” kể từ sau album Back To Basics. Vị thế vững chắc trong showbiz là thế nhưng đã rất lâu rồi, Christina không có cho mình 1 bản hit lớn. Cựu HLV The Voice còn phải trải qua khủng hoảng cân nặng, khiến cô chịu “gạch đá” suốt 1 khoảng thời gian dài. Do vậy, cô lao mình vào công cuộc giảm cân, nỗ lực lấy lại vóc dáng thon gọn như thời Stripped (2002). Sau quá trình 2 năm biến hình, Christina nay bốc lửa không khác gì búp bê Barbie đời thực. Cô gây ấn tượng với body quyến rũ, nhan sắc thăng hạng và thần thái rạng rỡ hơn bao giờ hết.

Christina cân nặng lên xuống thấy thường, bị body shaming thời gian dài