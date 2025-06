Là phiên bản nữ của hit show Anh Trai Say Hi, Em Xinh Say Hi được kỳ vọng sẽ kế nhiệm sức nóng và sự phủ sóng mạnh mẽ từ vị “tiền bối”. Tuy nhiên, dù độ thảo luận và viral kém hơn hẳn so với Anh Trai Say Hi nhưng Em Xinh Say Hi đã và đang xây dựng tệp khán giả cho riêng mình.

Ngay trong đêm 2/6, video sân khấu AAA của Liên Quân 2, do Tiên Tiên giữ chức trưởng nhóm, đã chính thức đạt Top 1 Trending mảng âm nhạc sau hơn 1 ngày phát hành, hút hơn 600 nghìn view. Vậy là, đặc sản show Say Hi đã quay trở lại, báo hiệu 1 mùa giải hứa hẹn đu đỉnh Top Trending qua nhiều sân khấu đặc sắc.

Sau 1 đêm, không chỉ Top 1 Trending mà Em Xinh cũng đã thâu tóm những thứ hạng cao trên YouTube

Dành cho ai chưa rõ cách thức chia team, sau màn nhận đội tạm thời, dàn thí sinh sẽ tham gia bốc thăm để chia thành viên vào 2 liên quân. Mỗi liên quân sẽ bước vào 2 vòng thi đấu: Lượt 1 thi đấu theo liên quân, làm mới bài hát chủ đề The Real Aura; Lượt 2 sẽ chia đều thành 6 đội nhỏ để thi đấu nhóm.

Đối lập với đội đối thủ, Liên Quân 2 mang đến phong cách vị lai sắc sảo, cá tính qua ca khúc AAA. 15 nghệ sĩ nữ xuất hiện trong concept girl crush quyền lực, âm nhạc, visual lẫn vũ đạo “chiến” khỏi bàn. Lời bài hát mang thông điệp hiện đại, tôn vinh giá trị người phụ nữ độc lập ở thời đại 5.0.

AAA - Liên Quân 2

Liên Quân 2 Em Xinh Say Hi quy tụ 15 gương mặt nổi bật gồm Tiên Tiên, Lâm Bảo Ngọc, Châu Bùi, Phương Mỹ Chi, Pháo, Han Sara, Juky San, Maiquinn, Danmy, Muộii, 52Hz, LyHan, Yeolan, Đào Tử A1J và Ánh Sáng Aza.

15 nghệ sĩ nữ trình diễn cực "cháy" trên sân khấu AAA, vũ đạo - âm nhạc - visual đều miễn bàn

Theo sát AAA, vươn lên Á quân Top Trending là MV ca khúc chủ đề The Real Aura. Sản phẩm âm nhạc “chào sân” của 30 Em Xinh nhận được sự chú ý không nhỏ, nhưng phần lớn là do làn sóng tranh cãi liên quan đến chất lượng ca khúc. The Real Aura bị nhận xét là hát khó nghe, nhiều đoạn không rõ lời khiến nội dung, thông điệp của The Real Aura chưa được truyền tải một cách tròn trịa, khiến MV trở nên rời rạc.

The Real Aura - Em Xinh -Say Hi

Dù vậy, phần hình ảnh lung linh của MV vẫn là điểm sáng “gánh” bớt bình luận tiêu cực. Có thể thấy, concept Em Xinh được NSX nhắm đến xuyên suốt cuộc thi là phong cách futuristic hay chủ nghĩa vị lai đầy trẻ trung và trendy. Sau hơn 5 ngày ra mắt, The Real Aura bỏ túi hơn 936 nghìn view và đang tiến đến cột mốc 1 triệu lượt xem.

Dàn Em Xinh "ngầu" bá cháy, khởi động 1 mùa giải đầy hứa hẹn

Dừng chân ở vị trí thứ 4 là sân khấu Đã Xinh Lại Còn Thông Minh do Bích Phương “chỉ huy”. 15 Em Xinh trưng dụng concept cheerleader tươi tắn, nhiều màu sắc. Outfit nhóm đều là những set đồ thể thao năng động, nữ tính... lần lượt thể hiện khả năng rap, hát và nhảy với đội hình đồng bộ, di chuyển linh hoạt giữa các tầng sân khấu. Điểm nhấn là phần vũ đạo cheerleader, được chia đội hình đồng đều, ai cũng có spotlight. Video sân khấu đã thu về hơn 442 nghìn lượt xem trên nền tảng YouTube.

Đã Xinh Lại Còn Thông Minh - Liên Quân 1

Liên Quân 1 bao gồm Orange, Bích Phương, Vũ Thảo My, Bảo Anh, Quỳnh Anh Shyn, Mỹ Mỹ, Ngô Lan Hương, Miu Lê, Chi Xê, Liu Grace, Lamoon, Hoàng Duyên, LyLy, Saabirose và Phương Ly. Dù không phải vòng loại, với chiến thắng thuyết phục của Liên Quân 2, dàn Em Xinh có lẽ đã cảm nhận được sự khắc nghiệt và cạnh tranh của gameshow.

Liên Quân 1 xuất hiện với concept cheerleader năng động, tươi trẻ

Màn đổ bộ và xâm chiếm thứ hạng cao trên Top Trending của Em Xinh Say Hi, dù mới khởi động, lóe lên tia sáng về sự hồi sinh của nghệ sĩ nữ. Dân tình đặt câu hỏi: Liệu 30 Em Xinh có đủ sức để lật ngược thế cờ, phá vỡ sự độc tôn của phái nam trên đường đua leo Top Trending hay không?