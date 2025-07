Ngày 5/7, lễ hội nhạc nước WATWRBOMB SEOUL 2025 đã chính thức diễn ra đêm thứ 2, nối tiếp sự thành công của đêm 1 hôm trước. Chương trình càng nóng hơn nữa với sự đổ bộ của dàn sao Kpop hit hit như Jay Park, Ten (NCT), Karina (aespa), Jeon Somi, Loco, Lee Young Ji… thu hút đông đảo sự có gặp của người hâm mộ.

1 trong những gương mặt được dân tình "hóng mạnh" nhất Day 2 là Karina. Không chỉ là lần đầu xuất hiện tại WATERBOMB, Karina còn "trốn" 3 chị em thành viên, bước chân lên sân khấu với set diễn solo của mình. Bên cạnh ca khúc Up gây sốt năm ngoái, nữ idol còn gánh luôn phần hát Supernova, Next Level, Whiplash…

Nổi tiếng với da trắng sứ, Karina chỉ cần mặc 1 chiếc áo 2 dây và quần cargo rằn ri cũng đã phát sáng 1 góc sân khấu, đi đến đâu là nổi bần bật đến đó. Dù vừa hát vừa nhảy những ca khúc vốn đã chia đều cho 4 thành viên nhưng nữ thần tượng với toát ra vẻ rạng rỡ, vui tươi. Cô nàng hăng hái giao lưu với người hâm mộ, cầm khẩu đại bác phun nước vào đám đông, khơi dậy tinh thần chiến hết mình tại đại nhạc hội.

Karina khoe visual căng đét, sáng bừng WATERBOMB

Nối tiếp cô em cùng nhà, anh chàng Ten cũng có mặt tại WATERBOMB Day 2. Không còn sự trợ giúp từ anh em NTC, Ten vẫn gây ấn tượng với khả năng trình diễn bùng nổ, với điểm nhấn là màn khoe vũ đạo "bánh dẻo" cực cuốn mắt. Được gọi là "thiên tài vũ đạo SM", mỹ nam Thái Lan có kỹ thuật nhảy điêu luyện thiên phú, đem đến set diễn ướt át, nóng bỏng dưới làn nước mát lạnh.

Ten thể hiện trình vũ đạo đẳng cấp của mình

Ten thể hiện loạt ca khúc solo của mình như Waves, Stunner, Bambola, Enough For Me và Shadow. Ca hát, nhảy múa 5 bài 1 lượt, nguồn năng lượng gần như không bị giảm bớt, Ten chứng minh bản thân là 1 trong những "át chủ bài" dưới trướng ông lớn SM. 1 vài khoảnh khắc nam idol "nhử fan" vén áo khoe cơ bụng 6 múi khiến khán giả hò reo phấn khích.

Ten điển trai 10 điểm dù mặt mũi ướt đẫm

Somi cũng thu hút sự chú ý lớn với màn chào sân WATERBOMB của mình. Khác với hình ảnh thường thấy, Somi nay để tóc ngắn lạ lẫm, diện lên mình bộ outfit sexy. Cô nàng cháy hết mình với loạt ca khúc viral DUMB DUMB, XOXO, What You Waiting For… Đặc biệt, người đẹp gen Z còn "nhá hàng" 1 đoạn nhạc bài hát sắp ra mắt - Extra.

Jeon Somi xuất hiện như búp bê xinh đẹp tuyệt vời

Người đẹp gen Z còn "nhá hàng" 1 đoạn nhạc bài hát sắp ra mắt - Extraong EXTRA

Có thể thấy, Somi đã trải qua hành trình phát triển bản thân ở cả ngoại hình lẫn sự nghiệp âm nhạc. Somi được nhận xét đã nhảy tốt hơn rất nhiều so với thời điểm Produce 101, động tác đều gãy gọn, dứt khoát và có lực. Cách cô nàng phiêu trên sân khấu, hòa mình với cơn mưa súng nước cho thấy, Somi nay đã không còn là cô bé búp bê ngày xưa, mà là 1 nữ nghệ sĩ trưởng thành.