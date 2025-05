Ngày 17/5 vừa qua, MEOVV - nhóm nhạc nữ đầu tiên của THE BLACK LABEL với bàn tay sản xuất của Teddy đã có khoảnh khắc gây tranh cãi tại buổi ký tặng người hâm mộ của nhóm.

Sự việc lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người tranh cãi

Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, ở gần cuối buổi ký tặng, thành viên Narin đã đưa cho Ella một phụ kiện tai mèo để cô em út có thêm vật dụng chụp ảnh cùng, sau khi nhận thấy Ella nhận được ít quà hơn các thành viên khác. Tuy nhiên, hành động này nhanh chóng bị quản lý của nhóm can thiệp và yêu cầu dừng lại, với lý do việc dùng chung quà từ fan có thể gây hiểu lầm, dẫn đến tranh cãi hoặc làm dấy lên phản ứng tiêu cực từ người hâm mộ của cả hai thành viên.

Khoảnh khắc Narin đưa quà từ thùng của mình cho Ella để chụp ảnh cùng

Quản lý yêu cầu Ella trả lại tay mèo vì hành động này có thể gây tranh cãi

Theo chia sẻ từ người hâm mộ, phần lớn người tham dự buổi ký tặng lần này là fan đến từ Trung Quốc, đây là thị trường mà Ella chưa thực sự nổi bật so với các thành viên còn lại. Điều này có thể là lý do khiến số lượng quà cô nhận được ít hơn, dẫn đến tình huống khó xử nói trên. Bên cạnh đó, cũng xuất hiện ý kiến cho rằng việc Ella là con lai và không mang quốc tịch Hàn Quốc có thể khiến cô trở thành đối tượng bị phân biệt đối xử trong cộng đồng fan.

Ella chụp ảnh cùng quà tặng tay mèo của Narin

Nhưng thực tế lại cho thấy, fanpage của Ella tại Trung Quốc lớn thứ ba so với 5 thành viên còn lại và trong toàn bộ buổi ký tặng, trung bình các thành viên trong nhóm chỉ nhận được từ 3 - 5 món quà từ người hâm mộ. Trong đó, thành viên nhận được nhiều quà nhất là Sooin và Gawon với 5 món quà, Anna và Narin nhận được 4 món và Ella nhận được 3 món. Chính vì thế, đây là sự việc đã có thể bị cộng đồng mạng phóng đại lên do chỉ nhìn một khoảnh khắc nhỏ trong sự kiện.

Người hâm mộ của Ella đã thống kê số quà mà các thành viên nhận được

Tuy nhiên, sự việc lần này cũng khiến nhiều người hâm mộ liên tưởng đến những tình huống tương tự từng xảy ra tại các buổi ký tặng của những nhóm nhạc Kpop khác. Trước đây, các thành viên như Huening Bahiyyih (Kep1er) và Lily (NMIXX) cũng từng rơi vào hoàn cảnh bị "ghẻ lạnh" khi không nhận được bất kỳ món quà nào từ người hâm mộ tham dự. Đáng chú ý, cả hai đều là idol lai, điều này càng làm dấy lên nghi ngờ về sự phân biệt đối xử trong một bộ phận fan Kpop đối với những thần tượng không mang dòng máu thuần Hàn.

Ella là bóng hồng lai của nhóm khi mang trong mình dòng máu của 3 quốc gia: Hàn Quốc, Mỹ và Đức. Dù chỉ mới 17 tuổi nhưng visual sắc sảo, cùng với thân hình chuẩn người mẫu của nữ ca sĩ đã khiến cộng đồng mạng phải chú ý. Đặc biệt, trước khi ra mắt với MEOVV, Ella còn từng được nhiều người biết đến là một người mẫu nhí, xuất hiện trên các sàn catwalk và nhiều trang báo. Không những thế, Ella còn được cộng đồng người hâm mộ Kpop biết đến là do có mối quan hệ thân thiết với các thành viên của BLACKPINK.

Nhan sắc xinh đẹp của Ella dù chỉ mới 17 tuổi

Vừa qua, MEOVV vừa trở lại với EP MY EYES OPEN VVIDE, trong đó có hai ca khúc nổi bật là HANDS UP và DROP TOP nhận được sự quan tâm to lớn từ đông đảo người hâm mộ Kpop bởi các thành viên không chỉ sở hữu ngoại hình bắt mắt mà cả 5 thành viên đều thể hiện được kỹ năng hát live được cộng đồng người hâm mộ Kpop công nhận.