Tính đến nay, Em Xinh Say Hi đã lên sóng được 5 tập, 2 Live Stage và 1 vòng loại. Trong khoảng thời gian này, không ít sân khấu bùng nổ trên mặt trận truyền thông lẫn BXH nhạc số quốc nội, có thể kể đến AAA, Run, Cầm Kỳ Thi Họa, Không Đau Nữa Rồi, Gã Săn Cá… Cùng với đó, người hâm mộ đã và đang chứng kiến sự trỗi dậy từ những gương mặt ít tên tuổi hơn như LyHan, MaiQuinn, Muộii, Saabirose…

MaiQuinn

LyHan và 1 số gương mặt mới trong Em Xinh đang nhận được sự yêu mến từ khán giả

Bước chân vào sân chơi Em Xinh với bước đệm không chắc chắn bằng dàn chị lớn như Bích Phương, Phương Ly, Bảo Anh, Miu Lê... nhưng các nghệ sĩ trẻ đã dần dà xây dựng cho mình lượng fan lớn mạnh, thu hút sự chú ý từ người qua đường không chỉ nhờ tài năng mà còn những mảng miếng gây cười. Ngược lại, các nghệ sĩ nữ vốn đã có vị trí tại Vpop vô tình lại bị “lu mờ” khi không tạo nên sự đột phá. Mới đây nhất, 1 gương mặt đình đám trong dàn line-up bất ngờ bị réo gọi trong nhiều bài đăng trên MXH Threads - đó là Phương Ly.

Phương Ly bất ngờ bị réo gọi trên các bài đăng Threads

Các khán giả trẻ chia sẻ quan điểm rằng Phương Ly tương tác nhạt nhẽo, không có “phản ứng hóa học” nổi bật với bất kỳ thí sinh nào. Ngoài ra, nữ ca sĩ còn bị cho là một màu, thiếu sự đột phá trong âm nhạc dù đã hoạt động trong nghề hơn 10 năm. Trước làn sóng tranh cãi ngày một lớn, Phương Ly đã nhắn nhủ tới fan trên trang broadcast cá nhân. Cô cảm thấy bất ngờ trước việc bản thân bị đem ra soi mói, chỉ trích về màu sắc âm nhạc của mình. Giọng ca Mặt Trời Của Em khẳng định đó là phong cách âm nhạc đã được định hình từ lâu, đồng thời bày tỏ sự biết ơn vì vẫn được người hâm mộ ủng hộ trong nhiều năm qua.

Phương Ly cảm thấy bất ngờ trước việc bản thân bị đem ra soi mói, chỉ trích về màu sắc âm nhạc của mình

“Bây giờ tôi mới biết ngoài kia người ta nghĩ nhạc của tôi 1 màu. Nhạc ‘1 màu’ của tôi là do tôi định hướng. Làm được ra màu theo định hướng mà vẫn giữ phong độ, nhận được sự yêu thương của mọi người là tôi thấy… hay ho”. Sau đó, cô nàng gửi thêm 1 đoạn ghi âm tiếng ho, như 1 cách để làm dịu bầu không khí cho bớt căng thẳng.

Suốt hơn 1 thập kỷ hoạt động, Phương Ly không đi theo công thức bùng nổ, chiêu trò hay drama. Thay vào đó, cô bền bỉ theo đuổi hình ảnh “nàng thơ nhẹ nhàng”, với những bản nhạc pop pha indie đậm chất mùa hè như Mặt Trời Của Em, Thằng Điên, Missing You… Từng sản phẩm đều nhẹ nhàng, vui tươi và “cộp mác” Phương Ly. Tuy không gây sốt 1 cách dồn dập nhưng âm nhạc của nữ ca sĩ luôn có chỗ đứng trong lòng khán giả trẻ yêu sự thư giãn, mơ màng.

Mặt Trời Của Em - Phương Ly ft JustaTee

“1 màu” không phải lúc nào cũng xấu, ít nhất là đối với Phương Ly, đó là sự kiên định trong lựa chọn nghệ thuật, và chính điều đó đã giúp cô giữ được một vị trí vững chắc trong lòng người hâm mộ suốt nhiều năm qua. Giữa cơn sóng ngầm của sự thay đổi thị hiếu, đôi khi chính sự nhất quán lại là điều khiến một nghệ sĩ tồn tại lâu dài.

“1 màu” là sự kiên định trong lựa chọn nghệ thuật, và chính điều đó đã giúp Phương Ly giữ được một vị trí vững chắc trong lòng người hâm mộ suốt nhiều năm qua

Về tính cách và cách giao tiếp trong Em Xinh Say Hi, việc Phương Ly không cố gồng thả miếng hay quá năng nổ trong một chương trình giải trí như Em Xinh Say Hi có thể không phải là thiếu năng lượng hay nhạt nhẽo, mà đơn giản là cô đang trung thành với cá tính nghệ sĩ mà cô đã xây dựng. Nhiều người còn cho rằng giữa một chương trình có nhiều tương tác, dễ bị cắt ghép thành drama như Em Xinh Say Hi, sự điềm đạm và dịu dàng của Phương Ly lại là một nét cân bằng cần thiết, tạo ra không gian “thư giãn” hơn giữa nhịp kịch tính của các đội khác.

Tuy nhiên, sự an toàn cũng là 1 hạn chế để Phương Ly thu hút thêm tệp khán giả mới. Người xem không chỉ nghe nhạc, ngắm visual mà họ còn muốn xem những pha tung hứng, đưa đẩy dí dỏm giữa các nghệ sĩ nữ. Chính tính cách thật, những góc nhìn mới về con người thật của các Em Xinh mới là yếu tố giúp người qua đường “đổ gục” và níu chân họ lại. Phương Ly, tất nhiên, được dự đoán sẽ đi sâu vào những vòng trong nhờ danh tiếng có sẵn và lượng fan cứng nhất định. Nhưng đặt trong 1 gameshow mang tính sống còn, không thiếu những cú “lội ngược dòng” từ những “hắc mã” mà có thể những tên tuổi lớn cũng sẽ bị vượt mặt.