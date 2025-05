Tháng 12/2024, làng nhạc đón chào làn gió mới - Thể Thiên, tân binh “ngậm thìa vàng” là cháu ruột nhạc sĩ Trịnh Công Sơn ra mắt bằng album đầu tay mang tên Trần Thế. Album của Thể Thiên xuất hiện trên chuyên trang âm nhạc lớn nhất nước Anh - NME, được đánh giá cao vì cách kết hợp nhạc điện tử, house với chất liệu truyền thống và di sản gia đình.

Thể Thiên còn gây chú ý khi phát hành MV SAIGONTEY hút nửa showbiz, kết hợp với tlinh. Kể từ đây, cặp bạn thân mới của Vpop “như hình với bóng”. Thể Thiên còn đưa cô bạn thân lên sân khấu Nhà Hát Lớn, hát nhạc Trịnh trong đêm nhạc tri ân nhạc sĩ Trịnh Công Sơn hồi cuối tháng 3.

Thể Thiên ft. tlinh - Thở

Mới đây, cặp bạn thân mới nổi tiếp tục collab trong 1 nhạc phẩm táo bạo. 20 giờ tối 8/5, Thể Thiên phát hành MV Thở - kết hợp cùng tlinh. Khác với SAIGONTEY sôi động, Thở là một ca khúc mang âm hưởng Pop RnB, Amapiano và Astrobeat. tlinh trở lại với sở trường hát nhạc tình yêu cháy bỏng, ca từ ẩn dụ hơi hướng 19+. Do đó, bài hát được dán nhãn độ tuổi trên mọi nền tảng ngay từ khi phát hành.

20 giờ tối 8/5, Thể Thiên phát hành MV Thở - kết hợp cùng tlinh

Ekip nghệ sĩ “rào kỹ” giới hạn cho bài hát bằng lời mô tả “Thở is sensual, but never careless. Marked 16+ across all platforms. Listen with grown-up emotions” (tạm dịch: Thở gợi cảm nhưng không cẩu thả. Được dán nhãn 16+ trên mọi nền tảng. Vui lòng thưởng thức với những cảm xúc trưởng thành). Tuy nhiên, so với những nhạc phẩm tlinh từng tham gia, Thở không gây sốc hay táo bạo đến thế. Ca từ của Thở bay bổng và tự do, đề cập đến bản năng và thân xác một cách gợi mở. Đây cũng là điểm mấu chốt khiến ekip phải gắn nhãn độ tuổi bài hát trên mọi nền tảng.

Phần MV chủ yếu tập trung vào vũ đạo và chuyển động cơ thể của Thể Thiên - tlinh:

Phần MV không quá cầu kỳ, được quay phông trắng chủ yếu tập trung vào vũ đạo và chuyển động cơ thể của Thể Thiên - tlinh. Hai ngôi sao có kỹ năng vũ đạo chuyên nghiệp như dancer, đó cũng là lý do Thở được quay giống 1 video biểu diễn, tạo không gian cho Thể Thiên - tlinh phô diễn thế mạnh.

Ở một sản phẩm dán nhãn 16+ và ca từ bạo thế này, dân tình kỳ vọng vào hình ảnh “wow” hơn là một MV thuần biểu diễn

Nhìn chung, MV không quá “sốc óc”. Đây cũng là lý do khán giả bất ngờ bởi tlinh vốn là cô nàng lắm chiêu. Ở một sản phẩm dán nhãn 16+ và ca từ bạo thế này, dân tình kỳ vọng vào hình ảnh “wow” hơn là một MV thuần biểu diễn.

Thể Thiên tiếp tục cho thấy tiềm năng với tư duy âm nhạc độc đáo, hoàn toàn khác xa với những gì mà công chúng hình dung về cháu trai Trịnh Công Sơn

Sau khi lên sóng, MV Thở được fan nhạc đón nhận cởi mở. Phần âm nhạc hứa hẹn trở thành trend MXH nhờ sức nóng của tlinh và giai điệu catchy, thời thượng. Thể Thiên tiếp tục cho thấy tiềm năng với tư duy âm nhạc độc đáo, hoàn toàn khác xa với những gì mà công chúng hình dung về cháu trai Trịnh Công Sơn.