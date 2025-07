AIS Label xin thông báo đến những khán giả theo dõi tlinh - Low G và Sabaidee Fest 2025:

Do diễn biến an ninh phức tạp tại địa điểm biểu diễn, ban tổ chức đã quyết định tạm hoãn chương trình. Do đó, tlinh và Low G sẽ không thể tham dự Sabaidee Fest vào ngày 12 tháng 7 năm 2025 tại Grand Molina Park, Los Angeles, California như kế hoạch ban đầu.

AIS Label rất tiếc vì sự thay đổi này và mong nhận được sự thông cảm từ quý khán giả, đặc biệt là những người hâm mộ đã mong chờ màn trình diễn của tlinh và Low G tại sân khấu Sabaidee Fest.

AIS Label thay mặt tlinh và Low G xin gửi lời cảm ơn chân thành vì sự ủng hộ và đồng hành cùng nghệ sĩ trong hành trình mang âm nhạc Việt đến gần hơn với khán giả quốc tế. AIS Label sẽ cập nhật khi có thông tin sớm nhất và hy vọng được gặp mọi người tại các sự kiện tiếp theo.

Trân trọng, AIS Label