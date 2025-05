"Trường hợp của Suzy": "Án tử" ai nghe đến cũng sợ khiếp

Trong Kbiz, thuật ngữ "trường hợp của Suzy", dù không chính thống, được netizen sử dụng để ngầm nói về các nhóm nhạc có một thành viên quá nổi bật, được push mạnh để toả sáng. Điều này vô tình khiến phần còn lại chìm dần theo từng năm hoạt động, để rồi tan rã trong tiếc nuối.

Ngặt nỗi, nếu 1 nhóm nhạc có "cây hút fan" đông đảo thì cũng không thể không tận dụng để kéo fame. Và thế là câu chuyện "A và những người bạn" trở thành kịch bản lặp lại ở nhiều nhóm nhạc, là "án tử" mà ai nghe đến cũng phải lắc đầu.

Suzy: Sinh ra để trở thành siêu sao, nguồn cơn dẫn đến sự hối hận của JYP

Miss A debut năm 2010 dưới trướng JYP - 1 trong 3 ông lớn Kpop thời đó. Ngay từ ca khúc đầu tay Bad Girl Good Girl, nhóm đã tạo tiếng vang cực lớn, thậm chí còn thắng Daesang chỉ sau 4 tháng hoạt động, lập kỷ lục chưa từng có đối với 1 nhóm nhạc nữ Kpop.

Với hit Bad Girl Good Girl, miss A từng được hi vọng là "cú nổ lớn" của girl group gen 2

Mọi thứ bắt đầu lệch nhịp khi Suzy đóng chính trong Dream High (2011) rồi bùng nổ với danh xưng "tình đầu quốc dân". Từ đó, spotlight gần như chỉ hướng về một mình cô nàng. Từ phim ảnh, quảng cáo, truyền thông,… đâu đâu cũng là Suzy, trong khi các thành viên còn lại là Fei, Jia và Min lại ít được chú ý hơn hẳn. Đáng nói, Min và Jia lại là 2 gương mặt được JYP push nhiệt tình hơn, nhưng lại thiếu hào quang "nhân vật chính" như cô em út.

Việc Suzy bắt đầu được push mạnh sau Dream High khiến nhóm bị mất cán cân spotlight

Kịch bản nhóm nhạc "Suzy và những người bạn" dần hiện rõ. Đó cũng là lý do khiến nội bộ nhóm lục đục, bằng chứng là những lần netizen bắt gặp "nữ chính" bị các thành viên khác cô lập. Đến năm 2017, miss A chính thức tan rã như 1 điều ai cũng lường trước được. Suzy ở lại JYP thêm một thời gian rồi rời đi để phát triển sự nghiệp diễn xuất.

Đã có nhiều bằng chứng cho thấy Suzy bị các thành viên khác tẩy chay

Việc Suzy nổi tiếng nằm ngoài dự đoán, nhưng JYP "được đà lấn tới", push kịch liệt Suzy ở mảng diễn xuất và quảng cáo. Danh tiếng Suzy càng lên cao cũng là lúc 3 thành viên còn lại ngày càng mờ nhạt, đến mức fan meeting Miss A chỉ có fan Suzy tới tham dự.

Sau tất cả, Suzy vẫn là cây hút fan bền bỉ qua bao thế hệ, còn miss A phải ngậm ngùi tan rã

Có một điều ít ai để ý là "Trường hợp Suzy" còn khiến JYP đổi hướng đào tạo nhóm nữ sau này. Sau cú "toang" của miss A vì mất cân bằng spotlight, JYP trở nên thận trọng hơn với TWICE, chia line công bằng, xây dựng hình ảnh nhóm theo hướng đồng đều. Thậm chí, Tzuyu (TWICE) vốn phủ sóng khắp mọi mặt trận Kpop trong khoảng đầu 2016 - giữa 2018 nhưng lại bị JYP "nhốt tầng hầm", hạn chế lịch trình riêng. Nhiều người tin rằng JYP đã áp dụng lệnh "phong sát" nội bộ lên em út TWICE để tránh lặp lại sai lầm của đàn chị. Kết quả là TWICE "sống khỏe" suốt gần 1 thập kỷ, bán album và chạy tour rất ổn nhưng thiếu mất 1 vài gương mặt đại diện nhóm.

Từng được coi là huyền thoại nhan sắc mới của Kpop vào giai đoạn 2016 - giữa 2018, Tzuyu lại bị kìm hãm độ nổi tiếng để giữ cân bằng nhóm TWICE

ITZY và NMIXX cũng không phải ngoại lệ. Yuna từng rất viral với tạo hình tóc đỏ ở era Dalla Dalla nhưng JYP lại nói không và quyết "ỉm" nữ idol sinh năm 2003. Dù không mang tính quyết định, việc ITZY "flop" thảm thương như bây giờ là do nhóm thiếu đi nhân tố "chủ chốt" giúp nhóm cải thiện độ nhận diện. NMIXX cũng sở hữu Sullyoon - visual top đầu gen 4 nhưng cũng không được công ty đoái hoài.

Tương tự, Yuna cũng bị JYP "ỉm" đi vì không muốn ITZY đi theo vết xe đồ của miss A

Có lẽ đó cũng là lý do khiến ITZY dù tài năng nhưng không thể bứt phá

Không thiếu nhóm "A và những người bạn" nhưng Miss A là tượng đài

Nhắc đến "Trường hợp của Suzy" thì không thể không nhớ đến HyunA - nhân tố đình đám của 4Minute, người đã từng một mình "cân" cả danh tiếng nhóm suốt một thời gian dài.

Debut cùng 4Minute vào năm 2009, HyunA ngay lập tức gây chú ý nhờ visual lạ, thần thái gợi cảm và khả năng trình diễn bùng nổ. Bước ngoặt lớn nhất lại đến từ Bubble Pop! (2011) - solo hit biến cô nàng trở thành biểu tượng sexy hàng đầu Kpop. Kể từ đó, cái tên HyunA xuất hiện dày đặc trên truyền thông, còn những thành viên 4Minute khác dần bị lu mờ trong các hoạt động nhóm.

HyunA thời đỉnh cao vẫn là 1 tượng đài khó vượt qua

4Minute dần trở thành phông nền cho HuynA toả sáng. Sự chênh lệch độ nổi tiếng ngày càng rõ khiến nội bộ nhóm bắt đầu có những dấu hiệu rạn nứt. Đến 2016, 4Minute tan rã, tất cả thành viên rời công ty do "khác biệt trong quan điểm trong nhóm", chỉ duy nhất HyunA ở lại Cube tiếp tục solo (và rời công ty vào năm 2018).

4Minute dần trở thành phông nền cho HyunA toả sáng

Còn về phía netizen vẫn tin rằng nguyên do 4Minute "tan đàn xẻ nghé" chính là HyunA quá nổi bật khiến nhóm không thể cùng đồng hành thêm nữa. Vì sau khi tan rã, 4 thành viên nhóm gồm Gayoon, Jiyoon, Jihyun và Sohyun vẫn giữ kết nối, trong khi cả 4 đều đồng loạt unfollow HyunA vào năm 2018.

Khi có tin đồn 4Minute "rã đám", So Hyun được phát hiện đã unfollow HyunA, tiếp đến là các thành viên khác

Ra mắt từ năm 2015 dưới trướng MBK Entertainment, DIA từng được kỳ vọng là tân binh gánh vác danh tiếng hậu T-ARA. Nhưng tiếc là nhóm liên tục gặp trục trặc về đội hình, thiếu định hướng âm nhạc rõ ràng và luôn bị chê là concept "na ná" với những nhóm nữ khác.

Là đàn em của T-Ara, DIA vẫn không bật nổi vì nhóm "1 màu"

Ánh sáng duy nhất của DIA là Chaeyeon, người nổi bật vượt trội sau khi tham gia show sống còn Produce 101 và debut cùng nhóm dự án I.O.I. Nhờ visual thanh thuần, vóc dáng chuẩn và thần thái "tình đầu quốc dân", Chaeyeon ngay lập tức trở thành gương mặt quảng bá chính, được săn đón trên cả mảng diễn xuất lẫn thời trang. Trong khi đó, các thành viên còn lại của DIA dần mờ nhạt và thiếu hoạt động cá nhân.

Chaeyeon là nguồn hi vọng duy nhất với visual vượt trội...

Cũng như hút lượng fan đông đảo sau khi debut với I.O.I

Có thể nói, cả nhóm DIA gần như chỉ còn hoạt động dựa trên danh tiếng của một mình Chaeyeon. Đến năm 2022, MBK xác nhận DIA tan rã sau gần 7 năm hoạt động. Song, tin tức không tạo hiệu ứng lớn bởi trong mắt công chúng, DIA đã "tàng hình" từ rất lâu, và đến phút cuối thì Chaeyeon vẫn là "người đẹp gánh team".

Nếu "trường hợp Suzy" là biểu tượng của idol nữ quá nổi bật làm lu mờ cả nhóm thì ở mảng nam, Cha Eun Woo cũng là một điển hình tương tự khi mà chàng trai "visual huyền thoại" này đã vô tình "nuốt chửng" hào quang cả nhóm ASTRO.

ASTRO "hại nhiều hơn lợi" khi sở hữu mỹ nam Cha Eun Woo trong nhóm

ASTRO ra mắt năm 2016 dưới trướng Fantagio với đội hình đồng đều về visual lẫn kỹ năng. Nhưng từ năm 2018, cái tên Cha Eun Woo bắt đầu vượt ra khỏi giới Kpop nhờ vai diễn trong các bộ phim học đường như My ID is Gangnam Beauty, True Beauty,... và visual tưởng như AI render của anh.

Visual phát sáng của nam idol khi đóng phim

Cũng từ đó, netizen bắt đầu gọi ASTRO là "nhóm của Cha Eun Woo" và các thành viên còn lại dần rơi vào thế làm nền. Nhiều người còn không cần biết xuất thân Cha Eun Woo là idol mà vẫn mê như điếu đổ. Lúc này, dù các sân khấu quảng bá của ASTRO vẫn đủ 6 người nhưng ảnh thumbnail, bài báo, tiêu đề đều ưu ái zoom thẳng vào visual. Fan không ít lần chỉ trích Fantagio vì để nhóm hoạt động thiếu đồng đều, quá phụ thuộc vào sự nổi tiếng cá nhân của một người.

Các thành viên hầu như vô danh, ngoại trừ Eun Woo

Đến năm 2023, ASTRO mất đi Moonbin - một cú sốc lớn khiến nhóm chững lại hoàn toàn. Sau đó, nhiều thành viên rời công ty. Tính đến 2024, chỉ còn Cha Eun Woo là người duy nhất còn trực thuộc Fantagio nhưng lại hoạt động hoàn toàn như một nghệ sĩ solo. ASTRO không tan rã chính thức nhưng cũng rơi vào tình trạng đóng băng dài hạn, không có kế hoạch comeback nhóm.

Zico là thiên tài nhạc rap khiến Block B "trật đường ray", và lối đi riêng sáng rực của anh cũng là ranh giới chia nhóm thành hai nửa. Ra mắt năm 2011, Block B từng là nhóm nhạc gây tranh cãi bậc nhất Kpop vì phong cách hổ báo, chơi nhạc không giống ai. Nhưng cũng chính sự phá cách đó đã giúp nhóm sở hữu fandom vững mạnh, đặc biệt là nhờ Zico - trưởng nhóm kiêm producer chính.

Zico quá giỏi khiến Block B "trật đường ray"

Ngay từ thời debut, Zico đã cho thấy mình không phải một rapper kiểu idol thường thấy mà có tố chất nghệ sĩ với lyrics cực gắt, phong cách underground và tư duy âm nhạc khác biệt. Khi Block B hoạt động chững lại vì scandal và lùm xùm với công ty quản lý, Zico bắt đầu đi theo hướng solo, và bùng nổ.

Từ Tough Cookie, Eureka, Artist đến Any Song, Zico tạo hit liên tục, thống trị mọi BXH và được gọi là "ông hoàng nhạc số" của thế hệ. Trong khi đó, Block B vẫn có hoạt động nhóm nhưng mờ nhạt dần. Truyền thông lẫn khán giả chỉ nhắc đến tên Zico, khiến các thành viên khác như P.O, Jaehyo, B-Bomb dù tài năng vẫn khó bật lên được.

Khi các thành viên khác vẫn đang loay hoay thì Zico tạo hit liên tục, trở thành "ông hoàng nhạc số" của thế hệ

Đến năm 2018, Zico chính thức rời công ty quản lý Seven Seasons và thành lập hãng riêng KOZ. Từ đó đến nay, Block B hoàn toàn "đóng băng", các thành viên cũng có lối đi riêng. Dù không chính thức tan rã nhưng nếu tiếp tục đà này thì cái tên Block B dần sẽ chỉ còn là ký ức của fandom.

Dù chưa tan rã nhưng Block B cũng khó mà quay trở lại sân khấu cùng nhau

Có thể thấy, nhóm nhạc "A và những người bạn" - khi một ngôi sao được khai thác triệt để hình ảnh, tài năng để phát triển vượt tầm nhóm ở Kpop không hề hiếm, nhưng nổi bật nhất vẫn là trường hợp của Suzy và Miss A. Dù không cố ý, ánh hào quang của "nhân vật chính" cũng có thể vô tình làm lu mờ cả tập thể. Đây cũng là lời nhắc nhẹ cho các công ty: Nếu để một người toả sáng quá chênh lệch mà không kịp kéo lại cán cân cho đồng đều thì về lâu dài, chính cái tên nhóm sẽ là thứ không còn được nhắc đến.