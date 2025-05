Đúng 14 giờ chiều 20/5, Đại nhạc hội VPBank K-Star Spark in Vietnam 2025 chính thức mở cổng bán vé sớm cho những khán giả là chủ thẻ VPBank Visa/Cake. Ngay từ sớm, nhiều người đã chuẩn bị, canh sẵn động thái từ BTC Ravolution Asia, cổng phân phối CTicket. Đại nhạc hội VPBank K-Star Spark in Vietnam 2025 quy tụ dàn sao khủng, đặc biệt là đánh dấu lần đầu tiên G-Dragon đến Việt Nam biểu diễn với tư cách nghệ sĩ solo. Do đó, sự kiện được fan nhạc cực kỳ trông chờ. Không chỉ VIP và FAM Việt hào hứng, mà đại nhạc hội còn thu hút nhiều nonfan canh mua vé.



Đúng 14 giờ chiều 20/5, Đại nhạc hội VPBank K-Star Spark in Vietnam 2025 chính thức mở cổng bán vé sớm

Không ngoài dự đoán, đã có hàng chục nghìn khán giả chờ mua vé VPBank presents K-Star Spark in Vietnam 2025. Ngay từ khi vừa mở cổng bán được 30 giây, vì số lượng truy cập quá đông mà trang web đã bị sập. Sau đó, nhiều người được vào hàng đợi, nhưng con số tăng nhanh từ 700 đến 15 nghìn rồi 38 nghìn người chờ. Số lượng tăng theo cấp số nhân.



Ngay từ khi vừa mở cổng bán được 30 giây, vì số lượng truy cập quá đông mà trang web đã bị sập

Sau 20 phút kể từ lúc mở cổng, nhiều fan vẫn chưa thể hoàn tất thanh toán. Có người bấm mua được vé nhưng tới bước cuối cùng thì lỗi hệ thống. Điều này xuất phát từ việc quá nhiều người thao tác cùng lúc, khiến nền tảng quá tải. Với đại nhạc hội hot như VPBank K-Star Spark in Vietnam 2025 đây là điều dễ hiểu. VIP và FAM Việt vẫn đang nóng lòng săn vé, cuộc chiến ngày càng trở nên khắc nghiệt.

Nhiều người cảm thán, có lẽ BTC phải cân nhắc tổ chức 2 đêm hoà nhạc thì mới có thể đáp ứng được đám đông săn đón "anh Long" như hiện tại. Chỉ mới mở bán vé sớm đối với các khách hàng sở hữu một số loại thẻ VISA VPBANK mà cổng bán vé đã quá tải. Nhiều người làm đủ mọi cách để mua vé nhanh chóng nhưng vẫn khó lòng sở hữu, vậy thì khi mở bán rộng rãi sẽ còn "tranh đấu" tới cỡ nào!

Hàng chờ có lúc lên đến 38 nghìn người, VIP và FAM Việt vẫn đang nóng lòng săn vé, cuộc chiến ngày càng trở nên khắc nghiệt

Trong ngày đầu tiên, Ravolution Asia chỉ mở bán 1 số lượng giới hạn cho những chủ thẻ VPBank Visa/Cake. Vé sẽ được mở bán công khai cho tất cả đối tượng khán giả vào lúc 14 giờ ngày 21/5.

BTC Ravolution Asia lưu ý, vé sự kiện chỉ được bán duy nhất qua 2 đợt thông qua CTicket. Khán giả có thể truy cập đồng thời cả CTicket và Ravolution Asia để thao tác mua vé. Ngoài ra, người hâm mộ cũng có thể tham gia các hoạt động của các nhãn hàng tài trợ chính thức, được đơn vị tổ chức xác nhận để nhận được cơ hội sở hữu tấm vé gặp gỡ G-Dragon và dàn sao đình đám.

BTC lưu ý khán giả không nên vì quá gấp rút mà mắc bẫy của các bên trục lợi, cần mua vé đúng nhà phân phối

Ravolution Asia sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ thông tin hay nguồn vé không có tính xác thực ngoài kênh thông tin của Ravolution Asia hay từ các kênh của nhà tài trợ đã được xác nhận. Khán giả nên theo dõi kỹ các nguồn chính thức của đơn vị tổ chức show, xác nhận thông tin rõ ràng trước khi quyết định bỏ tiền mua vé.

Line-up của VPBank presents K-Star Spark in Vietnam 2025

Seat map và giá vé

Vé sẽ được mở bán qua 2 đợt: Đợt 1: PRE-SALE (số lượng giới hạn) - Đặc quyền cho chủ thẻ VPBank Visa/Cake Bắt đầu: 2:00 PM - ngày 20.05.2025 Kết thúc: 12:00 PM - ngày 21.05.2025 Đợt 2: PUBLIC SALE - Vé mở bán chính thức Bắt đầu: 2:00 PM - ngày 21.05.2025 Nền tảng bán vé: CTicket.vn. Website chính thức của đơn vị tổ chức: https://www.ravo.asia/kstarspark