Những thần tượng Kpop đáng chú ý trong năm 2025

RIZZE

Nhóm nhạc nam này đã nổi tiếng ngay từ album đầu tay Get a Guitar ra mắt vào tháng 9/2023. RIZZE đã phá vỡ kỷ lục của một tân binh khi bán đươc 1 triệu bản và sau đó liên tục đạt bạch kim với RIIZING, RIZZING Epilogue. Nhóm thậm chí còn tổ chức cả tour lưu diễn vòng quanh thế giới dù mới chỉ là một tân binh.

RIZZE được kỳ vọng sẽ tạo ra được những thành công vượt bậc trong năm 2025 (Ảnh: Hollywood Reporter)

SM Entertainment cũng đã có quyết định đúng đắn khi quyết định chuyển Sungchan và Shorato, hai thành viên nổi bật của NCT sang RIZZE. Như "hổ mọc thêm cánh", các chàng trai liên tục gặt hái được những thành công rực rỡ trong âm nhạc. Theo nhận định của giới chuyên môn, không có gì có thể ngăn cản được RIZZE trên con đường tìm kiếm những thành công vượt bậc trong năm 2025.

BABYMONSTER

Năm nay hứa hẹn cũng rất tươi sáng đối với BABYMONSTER. Các thành viên Ruka, Pharita, Asa, Ahyeon, Rami, Rora và Chiquita đều xếp hạng cao trên Billboard Hot Trending Songs trước khi ra mắt với MV Dream. Sau khi chính thức ra mắt vào tháng 11/2023, nhóm nhạc nữ nhà YG Entertainment liên tục xác lập những thành tích đáng nể. Các video âm nhạc của nhóm như Sheesh, Forever và Drip đều đã thu hút hàng trăm triệu lượt xem. Người hâm mộ tin rằng, 2025 sẽ là một năm kỳ diệu với BABYMONSTER.

BABYMONSTER hứa hẹn sẽ có một tương lai tươi sáng trong năm 2025 (Ảnh: Ten Asia)

MEOVV

Đây là nhóm nhạc nữ đầu tiên do The Black Label của Teddy thành lập. The Black Label là công ty đang sở hữu nhiều tên tuổi lớn như Rosé của BLACKPINK, Taeyang của BIGBANG và Jeon Somi… Người hâm mộ mong đợi những đột phá của MEOVV vào năm 2025 vì họ thậm chí đã ký hợp đồng hợp tác với Capitol Records trước khi ra mắt cộng thêm khả năng tạo hit của nhà sản xuất âm nhạc Teddy. Trong năm qua MEOVV đã phát hành 3 đĩa đơn là Meow, Toxic và Body nhưng không thành công như mong đợi.

Dù chưa đạt được những thành công như kỳ vọng nhưng người hâm mộ vẫn tin tưởng vào sự đột phá của MEOVV (Ảnh: AllKpop)

Video âm nhạc đầu tiên của họ, Meow ra mắt ngày 6/9/2025 chỉ thu hút được 36 triệu lượt xem.

NCT Wish

Đây cũng là nhóm nhỏ cuối cùng trong vũ trụ NCT ra mắt vào tháng 2/2024 với đĩa đơn Wish bằng cả tiếng Hàn và tiếng Nhật. Nhóm thậm chí còn đứng đầu chương trình SBS M The Show chỉ sau 1 tháng ra mắt. American Grammy cũng đã liệt kê NCT Wish vào danh sách những nhóm nhạc tân binh đáng đươc biết đến.

SM đặt rất nhiều kỳ vọng vào NCT Wish trong năm 2025 (Ãnh: Koreatimes)

Buổi họp fan đầu tiên của nhóm diễn ra vào tháng 4/2024 cũng đã bán sạch vé. Sau nhiều MV đơn lẻ phát hành liên tục, tới tháng 11/2024 NCT Wish đã cho ra mắt album đầu tay Wishful. Nhóm nhạc nam này đã làm được rất nhiều điều trong một khoảng thời gian ngắn, SM Entertainment đặt nhiều kỳ vọng vào NCT Wish trong năm 2025.

Naevis của aespa

Khi aespa ra mắt vào tháng 11/ 2020, thành viên ảo Naevis đã xuất hiện lần đầu trong video ca nhạc Black Mamba. Naevis đã xuất hiện trong nhiều video âm nhạc của aespa cho đến khi ra mắt solo chính thức vào năm ngoái. Đĩa đơn Done đã được phát hành và kế hoạch cho một EP được lên lịch vào đầu năm nay cùng với các lần xuất hiện trong tương lai trên Show! Music Core. Mặc dù Naevis đã nhận được nhiều phản ứng trái chiều từ người hâm mộ aespa, nhưng không thể phủ nhận công nghệ AI là hiện tại và tương lai của Kpop. Công ty quản lý của Naevis là SM Entertainment và kênh truyền hình MBC đặt kỳ vọng cao vào thần tượng ảo này trong năm 2025.