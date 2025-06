Cái bóng quá lớn của tlinh tại Em Xinh Say Hi

Tối 31/5, tập 1 của Em Xinh Say Hi đã chính thức lên sóng với màn ra mắt của 30 Em Xinh cùng với đó là nhiệm vụ đầu tiên làm mới lại bài hát theme song của chương trình. Cả hai Liên quân đều đã mang đến những màn trình diễn đầy ấn tượng cho khán giả. Tuy nhiên, Em Xinh 52Hz lại khiến khán giả xôn xao vì quá giống với nữ rapper tlinh.

Phân đoạn của 52Hz trong ca khúc AAA của Liên Quân 2

Trong màn trình diễn ca khúc AAA của Liên Quân 2, Em Xinh 52Hz đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của khán giả nhờ phần thể hiện nổi bật cùng chất giọng cá tính và visual xinh hết nấc. Bên cạnh năng lực trình diễn, điều khiến cộng đồng mạng bàn tán nhiều hơn cả lại chính là ngoại hình và phong cách của cô nàng được cho là quá giống với nữ rapper tlinh. Ngay sau khi tiết mục lên sóng, loạt bình luận đã xuất hiện rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội:

- 52Hz mà che mặt lại thì y chang tlinh.

- Đoạn 52Hz giống tlinh quá.

- Che mặt lại tui tưởng tlinh không á.

- 52Hz toả ra vibe giống tlinh.

Được biết, trước khi chương trình Em Xinh Say Hi chính thức được phát sóng thì tlinh lẫn 52Hz đã được cư dân mạng cho là quá giống nhau về ngoại hình lẫn phong cách. Ngay cả 52Hz cũng đã từng lên tiếng về việc quá nhiều người cho rằng nữ ca sĩ giống tlinh. 52Hz nói rằng bản thân rất tôn trọng tlinh và bị mọi người nhận xét quá giống tlinh cũng không phải vấn đề gì quá lớn đối với nữ ca sĩ. Không những thế, hai nữ ca sĩ còn có một sân khấu kết hợp trong một sự kiện âm nhạc và đã từng chụp ảnh cùng nhau, tương tác rất dễ thương.

tlinh và 52Hz từng có màn kết hợp tại một sự kiện âm nhạc

tlinh và 52Hz tương tác đáng yêu sau hậu trường

Chính vì thế, khi chương trình Em Xinh Say Hi chính thức lên sóng, 52Hz lại một lần nữa bị cư dân mạng bàn tán rôm rả vì ngoại hình trông quá giống tlinh. Đồng thời, khán giả cũng hụt hẫng vì khi chương trình Em Xinh Say Hi công bố dàn thí sinh tham gia thì không có sự xuất hiện của tlinh.

Nguyên cớ là do tlinh đã từng góp mặt trong chương trình Anh Trai Say Hi với sân khấu kết hợp I’m Thinking About You và đoạn hỗ trợ của tlinh đã rất viral trên mạng xã hội. Chính vì thế, khi đến phiên bản dành cho nữ là Em Xinh Say Hi , nhiều người tin rằng tlinh sẽ tiếp tục góp mặt. Suy đoán này càng có cơ sở khi các nghệ sĩ nữ tên tuổi như Bảo Anh, Orange, Vũ Thảo My hay Lyly đều góp mặt trong đội hình thí sinh năm nay.

tlinh từng góp mặt trong chương trình Anh Trai Say Hi

Không chỉ vì sự xuất hiện trước đó trong Anh Trai Say Hi , nhiều khán giả còn cho rằng tlinh là cái tên hoàn toàn phù hợp với format của chương trình Em Xinh Say Hi . Với hình ảnh một nghệ sĩ đa tài, cô vừa có thể hát, nhảy, sáng tác mà còn lại sở hữu màu sắc âm nhạc riêng biệt. Không những thế, tlinh còn được biết đến với "biệt tài": cứ kết hợp với ai là bài hát đó dễ trở thành hit và viral trên mạng xã hội.

Trong năm 2024, công chúng khá bất ngờ khi tlinh không ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc cá nhân, mà thay vào đó là chuỗi collab đáng chú ý với các nghệ sĩ khác. Có thể kể đến như: SAIGONTEY kết hợp với Thể Thiên, I’m Thinking About You cùng dàn nghệ sĩ trong Anh Trai Say Hi, Ai Mà Biết Được với SOOBIN, hay EP FVLR hợp tác với Low G.

tlinh từng hợp tác với nhiều ca sĩ và ra bài nào là hit bài đó

Chính vì vậy, nhiều ý kiến trong cộng đồng mạng cho rằng nếu tlinh tham gia Em Xinh Say Hi , chương trình chắc chắn sẽ "bội thu" hit nhờ vào tài năng và sức hút âm nhạc của cô. Với khả năng biến mọi màn kết hợp thành hiện tượng, tlinh được kỳ vọng sẽ mang đến những phần trình diễn bùng nổ và đậm chất cá nhân. Không ít người cho rằng, tlinh đã để lại nhiều điều tiếc nuối và cái bóng quá lớn cho Em Xinh Say Hi khi cô quyết định không tham gia chương trình.

Tuy nhiên, bên cạnh những tiếc nuối, nhiều người hâm mộ trung thành của tlinh lại hoàn toàn ủng hộ quyết định không tham gia chương trình. Họ cho rằng nữ nghệ sĩ sinh ra là để theo đuổi con đường âm nhạc độc lập, thay vì bị gò bó trong một nhóm nhạc đông thành viên và theo format thi đấu cố định.

Lý do cho quan điểm này không chỉ đến từ phong cách cá nhân nổi bật, mà còn bởi tlinh là một trong những nữ nghệ sĩ Gen Z hiếm hoi sở hữu loạt hit đình đám với lượt stream "khủng" trên các nền tảng nhạc số. Những ca khúc như nếu lúc đó, ghệ iu dấu của em ơi, Gái Độc Thân,... đã góp phần đưa cô vươn lên vị trí Top 1 về lượt nghe và lượng stream hàng tháng trên Spotify Việt Nam, với hơn 1,7 triệu lượt nghe đều đặn mỗi tháng - đây là một con số ấn tượng đối với nghệ sĩ hoạt động độc lập.

Với loạt thành tích ấn tượng đã đạt được, tlinh hoàn toàn không cần tham gia vào một chương trình thi đấu theo đội để gia tăng độ phủ sóng. Chỉ với việc tập trung sản xuất và phát hành các sản phẩm âm nhạc cá nhân, cô đã đủ sức giữ vững vị thế và tiếp tục khẳng định tên tuổi trong làng nhạc Việt.

Nhiều người hâm mộ tin rằng tlinh đang đi đúng hướng và háo hức đón chờ những bước đi tiếp theo của cô trong năm 2025. Đặc biệt, sau EP ái phát hành năm 2023, khán giả đang râm ran đồn đoán rằng tlinh sẽ chính thức trở lại đường đua Vpop với một album solo hoàn chỉnh, đánh dấu cột mốc trưởng thành cả trong âm nhạc lẫn hình ảnh nghệ sĩ độc lập của mình.