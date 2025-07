Tháng 6 vừa qua, Kpop chứng kiến 1 tân binh quái vật lên sóng - ALLDAY PROJECT. Ban đầu, nhóm tân binh gây chú ý vì là nhóm nam - nữ hiếm hoi sau nhiều năm được debut, do Teddy làm giám đốc sản xuất. Trên hết, ALLDAY PROJECT tập hợp 5 thành viên đều đã nổi tiếng từ trước khi debut, nhân tố nổi bật nhất là người thừa kế đời thứ 4 của gia tộc Samsung, cháu ngoại chủ tịch tập đoàn Shinsegae Annie Moon. Công chúng đổ dồn sự chú ý vào màn ra mắt làng giải trí của nữ tài phiệt.

MV Famous - ALLDAY PROJECT

Nhóm debut giữa sự hoài nghi của công chúng, nhưng không cần quá nhiều thời gian để ALLDAY PROJECT chứng minh thực lực. MV debut Famous gây choáng vì âm nhạc cuốn hút, hình ảnh “thơm mùi tiền”. Nhóm theo đuổi hình tượng cao cấp, sang chảnh, đậm hơi thở Hiphop. Chỉ mới ra mắt nhạc số hồi cuối tháng 6, bài debut Famous của ALLDAY PROJECT đã mang về RAK (#1 mọi BXH nhạc số thuộc hệ thống iChart ở Hàn Quốc). Tân binh nhà The Black Label vượt mặt NewJeans (Attention) và ILLIT (Magnetic) - 2 chiến thần nhạc số của tập đoàn HYBE trở thành tân binh đạt RAK nhanh nhất lịch sử Kpop.

3 nhóm nhạc tân binh đạt RAK nhanh nhất lịch sử Kpop:

ALLDAY PROJECT - Famous

NewJeans - Attention

ILLIT - Magnetic

Có 1 chi tiết hay ho nhưng ít người để ý, cả 3 nhóm nhạc đạt thành tích kể trên là ALLDAY PROJECT, NewJeans và ILLIT đều có liên quan đến Youngseo. Nữ tân binh sinh năm 2k5 vốn là thực tập sinh quen mặt với fan Kpop. Nhìn lại hành trình nổi tiếng của Youngseo, không ít người ngỡ ngàng bởi sự may mắn đến không tưởng của cô nàng.

Youngseo - thành viên có xuất phát điểm trong dự án thành lập NewJeans, được chọn debut cùng ILLIT nhưng cuối cùng trở thành em út ALLDAY PROJECT

Năm 2019, Youngseo thực tập tại Source Music, thuộc dự án NTeam - sau này được Min Hee Jin tách khỏi công ty để ra mắt NewJeans. Thực tập đến năm 2022, Youngseo rời Source Music. Tháng 6/2023, nữ thần tượng được giới thiệu là thí sinh của R U Next - cuộc thi sống còn nhằm tuyển chọn đội hình cho ILLIT. Youngseo có hành trình ấn tượng tại đây, hát - nhảy và ngoại hình nổi bật giúp cô nàng thu về lượng fan hùng hậu.

Tháng 6/2023, nữ thần tượng được giới thiệu là thí sinh của R U Next - cuộc thi sống còn nhằm tuyển chọn đội hình cho ILLIT

Kết thúc R U Next , Youngseo xếp hạng #2 và giành được suất debut trong đội hình ILLIT. Song, ngay trước thềm debut, HYBE thông báo Youngseo sẽ không ra mắt cùng ILLIT. Quyết định này khiến nhiều fan tiếc nuối và cảm thấy khó hiểu suốt một thời gian dài.

Youngseo cạnh các thành viên ILLIT

Hai dự án mà Youngseo bỏ lỡ đều nhanh chóng thành công. NewJeans lẫn ILLIT đều nổi tiếng ngay từ ca khúc đầu tiên, thậm chí phá đảo cả châu Á và mang về Perfect All-Kill. Những tưởng Youngseo “đứt gánh”, thì cuối cùng nữ idol trở lại với màn debut gây sốc cùng ALLDAY PROJECT. Không ai nghĩ đến, Youngseo rời HYBE gia nhập The Black Label và tạo ra cú nổ như thế này. Dưới đội hình ALLDAY PROJECT, Youngseo vừa là em út, vừa là giọng hát cân bằng lại tính hip-hop của nhóm.

Dưới đội hình ALLDAY PROJECT, Youngseo vừa là em út, vừa là giọng hát cân bằng lại tính hip-hop của nhóm

Thần thái sân khấu ấn tượng của Youngseo

Màn debut chấn động của nhóm nhạc có thành viên xuất thân tài phiệt lại khiến Youngseo khẳng định vận mệnh nổi tiếng của mình. Bỏ lỡ 2 nhóm nhạc hàng đầu, nhưng nữ thần tượng vẫn có cơ hội để thành công theo cách không tưởng. Thậm chí nhiều người còn đồn đoán Youngseo bỏ ILLIT để theo nhóm mới có “tài phiệt chống lưng”. Tin đồn chưa rõ thực hư, nhưng sự thật không thể phủ nhận là con đường làm thần tượng của Youngseo thuận lợi hơn rất nhiều người.

Bỏ lỡ 2 nhóm nhạc hàng đầu, nhưng nữ thần tượng vẫn có cơ hội để thành công theo cách không tưởng

Hình tượng cá tính, sang chảnh của Youngseo trong ALLDAY PROJECT khác hẳn với ILLIT

Youngseo (ngoài cùng bên trái) cạnh Bailey Sok và con gái tài phiệt Annie Moon

ALLDAY PROJECT là tân binh có màu sắc quốc tế rõ rệt, định hướng khác hẳn so với phần đông Kpop hiện tại. Fan tự hào vì Youngseo thực sự “chọn đúng nền văn minh”. Tuy nhiên, đây cũng chỉ mới là bước khởi đầu của siêu tân binh nhà The Black Label. Còn rất lâu để có thể biết ALLDAY PROJECT là ai trên bản đồ âm nhạc. Youngseo có đến 3 cơ hội debut cùng những nhóm nhạc dẫn đầu Kpop, đây là sự may mắn không phải thực tập sinh nào cũng có được.