Tối 5/7, BLACKPINK chính thức khai màn đêm diễn đầu tiên cho DEADLINE TOUR tại SVĐ Goyang, Hàn Quốc. Đây là lần tái xuất đầu của 4 cô gái với tư cách 1 nhóm nhạc, 2 năm kể từ cơn lốc mang tên Born Pink Tour. Vì thế, không chỉ hàng chục nghìn người hâm mộ có mặt trực tiếp, mà hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu netizen xem qua màn hình đều nín thở chờ đợi từng giây phút BLACKPINK bước lên sân khấu.

BLACKPINK đã chính thức trở lại sau 2 năm đóng băng hoạt động nhóm

Ngay khi tiếng nhạc nổi lên, bóng dáng 4 mảnh ghép hiện lên. Goyang như vỡ trận! Xuyên suốt 3 tiếng, cả nhóm đã đem đến loạt bản hit tên tuổi như Kill This Love, Pink Venom, How You Like That, Shut Down … cùng các ca khúc solo của từng thành viên như earthquake (Jisoo), ROCKSTAR (Lisa), Mantra (Jennie), APT . (Rosé)…. Biểu diễn liên tục là thế nhưng các thành viên vẫn toát lên khí thế hừng hực, vũ đạo đồng đều và giọng hát ổn định.

BLACKPINK trở lại bùng nổ với set list 25 ca khúc

Đặc biệt, 1 đoạn video đang được lan truyền trên MXH, ghi lại khoảnh khắc Jennie gặp sự cố về đôi bốt da trong khi đang thể hiện tiết mục Forever Young. Cô nàng phải ngồi im để đội ngũ nhân viên điều chỉnh lại đôi bốt, trong khi tay vẫn cần mic, bắn rap liên hồi với sự tự tin ngập tràn.

Jennie gặp sự cố trang phục khi cả nhóm đang biểu diễn Forever Young

Việc Jennie gặp vấn đề trang phục đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của các thành viên. Hội chị em nhanh trí ngồi quây quanh Jennie, cùng quẩy nhiệt theo đoạn rap của giọng ca SOLO. Cả 4 cô gái hỗ trợ nhau, tương tác vui vẻ khiến người hâm mộ cứ ngỡ như là 1 phần của vũ đạo. Họ cho rằng ban đầu nghĩ đó là đoạn vũ đạo được thêm mới.

Jennie phải ngồi 1 lúc để ekip kịp thời điều chỉnh lại đôi bốt

Các thành viên BLACKPINK nhanh trí quẩy cùng Jennie, khiến người xem tưởng như đây là 1 phần của vũ đạo mới

Xong xuôi, Jennie cùng các chị em đứng lên, trở lại sân khấu chính để hoàn thành nốt tiết mục Forever Young. Cảnh tượng này khiến người hâm mộ cảm thấy ấm lòng vì dù đã lâu rồi không trình diễn chung, BLACKPINK vẫn đoàn kết và đồng hành cùng nhau, giúp đỡ nhau trên sân khấu và cuộc sống.

Bộ tứ sau đó cùng nhau hoàn thành nốt tiết mục

Ngày 6/7, BLACKPINK sẽ tiếp tục “nổ súng” cho đêm thứ 2 tại SVĐ Goyang. Sau đó, 4 cô gái sẽ khởi động loạt chặng dừng chân ở Bắc Mỹ và Châu Âu, từ 12/6 ở Los Angeles cho đến 16/8 ở London, trước khi trở về khu vực châu Á.