BLACKPINK vừa khởi động World Tour DEADLINE bằng đêm diễn quy tụ gần 40 nghìn khán giả tại SVĐ Goyang, Hàn Quốc. Mang đến set diễn hơn 20 bài hát, kéo dài 2 tiếng 20 phút, BLACKPINK chiêu đãi người hâm mộ bữa tiệc âm nhạc với nhiều điểm nhấn khó quên. Ngoài ca khúc mới JUMP và set diễn solo của 4 thành viên, toàn bộ setlist của BLACKPINK là nhạc cũ. Để không khiến khán giả nhàm chán, các tiết mục cũ đều được đầu tư phối mới nhạc, thêm thắt vũ đạo.

Vũ đạo mới của Pretty Savage

Trong đó, gây sốc nhất là vũ đạo Pretty Savage. BLACKPINK diện những bộ cách cắt xẻ, váy ngắn và ôm sát body, tạo nên chuyển động hút mắt mỗi khi nhảy. Outfit màu da kết hợp đỏ, nhìn qua ánh đèn sân khấu làm nên hiệu ứng sân khấu ấn tượng và cũng gất gợi cảm. Từ tour cũ Born Pink và Coachella 2023, khán giả đã quen với bài nhảy kết hợp ghế của Pretty Savage. Sang đến DEADLINE, phần dancebreak đã được đổi sang nhảy với xà ngang và cột.

Chưa bao giờ BLACKPINK bạo toàn tập thế này

Vũ đạo cực gợi cảm

4 thành viên phiêu theo nhạc, twerking vô cùng táo bạo

4 thành viên phiêu theo nhạc, twerking vô cùng táo bạo. Ở góc nhìn chính diện, váy ngắn và màu nude tạo nên những khung hình nóng mắt. Nếu Lisa và Jennie vốn đã quen với phong cách hở bạo, nhảy nóng bỏng thì điều khiến khán giả bất ngờ hơn chính là màn lột xác của Jisoo và Rosé. BLACKPINK chưa bao giờ bạo thế này khi diễn concert tại Hàn Quốc. Quay trở lại với vị thế khác, hình ảnh độc lập được định hình rõ nét hơn, BLACKPINK dường như không còn e ngại với những chuẩn mực Kpop thường thấy.

Jisoo bạo hơn hẳn bình thường

Không ngại nhảy khó

Tương tác gần gũi với vũ công nam

2 khung hình gây sốc

Và đây chưa phải tất cả, Jisoo còn khiến fan há hốc khi biểu diễn cùng vũ công nam ở set diễn solo 2 bài earthquake - Your Love. Khung hình Jisoo nằm ngả lên vũ công nam hiện đang gây bão mạng xã hội. Vừa hát, vừa nhảy với những động tác khó như nâng lên cao, nhảy giữa không trung, Jisoo cho thấy năng lực của idol 10 năm tuổi không phải để đùa.

Jennie thêm thắt vũ đạo cho Mantra

Phân đoạn hôn "gây lú" của Jennie

Loạt tạo hình "cháy phố" tôn trọn body:

Jennie và Lisa thì khỏi phải bàn. Set diễn solo của bộ đôi rapper BLACKPINK không thiếu vũ đạo nóng bỏng, gợi cảm. Jennie đốt cháy sân khấu cùng Mantra, way up (with the IE) và like JENNIE. Dancebreak trưng dụng các động tác tuyệt đối sexy như trườn bò, twerking mạnh mẽ. Thậm chí, có phân đoạn còn như hôn vũ công nam. Jennie mang Coachella đến DEADLINE, khiến fan hú hét không thôi.

Lisa và màn nhảy đôi bỏng mắt với vũ công nam

Lisa về Hàn "đằm hơn" nhưng vẫn bạo

Mặt xinh dáng bốc

Trong khi đó, Lisa cũng táo bạo không kém với ROCKSTAR và New Woman. Trình diễn ở Hàn Quốc, Lisa vẫn mang đặc sản nhảy đôi với vũ công nam vốn gây tranh cãi đến trước hàng chục nghìn BLINK có mặt tại Goyang. Năng lượng của Lisa đốt cháy sân khấu theo đúng nghĩa đen. Visual Lisa tại concert DEADLINE cũng gây bão vì như mang thời hoàng kim trở lại, Lisa xinh yêu như búp bê tây, nhưng body và vũ đạo thì “khét lẹt”.



Rosé vẫn khiến dân tình "suy đét"

Thứ Rosé mang đến nhiều nhất là cảm xúc:

Hiền nhất trong 4 thành viên chính là Rosé. Đóa hồng nước Úc không trưng trổ vũ đạo hay trang phục hở bạo, giọng ca chính BLACKPINK dùng vocal và cảm xúc chinh phục khán giả trong set diễn riêng của mình.